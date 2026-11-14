Feijóo se pone alto el listón con las manzanas podridas: si cumple, la moral dejará de ser elástica

El análisis contrapone la elasticidad moral atribuida al Gobierno de Pedro Sánchez con la necesidad de establecer compromisos éticos medibles frente a la corrupción histórica.

Se plantea que la verdadera regeneración democrática exige la dimisión del presidente si surgen casos de corrupción en su gobierno o entorno cercano, independientemente de su conocimiento directo.

El Partido Popular busca distanciarse del "sanchismo" promoviendo la reconstrucción institucional y evitando la revancha política ante las próximas elecciones.

Si tuviera delante al padre Feijóo, recién amanecido en el monasterio de Samos, le preguntaría: "En caso de que aparezca un caso de corrupción contrastable en su entorno personal o dentro de su gobierno, ¿dimitiría?".

En realidad, la pregunta sería un poco más larga: "Si usted no tuviera nada que ver con ese caso y ni siquiera hubiera tenido la más mínima sospecha de que eso estaba sucediendo, ¿dimitiría?".

Aprovechando que el santo padre suele tomarse su tiempo para contestar, añadiría un tercer matiz: "Tiene, además, en las manos, una prueba documental que demuestra que usted, efectivamente, no estaba al tanto del caso, ¿aun así dimitiría?".

A lo largo de estos días, desde que se supo que iríamos a las urnas el 29 de noviembre, el Partido Popular viene difundiendo este eslogan todo lo que puede: "No vamos a hacer un sanchismo de derechas".

Sémper y Cayetana, tan distintos, pareja de baile ahora en la lista de Madrid, se afanan cada uno en su registro en difundir la idea de que se trata de "reconstruir España", no de impulsar una "revancha".

Debajo de esas dos ideas, si tuvieran el tiempo que no tienen los candidatos para explicarse, referirían un programa de acción que pasa por combatir la colonización sin una pizca de replicar lo mismo con la ideología contraria.

Consiste –por eso el padre Feijóo sigue meditando en Samos desde la distancia– en evitar la tentación de pagar con favores a los suyos este esfuerzo opositor de ocho años. Llegar al gobierno es tener, de pronto, una inconmensurable capacidad de pagar. De la noche a la mañana eres el Banco de Crédito Español.

La devolución de la independencia a las instituciones será algo muy fácil de medir. En cuanto se produzcan los nombramientos, los medios escrutarán los currículums de los premiados con la misma vehemencia con la que se han escrutado los del sanchismo.

Feijóo ha puesto el listón muy alto y es bueno que así sea, pero se ha puesto el listón muy alto sobre todo a él.

Las promesas sobre la corrupción, en cambio, nunca se sabe si se cumplen hasta que aparece la corrupción o bien hasta que termina el gobierno. Por eso, la única manera de construir un blindaje es un compromiso medible.

Con los Presupuestos, ya lo ha hecho. Si se prorrogan, se convocan elecciones. Punto. Ha dejado un rastro en la hemeroteca lo suficientemente grande como para destruir su reputación en caso de incumplirlo.

La corrupción es algo mucho más importante. Nos viene erosionando casi desde el inicio de la Democracia. Con la excepción de Suárez y Calvo-Sotelo, todos los presidentes han tenido corrupción a su alrededor.

Aznar matiza que sus corruptos lo hicieron fuera del gobierno, y no dentro, pero fue el artífice de elevar a lo más alto a gentes que saquearon las arcas del Estado. Y Zapatero, que no tenía esa mancha, parece –presuntamente– que lo hizo él mismo, sin necesidad de nombrar a nadie.

González y Rajoy fueron los más dañinos en términos de corrupción. Para seguir en el cargo, se escudaron en que no sabían nada de lo que había pasado. Ahondar aquí en los indicios que muestran lo contrario sería interminable y supondría, en el fondo, darles la razón.

Porque no debe ser ese el debate. Ese no es un debate, eso deben ser unas diligencias, un asunto judicial. Y si la Justicia no ha podido llegar más lejos, esa es la verdad judicial y no tiene vuelta de hoja.

El debate es otro: hay que hablar de responsabilidad política, que es la que nos atañe y la única sobre la que el ciudadano ostenta cierto poder corrector cuando llegan las elecciones.

Sin embargo, tal y como nos explicaba el profesor Torcal el otro día, en los días de la polarización, el coste electoral de la corrupción se reduce sobremanera. Porque es nuestra corrupción igual que eran, como se atribuía a Roosevelt, nuestros hijos de puta.

La única muralla efectiva frente a la corrupción es la fibra moral del presidente.

Una fibra que le lleve a asumir que, si las personas que ha elegido para gobernar el país se corrompen, la responsabilidad última es suya por haberles colocado en puestos desde los que se puede robar.

Ese debería ser un compromiso irrenunciable.

Por eso, Feijóo está a tiempo de responder a la pregunta con todos los matices: si en mi familia alguien comete un delito relacionado con la hacienda pública, me voy. Si en mi gobierno, alguien mete la mano en la caja, me voy. Si entre mis asesores hay alguien que mete la mano en la caja, me voy.

Y me iré incluso no sabiendo nada. Y me iré incluso si estoy siendo un buen presidente. Y me iré aunque me queme por dentro el fuego abrasador de la traición.

Puede parecer exagerado, pero no lo es. Si eres una persona más o menos dentro de lo cotidiano, en la media de algo que podríamos llamar "entorno normal", no tienes mucho que temer.

Y si aun así temes como escéptico lector de Hobbes la voracidad pecuniaria del hombre, siempre tienes la posibilidad de establecer controles para que sea muy difícil robar. En un entorno bien diseñado, si aparece una manzana podrida, es rápidamente extirpada.

Visto en retrospectiva, es verdad, resulta muy difícil imaginar que a Sánchez no iban a saltarle los escándalos conectados entre sí, como una ráfaga de descargas eléctricas.

Cuando metió el cepillo de dientes en casa de Begoña Gómez –la expresión es suya–, ella ya era o estaba a punto de ser la contable de un negocio de saunas de prostitución. Esa tolerancia debió de ayudarle a asumir la vida privada de Koldo, Ábalos y compañía.

Y Cerdán, y Antxon, y Otegi, y Puigdemont, y Leire, y el fiscal, y el hermano, y así todos, cada uno en su registro. Sánchez ha demostrado ser un hombre de una enorme elasticidad moral. Tanto en los pactos de gobierno como en los nombramientos, así como en el incumplimiento de las promesas.

Tendría que haberse ido, como González y Rajoy en su día, asumiendo la responsabilidad de haber puesto el Estado en manos de la corrupción, mucho antes de que la Justicia dirima si él sabía o hizo algo.

Feijóo puede ser el primero en poner por escrito ese compromiso. Una promesa que inauguraría de veras el camino de la regeneración.