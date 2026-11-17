El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en fotografías de actos de campaña recientes. Jesús Hellín / Nacho Cubero / Alberto Ortega / A. Pérez Meca Europa Press

El debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau será el 26 de noviembre en la Academia de la Televisión

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LO ESENCIAL Las claves El debate electoral a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se celebrará el jueves 26 de noviembre. La Academia de Televisión organizará el encuentro y ofrecerá una señal institucional para los medios interesados, al igual que en el 'cara a cara' del 19 de noviembre. La Junta Electoral Central deberá decidir sobre la participación de Podemos en el debate. El encuentro mantendrá los bloques temáticos sobre economía, vivienda, políticas sociales, corrupción, calidad democrática, migración y política exterior.

El debate electoral en el que participarán los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre se celebrará el jueves 26 de este mismo mes.

Exactamente, una semana después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que está previsto que se celebre este mismo jueves.

Así se lo han informado a Efe fuentes de los equipos negociadores. Este estará organizado por la Academia de la Televisión, como el 'cara a cara', y participarán el actual presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez; el líder del PP y aspirante a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox y cabeza de lista de la formación, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio a la presidencia, Ada Colau.

Además, la Junta Electoral Central (JEC) deberá decidir si participa Podemos. Por el momento, la formación 'morada' ya pidió a la JEC participar en el debate económico organizado el viernes por La Sexta, pero el árbitro electoral consideró que un debate a cuatro cumplía con el pluralismo y la proporcionalidad que exige la legislación.

El 26 de noviembre se mantendrán los bloques temáticos fijados para el cara a cara que se celebrará este jueves: vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior.

Finalmente, ante las discrepancias entre los dos principales partidos sobre la cadena que debía organizar los debates, se ha optado por la Academia de la Televisión. Esta, como ha hecho en las campañas electorales de 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas.

De esta forma, la Academia organizará este jueves el 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el próximo, el debate a cuatro.

Además, el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo se celebrará en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado.