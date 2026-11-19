Ambos líderes centran sus campañas en consolidar y liderar sus respectivos bloques ideológicos con vistas al 29-N en lugar de disputar el voto de centro.

Sánchez prevé acorralar a Feijóo con preguntas directas sobre inmigración, salario mínimo y pensiones, cuestionando además su balance de vivienda pública en Galicia.

El presidente del Gobierno contrapodrá las críticas defendiendo sus datos económicos y apelando al voto útil de la izquierda para evitar un Ejecutivo del PP con Vox.

Pedro Sánchez alista una estrategia ofensiva para su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, buscando neutralizar los ataques por los casos de corrupción y errores de gestión.

"Usted no es decente", le dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy a bocajarro hace casi 16 años en un debate cara a cara previo a las elecciones generales. Y el entonces líder del PP le respondió al socialista que era "ruin, mezquino y deleznable".

Hoy esto puede ser un juego de niños comparado con lo que se espera para el debate entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En 2023 y contra todo pronóstico, a Sánchez no le fue bien el cara a cara con Feijóo, y de ese debate el equipo del presidente del Gobierno saca ahora lecciones. La primera es evitar minusvalorar a su rival e intentar cerrarle el paso lo antes posible, porque entonces el líder del PP le sorprendió atacando con mensajes encadenados, sin dar respiro al socialista.

En todo caso, Moncloa prepara con el candidato socialista y presidente del Gobierno un debate muy duro, con acusaciones mutuas, en coherencia con lo que ha sido una legislatura que ha superado todos los límites de crispación y de descalificaciones.

Esta vez Sánchez ha ejecutado una campaña electoral en la que intenta contraponer su discurso con los insultos e incluso revirtiendo algunos que se dirigen contra él como el de "Perro Sánchez".

Y así saldrá a "cara de perro" para hacer frente a críticas a sus debilidades, sobre todo los casos de corrupción y asuntos de gestión como la crisis ferroviaria o Ceuta. E intentar sofocarlas con datos económicos y, sobre todo, con la alerta sobre el peligro de un Gobierno con Vox.

Los dos contendientes, además, tienen esta vez estrategias basadas en liderar los respectivos bloques, más que en disputar el voto de centro fronterizo entre PSOE y PP.

Ahora Sánchez basa sus opciones para el 29-N en el voto útil del bloque de la izquierda, aunque sea a costa de sus posibles socios, y el PP intenta reforzar su liderazgo en el bloque de derecha y extrema derecha, es decir, aumentar su distancia con Vox.

Por eso, en el PSOE se concede mucha importancia a este debate, para incidir en esos movimientos dentro de los bloques, que aún no han terminado y que puedan determinar el resultado del 29-N.

Fuentes de Moncloa y del PSOE entienden que por eso mismo Feijóo necesita mantener un tono de extrema dureza frente a Sánchez y el presidente del Gobierno se prepara para empujar al líder del PP hacia el extremo, presentándose como el único capaz de frenar a la ultraderecha, como el único depositario del voto útil frente a Santiago Abascal.

Sólo así puede lograr su primer objetivo de ser el partido más votado por encima del PP, aunque no pueda sumar para gobernar.

Curiosamente, en el cara a cara de las generales de 2023, Feijóo pidió a Sánchez que firmara un documento comprometiéndose a que se permitiera que gobernara el partido más votado y ahora el líder del PP no menciona esa posibilidad.

Prevén que Feijóo incida sobre todo en la corrupción y en Ceuta, y preparan respuestas sobre esos asuntos y, sobre todo, centradas en macroeconomía -crecimiento y empleo- y en políticas sociales, es decir, subida del salario mínimo y pensiones. Sánchez intentará acorralar al líder del PP con preguntas directas sobre lo que haría si fuera presidente con ambos asuntos.

Objetivo: vincular a PP y Vox

Algo parecido prevé hacer en referencia a la inmigración, con una pregunta concreta sobre el acuerdo de un grupo de Estados de la Unión Europea para crear un lugar de concentración de migrantes en Ruanda. El objetivo es que Feijóo admita, o al menos deje en el aire, que apoya esa medida cuestionada desde la izquierda.

Este miércoles, Sánchez ya anticipó en una entrevista en Antena 3 su estrategia defensiva frente a las acusaciones de corrupción y de inacción o errores de gestión en Ceuta. Para lo primero, su tesis es que él ha admitido la responsabilidad pero, en todo caso, ha habido muchos más escándalos en gobiernos del PP, con menor reacción por parte del partido conservador.

El "ático de Ayuso" cae seguro, según la previsión de los socialistas y, en función de cómo vaya el debate, las fotos de Feijóo con el narco Marcial Dorado.

Sobre Ceuta, además del citado intento de asociar a Feijóo con Vox en asuntos de migración, el presidente refiere estos días declaraciones de líderes del PP de esos momentos sobre la intervención del Ejército o sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos.

En todo caso, el objetivo es la vinculación de PP con Vox, con sus pactos autonómicos y sus acuerdos para las listas del Senado. Lo que Sánchez resume estos días en la dicotomía entre una vicepresidencia del Gobierno con Carlos Cuerpo al frente contra una vicepresidencia dirigida por Abascal.

Según los socialistas, aunque un número importante de electores haya perdido el miedo a votar a Vox, sí permite agrupar el voto de la izquierda en el PSOE el rechazo a la extrema derecha para evitar que pueda llegar al Gobierno. Por eso, el miedo a Vox no es para desincentivar el voto a ese partido, sino para agrupar el voto de rechazo; ese es el objetivo.

Por supuesto, los socialistas prevén que una parte destacada del debate se refiera al problema del acceso a la vivienda que, precisamente, es lo que ha provocado la convocatoria electoral.

El líder socialista irá cargado con dos datos: las votaciones en el Congreso en las que el PP ha bloqueado medidas sobre alquiler y los referidos a la gestión de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia, incidiendo en la no construcción de viviendas sociales.

La tesis es: cómo puede prometer ahora un millón de viviendas construidas, si en cuatro legislaturas en Galicia con mayoría absoluta y con todas las competencias casi no ha construido vivienda social.