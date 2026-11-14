Abascal pide votar al PP a quienes no compartan la prioridad nacional de Vox: "Hay que echar al capo de la mafia"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal pide el voto para el PP a quienes rechacen la "prioridad nacional" o la "remigración", para evitar que voten a la "mafia" del PSOE. El líder de Vox busca reunir apoyos para echar a Pedro Sánchez y pide mayor representación parlamentaria para acelerar el cambio. Abascal defiende la "prioridad nacional" para dar preferencia a los españoles en ayudas públicas y la "remigración" para facilitar el retorno de jóvenes. Duras críticas al Gobierno de Sánchez, a quien acusa de corrupción y de adelantar las elecciones tras haber hecho "todo lo peor" en España.

Santiago Abascal ha lanzado en Almería un mensaje que a muchos habrá pillado por sorpresa de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ante una Plaza de la Constitución entregada y poblada de banderas de España, el presidente de Vox ha pedido expresamente el voto para el Partido Popular a aquellos ciudadanos que no compartan sus planteamientos de "prioridad nacional" y "remigración", reservando el respaldo a su formación para quienes sí asuman ese programa.

"Quiero que los españoles que estén en contra de la prioridad nacional, que no creen en la remigración tengan opción, que no se vean obligados a votar a la mafia", ha apostillado durante el acto de campaña.

Abascal ha explicado que su objetivo pasa por reunir los apoyos necesarios para desalojar al PSOE del Gobierno, aunque ha advertido de que el resultado determinará el alcance de las medidas que puedan aplicarse en la próxima legislatura.

"Veremos la fórmula que haya si podemos echar al capo de la mafia. Y en función de eso la velocidad del cambio será una u otra", ha señalado, apelando directamente a los electores indecisos.

En ese reparto de papeles dentro del bloque de la derecha, el líder de Vox ha reclamado una mayor representación parlamentaria para condicionar las políticas futuras, admitiendo que los resultados actuales en distintos territorios no colman sus expectativas.

"Con el PP nos llevamos bien, nos hemos entendido bien en Andalucía, Aragón... No estamos satisfechos con lo que pasa en Andalucía, pero es la fuerza que nos han dado. Por eso pedimos más fuerza para que el cambio sea profundo", ha manifestado.

Y ante las encuestas que auguran un gran resultado para su partido, ha sido claro: "Las encuestas nos dicen que se van pero no hay un enemigo peor que las encuestas, que la confianza, que la desidia, que la idea de dar por hecho que Sánchez no tiene opciones, cuando está dispuesto a todo para quedarse en el poder".

La prioridad nacional

El eje programático del discurso ha girado en torno a la «prioridad nacional», una propuesta con la que Abascal defiende dar preferencia a los ciudadanos españoles en el acceso a determinadas ayudas públicas, entre ellas las destinadas al alquiler de vivienda y las plazas de guardería.

"La prioridad nacional es recuperar Ceuta; es que el interés nacional sea lo que preside la acción de los gobiernos y no el particular o de un personaje siniestro que solo piensa en él mismo”, ha afirmado ante los aplausos de los asistentes.

Junto a esta medida, ha reivindicado la "remigración", vinculándola con el objetivo de facilitar que los jóvenes españoles que emigraron por falta de oportunidades puedan regresar al país.

Centro de los ataques

El tramo más duro de la intervención ha estado dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el PSOE, a los que Abascal ha calificado de “mafia corrupta”.

Sus menciones al jefe del Ejecutivo han sido recibidas con abucheos e insultos por parte del público congregado en la plaza almeriense.

El líder de Vox ha vinculado el adelanto electoral con las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al partido socialista, citando expresamente a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como las pesquisas sobre las donaciones al PSOE.

A su juicio, el PSOE se ha "echado la soga al cuello" y ha adelantado las elecciones porque "sabe lo que se le viene encima", después de haber hecho "todo lo peor que se podía hacer en España". "Se van a autoilegalizar", ha asegurado.

Asimismo, ha criticado la política exterior del Ejecutivo respecto a Marruecos y la situación de Ceuta, y ha llegado a advertir de que el Gobierno intentará hacer "trampas" en los comicios.

"O el 29N nos libramos de ellos, todos los españoles juntos, o las cosas en España se van a poner muy mal", ha proclamado antes de rebajar el tono en el tramo final para apelar también a los abstencionistas y votantes de otras fuerzas: "Estamos empeñados en la tarea de la reconstrucción de todo lo que ha sido derribado y restaurar los afectos dañados que unían a todos los españoles".