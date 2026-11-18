A diferencia del rechazo de los barones territoriales, el nuevo modelo de financiación sí cuenta con el apoyo entusiasta del PSC.

La decisión genera malestar en federaciones socialistas como Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Castilla y León, al considerar que vulnera el principio de igualdad.

Diversos cargos del PSOE califican de "antiestatutaria" la medida por saltarse los Estatutos del partido y la ponencia marco aprobada en el 41º Congreso Federal de Sevilla.

Susana Díaz critica la inclusión de la financiación autonómica pactada con ERC en el programa del PSOE sin haber pasado por el Comité Federal ni las agrupaciones locales.

La decisión de Pedro Sánchez de incluir en el programa del PSOE el acuerdo de la financiación autonómica pactada con ERC ha indignado a buena parte del partido.

La expresidenta de Andalucía y actual senadora del PSOE, Susana Díaz, admitía este martes su malestar al comprobar que el programa que defienden de cara al 29-N "no ha pasado por las agrupaciones locales y no ha culminado en el Comité Federal".

Durante una intervención en Espejo Público, de Antena 3, admitía que antes, cuando llegaba el programa al Comité Federal, "siempre había tensión cuando se aprobaba la financiación".

La sevillana reconocía que ella, al igual que muchos socialistas andaluces, "siempre han discrepado de la postura del PSC" y que la financiación "es una grieta abierta que no ha acabado de sanar".

Otros cargos del PSOE consultados por EL ESPAÑOL califican de "antiestatutario" lo hecho con la financiación en el programa, al haberse aprobado sin el aval del Comité Federal.

El líder del PSOE no sólo se ha saltado el artículo 27 de los Estatutos del partido, cometiendo una infracción, sino que ha obviado la ponencia marco aprobada en el 41º Congreso federal celebrado en 2024 en Sevilla.

En esa ponencia los diferentes barones, coordinados por el ya fallecido Guillermo Fernández Vara, consiguieron cerrar un acuerdo.

"Es lamentable", aseguran en el entorno de uno de los líderes territoriales que participó en aquellas negociaciones. Aquel documento fijaba la orientación política, las prioridades y la estrategia del partido para los próximos años.

En ese acuerdo, el PSOE se comprometía a reformar el sistema de financiación "compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades" y "un reparto más justo de la financiación".

En cambio, Sánchez ha optado por incluir en el programa su pacto en materia de financiación con ERC, el mismo que salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto contrario de los gobiernos autonómicos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha.

Varios cargos orgánicos admiten haberse enterado de la treta al descargarse el documento. "Es inaudito", afirma un histórico.

Paco Castañares, histórico dirigente del PSOE de Extremadura, dijo ayer que la trampa de Sánchez es "un continuo atropello a la legalidad vigente y a la opinión de los compañeros del partido en otros territorios".

El modelo de financiación que Sánchez ha colado en el programa de este 29-N no cuenta con el aval de todas las federaciones pero, en cambio, sí tiene el apoyo entusiasta del PSC.

Durante la negociación, recibió las críticas de las federaciones de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Castilla y León, pese que la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la defendió.

La afirmación de Montero de que el modelo "tiende a la ordinalidad" causó un gran malestar en el partido con algunos líderes, como Emiliano García Page, que lo tildó de "atentado a la igualdad".