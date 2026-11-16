Sube a 20'6 puntos la brecha entre quienes ven a Feijóo como nuevo presidente y quienes creen que seguirá Sánchez

Pedro Sánchez acumula un 67,7% de rechazo a su gestión, convirtiéndose en el segundo político que más rechazo provoca y el peor valorado entre sus propios votantes, solo por detrás de Irene Montero.

En un cara a cara directo entre los dos principales partidos, la ventaja de Feijóo (43,9%) sobre Sánchez (35,4%) se amplía a 8,5 puntos.

Feijóo se mantiene como el líder político más valorado con una nota de 3,5 sobre 10 y es el preferido como futuro presidente para el 23,7% de los españoles, superando a Pedro Sánchez (23,5%) y Santiago Abascal (14,4%).

La brecha entre quienes creen que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno y quienes confían en la continuidad de Pedro Sánchez alcanza los 20,6 puntos, con un 49% de los encuestados apostando por el líder del PP.

La brecha entre quienes creen que Feijóo será el nuevo presidente del Gobierno y quienes esperan que Sánchez siga en la Moncloa ya alcanza los 20,6 puntos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene hoy como el líder político más valorado, y el favorito de los españoles para convertirse en el nuevo presidente del Gobierno

De entre los seis principales líderes políticos, el 23,7% de los españoles prefiere a Feijóo como futuro presidente, según el sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Le sigue de cerca Pedro Sánchez (23,5%), que aguanta en medio de la catástrofe.

En la tercera posición se encuentra el presidente de Vox, Santiago Abascal, elegido por el 14,4% del electorado.

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Y por detrás de él, bajo mínimos, la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (4,2%).

Más abajo, cerrando la tabla, Irene Montero (Podemos) con un 2,7%, y por último, Alvise Pérez (SALF), con un 2,3%.

Cerca un tercio de los encuestados no quiere que ninguno de estos seis líderes sea el próximo presidente del Gobierno, lo que evidencia la insatisfacción de los españoles con la clase política.

Cuando la elección se limita a los líderes de los dos grandes partidos, se amplía la ventaja de Feijóo (43,9%) sobre Sánchez (35,4%).

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Cuando se pregunta a los encuestados quién creen que será el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29-N, el 49% se decanta por Feijóo.

Los que apuestan a que Sánchez seguirá en la Moncloa son tan sólo un 28,4%. La distancia entre ambos ya es de más de 20 puntos.

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Durante la última semana, Pedro Sánchez ha multiplicado su presencia en programas de entretenimiento (como El perro andaluz en TVE), se ha sentado ante el youtuber Jordi Wild (igual que Feijóo y Ada Colau) y ha sido entrevistado dos veces en La Séptima, donde se siente como en casa.

Pero estos gestos no le han permitido eclipsar al líder de la oposición.

En la escala del 0 al 10, los españoles otorgan al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una valoración de 3,5 puntos.

Feijóo se sitúa por delante del presidente de Vox, Santiago Abascal (3,3) y Pedro Sánchez (2,9).

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Por debajo de ellos, la exalcaldesa de Barcelona y lideresa del Frente Amplio, Ada Colau, (2,6) e Irene Montero (2). Todos suspenden, con una nota por debajo del 5.

El presidente del Gobierno ya es el político que provoca más rechazo entre los españoles, sólo superado por la candidata de Podemos, la exministra Irene Montero.

El 67,7% de los españoles rechaza la gestión de Sánchez como presidente del Ejecutivo, frente a un 27,5% que la aprueba.

La candidata de Podemos Irene Montero lo tiene aún peor: el 73,4% rechaza su gestión y sólo el 16,5% la aprueba.

Según la encuesta de SocioMétrica, la actual eurodiputada ni siquiera tiene garantizado su escaño por Madrid.

Pesa en este dato la fractura de la izquierda, pero también la gestión de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad:

La ley del sólo sí es sí, que impulsó Montero, provocó la salida de prisión de 126 agresores sexuales. Otros 1.107 vieron rebajada la condena, según el último balance del CGPJ.

El presidente Pedro Sánchez es además el segundo peor valorado entre sus propios votantes, de nuevo, sólo por delante de Irene Montero.

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Los votantes socialistas le ponen a Sánchez una nota de 6,3 sobre 10.

Los votantes de Vox son los más incondicionales: otorgan un 8,7 a Abascal.

Los del PP le dan un notable (7,5) a Feijóo. Los del Frente Amplio, un 7,3 a Colau.

Y los de Podemos, un aprobado raspado (5,8) a Montero.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.