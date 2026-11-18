"¿Qué tiene que pasar para que usted dimita?": la pregunta de Susanna Griso de la que Sánchez salió por la tangente

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Susanna Griso arranca la entrevista a Pedro Sánchez en 'Espejo Público' preguntándole directamente qué debe ocurrir para que dimita. La presentadora le enumera una lista con accidentes ferroviarios, casos de corrupción que afectan a su entorno e investigaciones judiciales a miembros del Gobierno. El presidente evita la dimisión asegurando que ha dado la cara en crisis y tragedias, situando la responsabilidad en hechos y personas concretas. Sánchez compara la situación con trágicos accidentes anteriores como Angrois y señala la falta de dimisiones en gobiernos del PP como el de Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón.

Susanna Griso, la presentadora del programa Espejo Público, ha iniciado su entrevista a Pedro Sánchez con una pregunta directa e incómoda. La periodista ha cuestionado al presidente del Gobierno por las responsabilidades políticas que debería haber asumido ante los casos de corrupción y crisis que han dominado la legislatura.

"115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses. Cuatro años sin presentar Presupuestos, ni siquiera hacer el amago de presentarlos. Un rosario de casos de corrupción, algunos condenados, otros en proceso: Ábalos, Santos Cerdán, las presuntas cloacas, el rescate de Plus Ultra, la imputación de toda la cúpula de la SEPI... Podría seguir con la imputación de la directora de la Guardia Civil, de la gerente del PSOE, la condena a su hermano, al fiscal general del Estado, el juicio oral abierto a su mujer...", ha enumerado Griso.

"¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?", le ha espetado a Sánchez, que ha tratado de salir por la tangente poniendo como ejemplo la dimisión de Óscar Puente, a quien él mismo había pedido que siguiera en el cargo.

🔴🗣📺 Las preguntas directas de Susanna Griso a Sánchez nada más comenzar su entrevista: "Un rosario de casos de corrupción. ¿Qué tiene que pasar para que usted dimita?" "He asumido la responsabilidad política en aquellos casos que nos han afectado, ya sea la corrupción o las crisis que nos han tocado vivir. Hemos respondido siempre dando la cara, estando con las víctimas" 🎥 'Espejo Público', de Susanna Griso — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 18, 2026

"He asumido la responsabilidad política en aquellos casos que efectivamente nos han afectado, ya sea la corrupción ya sean también tragedias o crisis que haya vivido este país. Yo soy el presidente de la pandemia, de los shocks energéticos derivados de la guerra de Ucrania o de la Irán y por supuesto también de las danas, como la de Valencia", ha recordado el líder socialista.

"Y creo que hemos respondido siempre de la misma forma: dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo responsabilidades", ha añadido, antes de continuar su argumentario recordando que el PSOE no pidió la dimisión de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, por el accidente ferroviario de Angrois.

"Al final muchos gobiernos de toda índole, de toda orientación ideológica, se pueden enfrentar a tragedias. La Administración de Rajoy también se enfrentó a una tragedia ferroviaria como fue la de Angrois. El Partido Socialista no pidió la dimisión entonces. El PP la ha pedido ahora y nosotros hemos asumido ahora esa responsabilidad y estamos en trabajar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, para mejorar esa seguridad".

Griso ha contratacado recordando que el PSOE no pidió la dimisión de Pastor porque la línea en la que descarriló el Alvia era una obra del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y que puso en marcha el ministro Pepe Blanco.

La presentadora de Antena 3 ha opinado que la dimisión en la política española parece "música celestial" y ha puesto los ejemplos del propio Puente y del expresident valenciano Carlos Mazón.

Sánchez ha matizado que Mazón no ha dejado su acta de diputado en las Corts Valencianes -Puente tampoco lo ha hecho, justificando que no va a dejar tirado al PSOE a escasos días del 29-N y al ser suplente en la Diputación Permanente- y ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso tampoco ha asumido responsabilidades por las 7.291 muertes registradas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid-19.