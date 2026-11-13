Lo que ya se juega en campaña: la supervivencia de Sánchez fuera del gobierno y el grado de esclavitud de Feijóo

PP y Vox se enfrentan al reto de encajar un hipotético gobierno de coalición ante sus posturas divergentes sobre propuestas como la prioridad nacional o la remigración.

El accidente de Urda y la baja repercusión de la huelga general reflejan un viraje de la campaña electoral hacia la gestión, beneficiando las aspiraciones del Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo se perfila como el próximo presidente del Gobierno, con el reto de medir su grado de dependencia de Vox según el margen de escaños que consiga.

Pedro Sánchez busca absorber el voto a su izquierda para superar los 110 escaños y asegurar su continuidad como líder de la oposición tras las elecciones.

Por mucha baraka que se le atribuya a Pedro Sánchez, el cambio de gobierno está ya decidido. El clima de hoy resulta radicalmente distinto al de 2023, y no sólo porque la corrupción haya ido en aumento.

El accidente de Urda ha provocado una mezcla de movilización en la derecha y desmovilización en la izquierda ya contabilizado por todas las encuestas salvo dos: el CIS de Tezanos y el sondeo de La Séptima, diseñado a la carta por un viejo amigo de Ferraz. Quizá, un termómetro todavía más afinado que el de los sondeos sea el pinchazo de la huelga general.

Lo que va a decidirse en estos 16 días de campaña no es tan sustancial como el adiós de Sánchez a Moncloa, pero va a marcar el devenir del país para los próximos cuatro años.

Por un lado, está la supervivencia política del hasta ahora presidente. Si absorbe todo a su izquierda –en esto las encuestas le dan buenas noticias– y se coloca por encima de los 110 escaños, no gobernará, pero estará a una distancia relativamente pequeña de Feijóo y justificará su reestreno como jefe de la oposición.

Me lo decían el otro día algunos dirigentes socialistas descontentos que rondan los cuarenta; y también es la tesis que traslada Felipe González desde hace años: Sánchez no renunciará a liderar el PSOE si tiene unas cifras tan parecidas a las del PP.

–¿No daréis un paso adelante si Sánchez pierde el Gobierno?

–No es tan fácil. Más importante que el número de escaños será el análisis que hagan los medios que hoy apoyan a Moncloa. Si salen diciendo "Sánchez resiste", lo tendremos muy difícil. Si el editorial se titula "fin de una era", tendremos una oportunidad.

Desde esa probable oposición, Sánchez inoculará toda la tensión que pueda en la calle –los ministerios de Vox le irán dando motivos que a veces serán razones–, se protegerá mejor del futuro judicial y se proclamará como el único líder "progresista" capaz de "vencer a la extrema derecha".

Es una jugada utilitaria, con la firma de su "hacer de la necesidad, virtud".

Sánchez obtendrá todos esos escaños tras fraguar, desde que supo que perdía el poder, una operación para devorar a la extrema izquierda y a parte del nacionalismo. Primero se valió de ellos para llegar al gobierno y ahora se valdrá de ellos para seguir en la oposición.

Por el otro lado, Feijóo se juega su condición de rehén.

Como nos explicaba el otro día Mariano Torcal, una de las mayores autoridades europeas en materia de polarización, España amortizó el miedo electoral a Vox hacia 2021. En estas elecciones, Vox procura no atemorizar en la forma y Feijóo, rendido a la coalición necesaria, no demoniza a Vox por miedo a que la suma no le dé.

Es un síndrome del estrés postraumático.

La decepción en parte de la derecha con Feijóo –no alcanza los 150 escaños teniendo enfrente al peor presidente de la Democracia– tiene que ver con la renuncia a implantar un proyecto de grandes mayorías sociales, como el que logró en Galicia. Es cierto que allí el clima era de mucha menos polarización y que, cuando llegó a Madrid, el Congreso ya había implosionado. En su descargo cabe decir que el hundimiento del PP tradicional en relación a la extrema derecha es menor que en la mayoría de naciones europeas.

Ahora, igual que Sánchez, Feijóo aspira a sumar para gobernar, más que a gobernar directamente. Es decir: a ser el más votado de su bloque.

Hay algo injusto en las campañas electorales con candidatos como Feijóo. Sobre todo, en las campañas polarizadas. Feijóo es mucho mejor gestor que candidato y, paradójicamente, los gestores deben prosperar como candidatos para hacer lo que saben. Un precio marciano a pagar que le ha llevado a fotos surrealistas como aquellas del jersey de cuello vuelto.

Del mismo modo, como le pasaba a Suárez, Feijóo tiene una distancia corta mucho más convincente que su distancia larga: la del mitin y la del Parlamento. El humor y la retranca exhibidos en territorio de tranquilidad se le encasquillan cuando le apuntan desde la distancia.

Pero, ahora, tras el accidente de Urda, el debate ha virado frontalmente a la gestión. Y ahí Feijóo está cómodo. Es lo que sabe hacer y de lo que sabe hablar. Ya no sufre la necesidad de marcar debates mediante actitudes impropias en él y arriesgando con improvisaciones que le han costado muy caras.

Vuelvo a donde estaba: la condición de rehén.

Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno, pero puede serlo de dos maneras muy distintas. Si él solo saca más escaños que toda la izquierda junta, no necesitará a Vox como una bombona de oxígeno en cada votación importante.

Y si saca un número de escaños muy superior a Vox, se librará de gobernar engrilletado por culpa de una de sus promesas más sensatas de campaña: pasar de 22 a 10-15 ministerios.

Por ejemplo, doce ministerios. Solo lo imprescindible. Pongamos Economía, Interior, Exteriores, Fomento, Defensa, Educación, Justicia, Sanidad, Agricultura, Seguridad Social, Hacienda y Energía. Esto es sólo una quiniela.

Pongamos también que Vox saca 70 escaños o incluso más. Si algo caracteriza al partido de Abascal es su nítida capacidad de arrastrar voto bajo el radar. ¿Cuántos ministerios tendría que darle Feijóo? Al haber muchos menos, la cuota de poder que le tocaría sería una cuota de poder real.

PP y Vox son partidos todavía muy diferentes, pero unidos por "una emergencia nacional": echar a Pedro Sánchez. Cuando esa misión esté cumplida, cuando Sánchez no esté, habrá que construir, literalmente, un país.

Habrá que afrontar, al fin sin servidumbres independentistas, los grandes asuntos de Estado: las fronteras, las infraestructuras, la vivienda, la desesperanza juvenil, la ruina de la educación, el colapso de la sanidad, la desregulación… Y en muchas de esas encrucijadas PP y Vox son partidos antagónicos.

Vox va a tratar de centrar su acción de gobierno en tres cuestiones: "prioridad nacional", "remigración" y "desregulación".

Sobre la desregulación, será fácil. Habrá un acuerdo pronto, la posibilidad de armar un gran plan y ojalá que llegue hasta donde la economía y un Estado hipertrofiado merecen.

Pero "prioridad nacional" y "remigración" son dos de esos conceptos que hace no tanto tiempo conducían a Feijóo a decir, desde Galicia, que Vox era "la ultraderecha de verdad" y un partido "populista".

El padre Feijóo también llegó a pronunciar una versión contemporánea de la advertencia de San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier: "¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes el alma?". Dijo Feijóo: "Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo".

Pero ha considerado que el sanchismo ha destruido esa prevención. En su balance de realpolitik, es mejor un gobierno con el populismo (que tratará de conducir en una dirección tecnocrática y moderada) que un gobierno de Sánchez.

Y ese es hoy el único camino posible. Salvo que Sánchez se hundiera de tal manera en las urnas que un nuevo líder socialdemócrata al frente del PSOE ofreciera sus votos de investidura a Feijóo para no hacerle depender de Vox. Una utopía para nostálgicos de la Transición.

Todas las preguntas que intuyo que se hace Feijóo sobre la prioridad nacional y sobre la remigración son las que debería haberle hecho Broncano a Abascal: ¿qué es la prioridad nacional además de un eslogan lepenista? ¿Cómo se sustancia? ¿Cómo puede caber dentro de la Constitución? ¿Cómo va a operar en la concesión de las distintas ayudas? ¿El PP podrá intercambiarlo por el arraigo, que es algo que no discrimina racialmente?

Y lo más importante: ¿qué pasa cuando se trata de un inmigrante con papeles? ¿E incluso de un inmigrante con nacionalidad española? ¿Ahí también va a funcionar en última instancia la prioridad nacional?

Sobre la remigración: Vox puede llegar a un acuerdo con el PP para combatir la inmigración ilegal, algo a lo que se suman un buen número de formaciones socialistas en Europa.

Pero, igual que con la prioridad nacional, asoma la xenofobia cuando Abascal –otro fallo estrepitoso de Broncano no preguntárselo– asegura que los inmigrantes que delincan, legales o ilegales, serán deportados.

Porque, ¿cómo se llama un país donde un inmigrante regularizado, con papeles o hasta nacionalidad, tiene menos derechos que un español nacido en España? ¿Ya no serían españoles los ecuatorianos o marroquíes con nacionalidad española?

¿Cuáles son los demás detalles de la remigración? Es como para centrar una entrevista de campaña solo en eso. Apertura de expediente, diligencias, fallo, con arreglo a qué leyes, con arreglo a qué artículo de la Constitución. ¿Es el derecho de la raza orillando al derecho de ciudadanos libres e iguales?

Fueron Cayetana y Aznar –no la izquierda– los que acertaron con la definición: antes que populista o de extrema derecha, Vox es un partido simple y llanamente nacionalista.

Ahora bien, cuidado: la equidistancia asombrosa entre Vox y Bildu no tiene un pase mientras Vox no haga en el poder algo a la altura de Bildu. Abascal, como Otegi, está en contra del sistema autonómico español, pero no ha secuestrado a nadie ni ha ejercido la violencia física contra nadie.

Abascal, como Puigdemont, está en contra del sistema autonómico, pero no ha procurado dar ningún golpe al Estado desde los gobiernos autonómicos de los que ha formado parte.

Lo apunto porque no son pocos los dirigentes del sanchismo que, en privado, admiten el error de pactar con Bildu, pero lo suavizan diciendo que Feijóo pacta con Vox.

Como señalaba Torcal en nuestra entrevista, Feijóo tendrá el reto en el Gobierno y en el partido de dirimir estos debates con Abascal, pero también dentro del PP. Y el hecho de que el terreno sea más o menos montañoso dependerá de los escaños que separen al PP de Vox.