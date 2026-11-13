Vea las entrevistas completas de Jordi Wild a Sánchez, Feijóo y Colau

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LO ESENCIAL Las claves El creador de contenido Jordi Wild publica sus entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau de cara a las elecciones generales. Santiago Abascal declinó participar en las charlas tras la polémica por su intervención en el programa La Revuelta. Las conversaciones se han lanzado de forma escalonada a lo largo de la mañana de este viernes. EL ESPAÑOL ofrece las tres entrevistas integrales para que los lectores puedan seguir las conversaciones completas.

El youtuber Jordi Wild ha entrevistado a tres de los cuatro candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones generales.

En un principio, estaba previsto que participaran los cuatro líderes, pero Santiago Abascal declinó la invitación tras la polémica por su paso por el programa La Revuelta, presentado por David Broncano.

El creador de contenido ha publicado este viernes las conversaciones con los tres candidatos. La primera en ver la luz, a las 08:00 horas, ha sido la de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

A continuación, a las 10:00 horas, se ha difundido la entrevista al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La última, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está disponible desde las 12:00 horas.

En EL ESPAÑOL reproducimos íntegramente las tres entrevistas para que nuestros lectores puedan seguir las conversaciones completas.

Entrevista completa a Sánchez

Jordi Wild entrevista a Pedro Sánchez

Entrevista completa a Feijóo

Jordi Wild entrevista a Alberto Núñez Feijóo

Entrevista completa a Colau