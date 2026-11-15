La madre de Sánchez también se suma a la campaña: "Es todo muy sucio y muy triste, pero estoy orgullosa de mi hijo"

Sánchez aprovecha la presencia de su madre en el acto para dedicarle un emotivo saludo, reafirmando su intención de dar la vuelta a las encuestas de cara al 29-N.

El PSOE busca neutralizar el cántico despectivo y resignificarlo en sus mítines y merchandising para apelar a la empatía del electorado y señalar la agresividad de sus detractores.

La madre de Pedro Sánchez considera "muy triste" y de actitudes "muy sucias" los descalificativos vertidos contra su hijo, aunque afirma sentirse muy orgullosa de él.

Magdalena Pérez-Castejón y Pedro Sánchez Hernández, padres del presidente del Gobierno, acuden por primera vez a un mitin del PSOE en la campaña electoral en Alcorcón.

En la segunda fila del mitin del PSOE en Alcorcón, una mujer de 74 años observa en silencio cómo las pantallas gigantes proyectan, en blanco y negro, el insulto que lleva meses resonando contra su hijo.

La madre más mentada de España se llama Magdalena Pérez-Castejón, es jubilada de la Seguridad Social y se ha convertido, sin pretenderlo, en uno de los personajes de esta campaña.

Si en 2023 el PSOE logró darle la vuelta al término “Perro Sánchez”, ahora los socialistas se han propuesto un reto aún más complejo: resignificar el grito de “Pedro Sánchez, hijo de puta” como algo positivo, mientras buscan la empatía con la familia.

Un cántico extendido en celebraciones deportivas, en fiestas patronales, en conciertos, en locales nocturnos cuando los efluvios alcohólicos suben y hasta en mítines políticos —como ocurrió este viernes en el acto de Vox en la plaza de Colón—.

De la extensa hemeroteca, que se puede encontrar por redes, el PSOE ha escogido uno: el de la F1 que se celebró en Madrid cuando un ciudadano exhibió el cartel.

El mitin en la localidad madrileña arranca con esa secuencia proyectada a gran tamaño: mientras de fondo se oye un público encolerizado coreando “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Entre los asistentes, dos jubilados contemplan la escena con gesto de pesar. Ella es Magdalena. A su lado, su marido, Pedro Sánchez Hernández, sigue el acto sentado y apoyado en dos muletas. Es la primera vez en esta campaña que los padres del presidente del Gobierno acuden a un mitin.

En una breve conversación con EL ESPAÑOL, la matriarca admite que resulta “muy triste” escuchar esos gritos, que atribuye a unas actitudes “muy sucias”. “Son ellos”, prosigue Magdalena, quien considera que quienes utilizan ese cántico se retratan a sí mismos.

A la polarización que rodea al jefe del Ejecutivo se suma el desgaste familiar tras la condena a su hijo menor, David Sánchez, por prevaricación administrativa a raíz de su contrato en la Diputación de Badajoz. Una sentencia que han recurrido.

Aun así, Magdalena recalca que, pese a los ataques, “está muy orgullosa” de su hijo Pedro Sánchez Pérez-Castejón. No está sola. Simpatizantes, altos cargos y hasta ministros se acercan a saludarles y mostrarles su apoyo. Cerca de ella se sienta el núcleo duro de La Moncloa.

Los padres de Pedro Sánchez asienten y agradecen las muestras de cariño. Ambos lucen orgullosos la camiseta roja con el lema "la fuerza de la gente". Magdalena lo complementa con una americana rojo PSOE.

De insulto a activo

Desde el atril, el presidente aprovecha la presencia de sus padres para lanzar un guiño directo al público: “viva la madre que nos parieron”. La realización enfoca de inmediato a Magdalena, visiblemente emocionada y vestida con una camiseta roja. El público responde con una gran ovación.

No es el único gesto de la jornada. Antes, Sánchez ya había ironizado con la versión camuflada del insulto, el “me gusta la fruta” cuyo propietario intelectual es de Isabel Díaz Ayuso, dentro de una campaña en la que intenta neutralizar el grito de guerra de sus detractores.

El PSOE ha encontrado en la madre del presidente una forma de cambiar el marco de la polémica: desplazar el foco del insultado al insultador. No quiere que el insulto desaparezca de la campaña: al contrario, busca potenciarlo.

Ya no se trata sólo de defender a Sánchez, sino de presentar a quienes le increpan como personas capaces de ensañarse incluso con una jubilada.

Lejos de obviarlo, el líder socialista lo saca en cada intervención. “Ellos se acuerdan de mi madre y yo me acuerdo de la suya cuando subo las pensiones”, repite el líder socialista en mítines y entrevistas.

En esa misma línea, ha asegurado que trabaja para dar la vuelta a las encuestas con el objetivo de que, la noche del 29-N, no digan "Pedro Sánchez, hijo de puta sino Pedro Sánchez, qué hijo de puta”.

El nuevo eslogan ya luce en las chapas que se reparten en los actos del PSOE, repitiendo la fórmula que ya emplearon con el “Perro” o “Perra Sánchez”.

Pese a todo, no es la primera vez que Sánchez admite su malestar con este cántico. Este jueves, durante una entrevista en El Perro Andaluz de TVE, aseguraba que su hija se ha tenido que ir de algún pub nocturno al ver cómo el público se ponía a corear: “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Un sentir compartido por toda la familia frente a un cántico al que ahora esperan sacar rédito electoral o, al menos, un poco de empatía. Al fin y al cabo, la madre no tiene la culpa de que no te guste su hijo.