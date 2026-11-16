Sánchez minimiza los casos de corrupción en su entorno asegurando que su responsabilidad fue "actuar rápidamente" y reduce las responsabilidades a solo dos procesamientos en sus filas.

El presidente del Gobierno justifica la amnistía bajo el argumento de "hacer de la necesidad, virtud" y defiende el estilo "asertivo" del exministro Óscar Puente.

Pedro Sánchez afronta una tensa entrevista en Telecinco con Carlos Franganillo, usando de forma recurrente la estrategia de recriminar las acciones del PP para eludir preguntas incómodas.

Acostumbrado al tono distendido de espacios de entretenimiento de TVE como La Revuelta, El perro andaluz o el programa de Alba Carrillo en La Séptima, Pedro Sánchez se mostró este lunes visiblemente tenso en su primera entrevista informativa de la campaña, emitida en Telecinco.

A lo largo de la conversación, el presidente del Gobierno chocó en varias ocasiones con Carlos Franganillo al plantearle éste asuntos incómodos como la corrupción en su entorno o sus cambios de opinión, hasta el punto de espetarle: "A lo mejor está usted mal informado".

En ese intercambio dialéctico, Sánchez se escudó de forma recurrente en la estrategia de y el PP más.

Ese tira y afloja se hizo evidente al abordar el clima político, terreno en el que Sánchez marcó distancias con el exministro de Transportes, Óscar Puente, cuyo estilo calificó de "asertivo".

"Dígame si alguien ha tenido ese tono", dijo en referencia al resto del Ejecutivo, tras sostener que es la oposición la que realmente embarra el terreno mientras el exministro de Transportes "ha defendido la postura del PSOE" con "su estilo".

Pedro Sánchez: "Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos" #SánchezEnT5 > https://t.co/3qVPqtXFAa https://t.co/UnnWnFJvVt — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

Acto seguido, criticó a la bancada conservadora: "Si uno mira lo que hay enfrente: Tellados, Abascales, la miríada de gente de PP y Vox que les gusta la fruta".... Además presumió de no haber "insultado nunca al señor Abascal ni al señor Feijóo".

El jefe del Ejecutivo extendió esa misma línea argumental a la política de vivienda, achacando a los populares una política obstruccionista con la ley de vivienda y la ley del suelo.

También a la hora de hablar de la corrupción que afecta al PSOE, Sánchez sacó el comodín del PP.

Se remontó a los gobiernos de Aznar y Rajoy y sostuvo que en sus filas solo se han producido dos procesamientos, el de Santos Cerdán y el de José Luis Ábalos, pasando por alto la imputación de la cúpula de la SEPI, de su fiscal general o de la directora de la Guardia Civil, y sacando de ese grupo a su hermano y a su esposa.

“Mi responsabilidad fue actuar rápidamente”, zanjó el tema pese a las repreguntas del periodista.

La tensión recorrió toda la entrevista, con momentos de claro enfrentamiento . "Yo también tengo derecho a hablar", le llegó a reprochar Sánchez a Franganillo, cuando el periodista le pedía "respuestas breves" al hablar del apagón o del caos ferroviario.

Preguntado por Ceuta, Sánchez dijo que "siempre a posteriori se puede decir que se podría haber reaccionado antes", y admitió que no había boyas instaladas para frenar la entrada masiva a nado: "Encargamos esas boyas. Ya estaban pedidas".

El presidente se reivindicó como "una persona con principios" y rechazó que sus giros políticos respondan a una estrategia basada en la mentira. "Si el horizonte al que uno va es el mismo, hay coherencia política", respondió al ser cuestionado por la ley de amnistía, que impulsó después de haberla rechazado y tachado de inconstitucional.

Para justificar ese cambio de postura —con el que, según subrayó, evitó un Gobierno de PP y Vox—, recurrió a su conocida máxima de "hacer de la necesidad, virtud".

Y con la entrevista agotada y un anuncio de publicidad rescatado a destiempo acabó la conversación ante las cámaras, la más difícil que ha tenido que afrontar Sánchez hasta la fecha.