Sánchez, 'masajeado' de nuevo en La Séptima, llama a Abascal "racista", pero dice que tiene genes árabes: "Se le ve en la cara"

De cara a las elecciones del 29-N, el líder del Ejecutivo se muestra convencido de la victoria asegurando que ve movilización en sus filas.

Sánchez expresa su deseo de gobernar con Ada Colau, califica de "fantástica" a su esposa Begoña Gómez tras sus días de reflexión e insiste en la legitimidad de sus pactos con Bildu y ERC.

El presidente del Gobierno critique a Alberto Núñez Feijóo diciendo que de él solo ve bien que procede de Galicia y califica como "malo todo lo demás".

Pedro Sánchez califica a Santiago Abascal de "racista" en una entrevista en 'La Séptima' y afirma que el líder de Vox "tiene genes árabes, se le ve en la cara".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que el líder de Vox, Santiago Abascal, "es un racista, pero tiene genes árabes": "Se le ve en la cara".

Durante una entrevista realizada en La Séptima, al líder del Ejecutivo le han preguntado cómo ve a los diferentes líderes políticos, entre los que ha destacado al de Vox.

"No le veo nada interesante", ha dicho el presidente, "veo una contradicción en él, veo una persona racista, claramente lo es. Habla mucho de los árabes y tiene genes árabes, se le ve en la cara".

Ante esta respuesta del presidente del Ejecutivo, la presentadora Alba Carrillo le ha preguntado: "Entonces, ¿se le puede ver en la cabalgata de Reyes?". Sánchez ha respondido: "Si le ponemos betún y se pone negro da el pego".

También le han preguntado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo.

"Malo, casi todo. Hombre, algo bueno, viene de una tierra Galicia... que está bien. Malo todo lo demás", ha señalado el presidente.

Sobre la candidata por el Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho que le "gustaría gobernar con ella".

"A Ada la veo bien. Lo hizo bien en Barcelona. Se ha tomado luego un tiempo... Tengo muchas ganas de gobernar con ella", ha confirmado.

Días de reflexión "jodido"

La entrevista se ha desarrollado con preguntas sobre su juventud, su relación con su mujer, Begoña Gómez o algunos aspectos de su actual Gobierno.

Sánchez también ha explicado cómo pasó los cinco días de reflexión que se tomó al saber que el juez Peinado había imputado a su esposa.

"Esos cinco días los pasé jodidos. Es muy indignante todo lo que ha vivido Begoña estos años", ha subrayado.

Begoña Gómez está a la espera de la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid por dos delitos: malversación y tráfico de influencias.

"Has debido de ser un chulazo, de hecho, lo eres ahora. Has tenido muchas novietas", le han dicho las presentadoras, a lo que Sánchez no ha respondido.

Sobre la relación con su mujer, el presidente del Gobierno ha indicado que "es una mujer fantástica": "Fue un flechazo a primera vista. Estoy aún más enamorado, nos ha fortalecido cruzarnos con algunos personajes".

Pacto con Bildu

Sánchez, entrando en el terreno político, ha asegurado que de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se encuentra "animado".

"Hay una movilización, vamos a ganar las elecciones", ha sostenido.

Además, ha subrayado que "es legítimo pactar con unos y con otros".

"No he tenido ministros de Bildu. He pactado con Bildu y con Esquerra. Busco escaños hasta debajo de las piedras y me tengo que buscar la vida en el Congreso", ha añadido.

Esta es la segunda vez que Sánchez es entrevistado en La Séptima, después de que este lunes fuera invitado por el periodista Javier Ruiz.

También ha hablado de cómo es el Palacio de La Moncloa, asegurando que "necesita rehabilitación" porque "las ventanas se abren con el viento".