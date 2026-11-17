El texto omite el acuerdo de consenso alcanzado en el 41º Congreso del PSOE en Sevilla, donde no se contemplaba el criterio de ordinalidad y se abogaba por la creación de un Fondo Autonómico para la convergencia de rentas.

Al evitar la votación en el máximo órgano entre congresos del partido, la dirección socialista esquivó la oposición explícita y los posibles votos en contra de federaciones críticas como las de Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Castilla y León.

El programa electoral incluye la propuesta de financiación autonómica concertada con ERC y el principio de ordinalidad para Cataluña, la cual fue rechazada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por comunidades gobernadas por el PSOE como Asturias y Castilla-La Mancha.

Pedro Sánchez ha incumplido el artículo 27 de los Estatutos del PSOE al publicar el programa electoral de las elecciones generales sin haberlo sometido a debate ni aprobación en el Comité Federal.

Pedro Sánchez se ha saltado los Estatutos del PSOE para elaborar el programa de las elecciones generales que incluye el denominado cupo catalán.

La propuesta incorpora el principio de ordinalidad; es decir, que Cataluña, al ser la tercera comunidad que más aporta, debe situarse en una posición equivalente a la hora de recibir inversiones.

Según los Estatutos del partido, el Comité Federal se encarga de "elaborar y aprobar el programa electoral de ámbito estatal, Cortes Generales y al Parlamento Europeo".

Sin embargo, en el máximo órgano entre congresos del partido, celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada, solo se aprobaron las listas y se obvió por completo el proyecto político que estaba coordinando la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

En ese Comité Federal no hubo turnos de palabra y se aceptaron las candidaturas por unanimidad en una votación a mano alzada. Fue una reunión exprés que dio paso a un mitin en el que Sánchez declaró su amor a Begoña Gómez.

El artículo 27 de los Estatutos es claro y atribuye al Comité Federal la responsabilidad sobre el programa electoral con el que concurren los socialistas.

Tradicionalmente, se presentaba un borrador que debatían los más de 300 miembros que suelen componer este órgano para que, de esta forma, el texto vinculase a todo el PSOE.

En esta ocasión, Sánchez ha esperado a que la campaña ya hubiera comenzado para presentar su propuesta electoral: un documento con 500 medidas.

Entre ellas, la 229 es la referida al "sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España", fruto de un pacto con ERC y posteriormente "aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El programa omite que dos de las tres comunidades gobernadas por los socialistas bajo el régimen común —Asturias y Castilla-La Mancha— votaron en contra en el citado Consejo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificó el pacto entre el Gobierno de Sánchez con ERC en materia de financiación "como el mayor ataque a la igualdad", mientras que el de Asturias, Adrián Barbón, la tildó de "injusta" e "insolidaria".

Además, otras dos federaciones se han mostrado críticas, como Extremadura, que siempre la ha rechazado, o Castilla y León, cuyo líder, Carlos Martínez, calificó la propuesta de "insuficiente e injusta".

De haberse debatido en un Comité Federal, habría contado con el voto contrario de, al menos, representantes de estas cuatro federaciones.

Otras, como la aragonesa, mantuvieron también una postura crítica mientras Javier Lambán estuvo al frente, hasta la llegada de Pilar Alegría.

Sin embargo, ahora los candidatos al Congreso y el Senado del PSOE en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura se presentarán con un programa que recoge una propuesta a la que estas federaciones se oponen.

La propuesta del Gobierno solo salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los votos del Ministerio de Hacienda, Cataluña y Canarias.

Preguntados en Ferraz por qué han obviado al Comité Federal, para aprobar este programa sin el aval de las diferentes federaciones, optan por guardar silencio.

El acuerdo olvidado

Hasta ahora, el único acuerdo de financiación aprobado por el conjunto del partido es el recogido en el programa marco del 41º Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla.

En aquel momento, el entonces líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara —ya fallecido—, consiguió hacer un encaje de bolillos para pactar un texto de consenso entre las diferentes federaciones.

En ese acuerdo, el PSOE se comprometía a reformar el sistema de financiación "compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades".

Además, abogaba por "un reparto más justo de la financiación" y por la "creación de un auténtico Fondo Autonómico para la convergencia de las rentas entre CCAA". En ningún momento se mencionaba la ordinalidad.

Además, este 2026 es la vez en la que los socialistas presentan más tarde su programa. En 2023 tampoco pasó por el Comité Federal y se dio a conocer el mismo día en que arrancaba la campaña.

En esta ocasión, los socialistas han esperado al primer domingo electoral para hacerlo público, y varias federaciones admiten que se enteraron de este punto al ver el documento.