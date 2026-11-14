Sánchez fija en un 75% la participación para poder seguir en la Moncloa, 5 puntos más de lo que prevé hoy el propio PSOE

Según las encuestas, la suma del bloque de centro-derecha (PP y Vox) alcanza el 51% del voto, situándose cerca de la mayoría absoluta frente al 35,6% de la izquierda.

Para llegar al objetivo del 75%, el PSOE necesita captar a más de 1,1 millones de abstencionistas e indecisos para frenar la fuga de votos hacia el PP y Vox.

Fuentes del PSOE estiman una participación ligeramente superior al 70%, mientras que las encuestas sitúan la movilización en torno al 72%.

Pedro Sánchez fija en un 75% la participación electoral necesaria el 29N para movilizar a la izquierda y poder alcanzar una mayoría de 176 diputados.

Que nadie se quede en casa.

Pedro Sánchez se mostró convencido este viernes de que podrá reunir la mayoría necesaria para seguir en la Moncloa, si se produce una gran movilización de la izquierda que eleve hasta el 75% la participación en las elecciones del 29N.

En el mitin de campaña celebrado en Pamplona, Sánchez esgrimió las dos cifras a las que se aferra para seguir en el poder.

"Yo os pido dos cosas: 75 y 176", afirmó, "75% porque es la participación que necesitamos para lograr la mayoría de 176 diputados progresistas".

Pocas horas antes, había lanzado un mensaje similar en Arnedo (La Rioja).

En un encuentro informal con periodistas celebrado este jueves, fuentes del PSOE indicaron que esperan que la participación del 29N se sitúe ligeramente por encima del 70%.

Pedro Sánchez pone ahora todas sus esperanzas en elevar este listón. Algunos datos avalan, sólo en parte, su tesis.

Las dos mayorías absolutas cosechadas por el PP se produjeron con una participación inferior al 70%.

Fue del 68,7% en los comicios de 2000 (cuando Aznar sumó 183 diputados) y del 68,94% en 2011 (Rajoy obtuvo 186).

Y las dos elecciones en las que más se ha disparado la participación han estado precedidas de una gran conmoción social: la victoria de Felipe González en 1982 (79,97%) tras el golpe de Estado del 23F y la de Zapatero en 2004 (77,24%) tras los atentados del 11M.

La última encuesta de SocioMétrica publicada el pasado domingo por EL ESPAÑOL estimaba una participación del 72% (dos puntos más que en las generales de 2023).

Para elevar esta cifra hasta el 75%, Sánchez necesita sacar de casa a 1.161.000 votantes más. ¿De dónde espera sacarlos?

Según el mismo sondeo, de quienes votaron al PSOE en las pasadas elecciones, 500.000 hoy se muestran indecisos y otros 128.000 dicen que hoy no tienen intención de votar.

En medio de una catarata de escándalos de corrupción, tras las 69 muertes del atentado de Urda (Toledo) y la invasión de Ceuta, hoy sólo el 66,2% de quienes votaron a Sánchez volvería a hacerlo.

La descomposición de la extrema izquierda facilita que el PSOE atraiga a 486.000 antiguos votantes de Sumar.

Pero es mayor la fuga que sufre: 599.000 antiguos votantes del PSOE hoy apuestan por Feijóo, y otros 314.000 cogerán la papeleta de Vox.

La "movilización" ha sido la consigna de los últimos actos de campaña del PSOE, que ha recuperado los bailes (e incluso Begoña Gómez ha tomado la palabra como oradora), tras el luto por los fallecidos en Urda.

Sánchez multiplica su presencia en espacios de televisión en los que puede mostrar su aspecto más desenfadado (como El perro andaluz en TVE), se sienta ante el youtuber Jordi Wild (como Feijóo y Ada Colau) y el domingo visitará por segunda vez en una semana La Séptima, donde se siente como en casa.

En un artículo publicado el jueves en EL ESPAÑOL, el director de SocioMétrica, Gonzalo Adán, fijaba las claves de esos comicios.

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La media de encuestas publicadas sitúa al PSOE casi cuatro puntos por debajo de su resultado de 2023 (cuando obtuvo el 31,6%).

Hoy la derecha suma el 51% del voto, mientras que toda la izquierda (PSOE, Frente Amplio, Compromís y Podemos) se queda en el 35,6%: la distancia entre ambos bloques es de 15 puntos.

En las últimas cuatro elecciones autonómicas, PP y Vox han superado el 50% del voto: el 52% en Aragón y el 60% en Extremadura.

Y como ha recordado Gonzalo Adán, aun en el caso de que el PSOE y sus socios lograran llevar a las urnas a todos los abstencionistas de izquierda que hoy aparecen en los sondeos, PP y Vox seguirían 14 escaños por encima de la mayoría absoluta.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL otorgaba al PP de Feijóo la victoria con el 32% del voto y 136 diputados (incluyendo dos de la lista formada por UPN y PP en Navarra).

Los populares podrían construir una mayoría absoluta de 202 escaños, junto a Vox, que duplica su resultado de 2023 y se sitúa en 66.

Según esta estimación, el PP tiene opciones de obtener un diputado más en Valencia, aunque podría perder hasta tres en La Rioja, Baleares (que le arrebataría el PSOE) o Las Palmas (se lo disputa la candidatura UPCan participada por Podemos e IU).

El PP retiene 5,66 millones de sus votantes de 2023. Se le escapan otros 821.000 que se van a VOX.

Pero lo compensa con creces al atraer a 599.000 antiguos votantes del PSOE y 1,12 millones que no votaron en 2023.

Por su parte, el PSOE se situaría en 108 escaños. Tiene margen para subir hasta cuatro más en Madrid, Baleares, Asturias y Cáceres.

Vox duplicaría su resultado de los pasados comicios hasta situarse en 66. Puede ganar otro en Zaragoza, pero el PSOE le disputa dos en Madrid y Asturias.