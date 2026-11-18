Existe temor en filas socialistas a que utilizar esta baza provoque un efecto bumerán y desvíe el foco hacia las causas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.

La reunión existió según el PP y fue grabada el 16 de mayo de 2025, pero el entorno del abogado niega rotundamente haber ofrecido dinero o tratos de favor.

Koldo García sostiene que la acusación popular del PP intentó comprar su testimonio para implicar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Zapatero a cambio de beneficios judiciales.

El PSOE debate si Pedro Sánchez debe usar en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo un audio sobre una reunión entre Koldo García y un abogado del PP.

Pedro Sánchez ha liberado su agenda durante este miércoles, a excepción de una entrevista a primera hora de la mañana en Antena 3, para preparar el cara a cara que le enfrentará a Alberto Núñez Feijóo este jueves en la Academia de la TV.

Mientras, en el seno del PSOE hay división sobre si al presidente del Gobierno le conviene sacar en el debate el audio de la reunión entre Koldo García y el abogado del PP, Alberto Durán, que ejerció el papel de acusación popular unificada en el juicio del caso Mascarillas.

El exasesor de Ábalos aseguró que tenía "pruebas" de que el PP intentó comprar su testimonio.

En una grabación difundida por la cadena SER, Koldo García aseguraba que Durán le planteó un acuerdo que incluía el pago de su defensa, una rebaja de la pena que le permitiría evitar la cárcel y que su familia quedara fuera del procedimiento judicial. A cambio, tenía que implicar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero en presuntas irregularidades.

La prueba de la que habla Koldo es un audio. Y según reveló esta semana Ketty Garat en ABC, Moncloa guarda esa grabación.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que ese audio existe, que está fechado el 16 de mayo de 2025 y que recoge lo hablado en una reunión en la que habrían participado Alberto Durán, el propio Koldo, su abogado entonces Ismael Oliver y una cuarta persona cercana al exasesor de José Luis Ábalos.

La exsecretaria general del PP, Cuca Gamarra, reconoció que la reunión se celebró, pero aseguró que ni ella ni Durán ofrecieron ningún beneficio a Koldo. Algo que ratifica el entorno del abogado, que asegura que, en ningún momento, hubo ofrecimiento de dinero.

Por su parte, en Moncloa aseguran que no disponen de ese audio y en Ferraz guardan silencio. Sin embargo, miembros del partido dan por hecho que el exasesor lo ha puesto a disposición del PSOE.

Sánchez ya ha dejado entrever que dispone de información y que quiere desgastar con ella al PP.

Durante la rueda de prensa posterior a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid el pasado 5 de noviembre, ya aseguró que "es delito influir en el testimonio de alguien como sea, y con dinero, ni te cuento", y pidió explicaciones a Alberto Núñez Feijóo.

Más tarde, el pasado día 15, durante una entrevista en La Séptima con Javier Ruiz, Sánchez dijo que "hay pruebas y evidencias para iniciar una investigación".

También se refirió "al hecho" de que hay "una factura" de OKDiario a Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García. Se trata de un giro de 242.000 euros en concepto de honorarios tras una entrevista en el digital de Eduardo Inda.

La editora de ese diario sostiene que los importes transferidos corresponden a la retribución fijada en un "contrato de colaboración mercantil" entre dicha compañía y Koldo García, mediante el cual éste cedía con carácter de exclusiva derechos de imagen.

La abogada, por su parte, ha renunciado a la defensa de Koldo García por "discrepancias" con sus acusaciones contra el PP.

División en el PSOE

A partir de ahí, en el partido ha surgido el debate sobre si conviene usar el asunto y el audio durante el cara a cara de Sánchez con Feijóo. Incluso cómo utilizarlo, si esa fuera la decisión, ya que no se pueden introducir dispositivos como móviles en el debate.

Se especula incluso con la posibilidad de transcribir en cartulinas parte de la grabación y difundirla en redes al terminar el debate.

El temor de hacerlo es el posible efecto bumerán, pues podría centrar el debate en la corrupción bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez.

Un tema que, como se evidenció en la tensa entrevista en Telecinco de este lunes, le genera incomodidad a Sánchez. En esa entrevista aseguró que los casos se limitan a "dos personas" (Ábalos y Santos Cerdán) de entre "los centenares de nombramientos" que ha hecho desde 2018, cuando llegó a la Moncloa.

Obviaba así otras imputaciones como la de la cúpula de la SEPI, la de la tesorera del PSOE o la de su propio hermano. Y hay sentencias firmes en los casos de José Luis Ábalos y Koldo García.

Se da la circunstancia, además, de que Ismael Oliver, el letrado de Koldo García cuando se produjo la grabación que ahora está en el debate político, está implicado en el caso de las cloacas del PSOE por pagar 105.000 euros a Gaspar Zarrías.

Ese dinero habría servido presuntamente para pagar a la fontanera Leire Díez en concepto de honorarios mientras trabajaba en la consultora del exvicepresidente socialista de Andalucía.