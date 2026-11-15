La agresión a Echevarría saca al PP de la campaña en Guipúzcoa mientras Otegi se jacta de estar logrando sus objetivos tras sus pactos con Sánchez

Paralelamente, Arnaldo Otegi afirmó en una marcha multitudinaria en Bilbao que su objetivo es frenar a PP y Vox, mientras el aumento de la violencia callejera alarma a la región.

Líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y el lehendakari Imanol Pradales han condenado la violencia, mientras que el PSOE y Bildu no se han pronunciado al respecto.

Es la segunda agresión a miembros del PP vasco en una semana, tras las lesiones sufridas por dos militantes de Nuevas Generaciones en la sede de Baracaldo durante la huelga general.

El candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echevarría, sufrió un ataque con piedras, huevos y petardos por parte de radicales abertzales durante un acto de campaña en Hernani.

Algunas zonas del País Vasco siguen siendo un agujero negro para quienes defienden la democracia.

El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echevarría, fue recibido este sábado en Hernani con una lluvia de piedras, botellas, huevos y petardos lanzada por un centenar de abertzales, cuando se disponía a celebrar un acto de campaña junto a varios compañeros de partido.

"Los proetarras violentos han vuelto a agredirnos y sólo es el segundo día de campaña", se lamentó luego el joven candidato de 22 años, "esto no pasa en ningún otro rincón de España".

"En el País Vasco, la libertad está secuestrada por esta calaña de violentos", explicó.

En un primer momento, el PP resolvió suspender su ruta de campaña en Guipúzcoa, ante el clima de "coacciones e intimidación" que sufren sus candidatos y la "demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña".

2º día de campaña y los proetarras ya nos han agredido. Están muy nerviosos. Normal. Vamos a acabar con su impunidad. https://t.co/UaDmKEjblG — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

Pero luego el propio Jon Echevarría anunció su voluntad de seguir adelante con la campaña.

"Sin miedo a nada ni a nadie", escribió, "en Guipúzcoa solo el PP puede echar a Sánchez y recuperar nuestra prosperidad. Nos vemos mañana en San Sebastián", donde protagonizará un acto junto al presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

El de este sábado es el segundo ataque que miembros del PP sufren esta semana en el País Vasco.

El miércoles, día de la huelga general, varios militantes del PP de Baracaldo (Vizcaya) fueron agredidos durante la manifestación y la sede del partido fue vandalizada.

Dos jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP tuvieron que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por los golpes.

Ningún dirigente del PSOE ha condenado estas agresiones.

Ataque a la sede del PP en Baracaldo (Vizcaya) durante la huelga general del pasado miércoles 11 de noviembre. PP

Poco después del ataque a Echevarría, el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, se jactó en Bilbao de que su sueño es "amargarle la noche a los fascistas de PP y Vox".

Y celebró que "Euskal Herria se parece cada vez más a los principios y valores que hemos defendido".

Otegi hizo estas declaraciones durante una manifestación convocada por Bildu en Bilbao, que reunió a 17.000 personas, en la que profirieron gritos de "¡Independencia!", "¡Euskal Herria antifascista!" y "¡Presos vascos a casa!"

Durante su intervención, Otegi explicó que "primero se siembran las ideas, luego se articulan mayorías sociales y luego se acaba proclamando la República vasca, democrática, socialista, euskaldun y feminista".

El joven candidato del PP agredido este sábado en Hernani, Jon Echevarría, acaricia la posibilidad de arrebatar a Bildu un escaño por Guipúzcoa.

Y es consciente de que no es un reto fácil, dado el clima asfixiante que intentan sembrar los violentos.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer estos hechos.

"Hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros del PP vasco", expuso en las redes sociales.

¿Pero esto qué es? Hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros del @PPVasco. Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás. Seguimos de frente, con todas las ganas de ganarles también a los socios de Sánchez. Vamos a conseguirlo y además con escaño en Guipúzcoa. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 14, 2026

"Van listos si creen que nos dan miedo", añadió, "ni un paso atrás. Seguimos de frente, con todas las ganas de ganarles también a los socios de Sánchez. Vamos a conseguirlo, y además con escaño en Guipúzcoa".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió de que "a cada piedra que nos lancen estos fascistas, responderemos con más compromiso con la libertad y con la defensa de España".

Tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, como el PNV, han condenado los hechos y se han solidarizado con el joven candidato del PP. Pero no lo ha hecho ningún dirigente del PSOE ni de Bildu.

"¡Ánimo Jon! Las milicias terroristas de Otegi&Sánchez no soportan la libertad. Te mando mi abrazo y mi solidaridad", escribió en X Abascal.

El lehendakari Imanol Pradales también se refirió a este incidente. "No tienen cabida los insultos, los ataques y la violencia" señaló, "la tolerancia y la libertad de expresión hacia quienes piensan diferente son imprescindibles para la democracia".

Arnaldo Otegi se mostró este sábado más envalentonado que nunca en la manifestación de Bilbao.

Según el último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL, Bildu hoy sería la primera fuerza en el País Vasco, por delante del PSOE y PNV, tras sus pactos con Pedro Sánchez.

El partido de Otegi obtendría 8 escaños al Congreso (7 por el País Vasco y otro por Navarra), mientras que el PNV quedaría reducido a tres.

En la entrevista publicada el viernes, el youtuber Jordi Wild reprochó a Sánchez que pactara con Bildu, después de haber asegurado que nunca lo haría.

Sánchez intentó zanjar el asunto negándolo: "Yo no he pactado un gobierno en Euskadi ni en Navarra... lo que he hecho es lograr acuerdos en beneficios de la gente".

Cuando el youtuber le recordó que el PSOE entregó la Alcaldía de Pamplona a Joseba Asiron (Bildu), Sánchez optó de nuevo por las evasivas: "Bueno claro, se decía poco menos que Pamplona se iba a convertir en Mordor, no creo que haya pasado eso".

Bildu es el único partido que nunca ha hecho públicos sus pactos con el PSOE.

El peaje pagado por el PSOE a cambio del apoyo parlamentario para mantener a Sánchez en la Moncloa ha sido la progresiva puesta en libertad de los presos de ETA.

En la pasada legislatura, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska completó el traslado de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra: cinco reclusos cada viernes.

Una vez allí, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, se ha encargado de otorgarles todo tipo de beneficios penitenciarios.

Del total de 110 presos de ETA que aún siguen en prisión, 71 disfrutan de algún régimen de semilibertad: 44 han obtenido el tercer grado (régimen abierto) y 27 tienen salidas mediante el artículo 100.2, según los informes elaborados por las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Mientras Bildu se convierte en la fuerza hegemónica en el País Vasco, tras verse legitimada por los pactos con Sánchez, la violencia ha vuelto a sus calles.

Es el regreso de la kale borroka, que se extiende también a Navarra.

Varios cientos de manifestantes protagonizaron graves disturbios en Bilbao el pasado 27 de octubre, utilizando como pretexto la visita anunciada de Vito Quiles (que no llegó a pisar la ciudad).

Quemaron contenedores y media docena de coches. Lanzaron piedras y cohetes contra agentes y causaron daños en varios comercios. Los incidentes se saldaron con 17 detenidos, de los cuales 10 eran menores de edad.

Se repetía lo ocurrido en octubre de 2025, cuando grupo de encapuchados de extrema izquierda agredió brutalmente al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez en la Universidad de Navarra, donde había anunciado su presencia Vito Quiles (pero tampoco esta vez acudió).

Más recientemente, el pasado mes de julio, tres jóvenes encapuchados fueron detenidos en Vitoria tras agredir a varias personas que llevaban la camiseta de España, durante la celebración del Mundial.

En las mismas fechas, varios encapuchados atacaron con barras metálicas y defensas extensibles a un grupo de militares que disfrutaba de un partido de fútbol de la Selección Española en la terraza de un bar en Berriozar (Navarra).

Momento de la agresión a los militares en Berriozar. EE

Por estos hechos han sido detenidas ocho personas (cuatro de ellas, menores de edad). En el registro de sus viviendas fueron intervenidas varias armas blancas.

No obstante, según la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, en los incidentes habrían participado hasta 19 personas, de entre 16 y 21 años.

Proetarras detenidos

De nuevo en el País Vasco, el pasado mes de octubre fueron detenidos dos proetarras miembros del grupo radical Jardun Koordinadora junto a un exmilitante del grupo terrorista irlandés IRA.

Aratz Bilbao y Malen Grünig fueron interceptados en un control de alcoholemia.

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron una tablet con información "sensible" sobre miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Incluyendo el domicilio y la dirección de trabajo de un guardia civil.

A la izquierda, el exmiembro del IRA con antecedentes por terrorismo, Saoradh N., y en el centro y a la derecha, Aratz B. y Malen G., los dos proetarras detenidos en Irún (Guipúzcoa) por tener localizaciones y domicilios de guardias civiles. E. E.

En aquel momento, durante el control, Bilbao y Grünig únicamente fueron identificados. Sin embargo, pocos días después se personaron en la comisaría de Irún en compañía de su abogado.

El letrado de ambos proetarras es Aratz Estomba, quien fue condenado a ocho años de prisión por ser el líder de una rama de la banda terrorista ETA.

Artaz Estomba, el abogado de los dos proetarras detenidos en Irún por un presunto delito de terrorismo. ETB

Estomba fue uno de los cabecillas de Gestoras Pro Amnistía, grupo disuelto e ilegalizado por apoyar a los presos de la banda terrorista.

Actualmente, tanto Bilbao como Grünig se encuentran recluidos en una prisión madrileña, por orden del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, acusados de terrorismo.

Por su parte, el exmiembro del IRA, Naoise O'Conarain, se encuentra en paradero desconocido.



