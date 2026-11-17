Sánchez justificó los giros en su gestión política como "coherencia", criticó el "populismo barato" de PP y Vox sobre la Armada y distanció al Ejecutivo del estilo del exministro Óscar Puente.

Durante una tensa entrevista en Informativos Telecinco, Sánchez protagonizó varios encontronazos con Carlos Franganillo al responder sobre los casos de corrupción que le rodean, la crisis de vivienda o la amnistía.

El presidente del Gobierno defiende que la gestión migratoria debe enfocarse en combatir las mafias, impulsar la migración circular y cooperar con los países de origen, recordando que los migrantes aportan el 25% del crecimiento económico español.

Pedro Sánchez rechaza tajantemente la creación de centros de retorno de migrantes en Ruanda, asegurando que la propuesta no tiene "ni futuro ni humanidad" y desmarcando a España del acuerdo apoyado por cinco países de la UE.

La migración ha sido en Europa un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La diversidad de opiniones ha encallado en un nuevo caladero con la creación de centros de retorno en terceros países para migrantes, lo que el presidente ha asegurado que no tiene "ni futuro ni humanidad".

Ayer, se acordó que Ruanda será el país escogido para trasladar a las personas a las que se les haya rechazado el permiso de asilo de la UE. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron poner en marcha la propuesta de la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen. Mientras Francia y España se desmarcaban.

El líder de los socialistas aseguró en una entrevista en Informativos Telecinco que esta no es la solución para la situación migratoria, y defendió las políticas de su Gobierno en esta materia. Al preguntarle el presentador Carlos Franganillo si se sentía como un "kamikaze", Sánchez ha asegurado que no.

"Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos", contestó a Carlos Franganillo.

Bajo su criterio, la gestión pasa por luchar contra las mafias, impulsar la migración legal a través de programas de migración circular y cooperar con los países de tránsito y origen.

En ese sentido, ha recordado que la migración supone el "25 % del crecimiento económico que ha tenido este país" y que España necesita la mano de obra de las personas migrantes, entre otras cosas para construir viviendas que contribuyan a dar solución a la crisis habitacional.

Sánchez ha resaltado además que el grueso de la migración en España no procede de África sino de América Latina y ha acusado a PP y Vox de practicar un "populismo barato" cuando reclaman que la Armada vaya al mar para evitar la llegada de migrantes a territorio español.

Una entrevista tensa

Acostumbrado al tono distendido de espacios de entretenimiento de TVE como La Revuelta, El perro andaluz o el programa de Alba Carrillo en La Séptima, Pedro Sánchez se mostró este lunes visiblemente tenso en su primera entrevista informativa de la campaña, emitida en Telecinco.

A lo largo de la conversación, el presidente del Gobierno chocó en varias ocasiones con Franganillo al plantearle éste asuntos incómodos como la corrupción en su entorno o sus cambios de opinión, hasta el punto de espetarle: "A lo mejor está usted mal informado".

Pedro Sánchez: "Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos" #SánchezEnT5 > https://t.co/3qVPqtXFAa https://t.co/UnnWnFJvVt — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

Ese tira y afloja se hizo evidente al abordar el clima político, terreno en el que Sánchez marcó distancias con el exministro de Transportes, Óscar Puente, cuyo estilo calificó de "asertivo".

"Dígame si alguien ha tenido ese tono", dijo en referencia al resto del Ejecutivo, tras sostener que es la oposición la que realmente embarra el terreno mientras el exministro de Transportes "ha defendido la postura del PSOE" con "su estilo".

Acto seguido, criticó a la bancada conservadora: "Si uno mira lo que hay enfrente: Tellados, Abascales, la miríada de gente de PP y Vox que les gusta la fruta". Además, presumió de no haber "insultado nunca al señor Abascal ni al señor Feijóo".

El jefe del Ejecutivo extendió esa misma línea argumental a la política de vivienda, achacando a los populares una política obstruccionista con la ley de vivienda y la ley del suelo.

A la hora de hablar de la corrupción que afecta al PSOE, se remontó a los gobiernos de Aznar y Rajoy y sostuvo que en sus filas solo se han producido dos procesamientos, el de Santos Cerdán y el de José Luis Ábalos, pasando por alto la imputación de la cúpula de la SEPI, de su fiscal general o de la directora de la Guardia Civil, y a su hermano y a su esposa.

“Mi responsabilidad fue actuar rápidamente”, zanjó el tema pese a las repreguntas del periodista.

La tensión recorrió toda la entrevista, con momentos de claro enfrentamiento . "Yo también tengo derecho a hablar", le llegó a reprochar Sánchez a Franganillo, cuando el periodista le pedía "respuestas breves" al hablar del apagón o del caos ferroviario.

Preguntado por Ceuta, Sánchez dijo que "siempre a posteriori se puede decir que se podría haber reaccionado antes", y admitió que no había boyas instaladas para frenar la entrada masiva a nado: "Encargamos esas boyas. Ya estaban pedidas".

El presidente se reivindicó como "una persona con principios" y rechazó que sus giros políticos respondan a una estrategia basada en la mentira. "Si el horizonte al que uno va es el mismo, hay coherencia política", respondió al ser cuestionado por la ley de amnistía, que impulsó después de haberla rechazado y tachado de inconstitucional.