Jordi Wild, tras la 'espantada' de Abascal: "Noto con mucho miedo los perfiles políticos, no hacia mí, sino en general"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal canceló a última hora su entrevista en el podcast 'The Wild Project' tras confirmarla previamente junto a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Vox justificó su decisión tras la polémica por los minutos no emitidos en 'La Revuelta', exigiendo grabar ellos mismos y tener los derechos en exclusiva, condiciones que impidieron el acuerdo. Jordi Wild calificó la cancelación de "jugarreta" y falta de respeto a su trabajo, señalando que la formación de Abascal buscó "minimizar riesgos" ante preguntas incómodas y sin pactar. El 'youtuber' lamentó la pérdida del histórico "cuatro de cuatro" con los candidatos a la presidencia y afirmó percibir "mucho miedo en los perfiles políticos en general" ante la cita electoral.

Este viernes, el youtuber Jordi Wild habría alcanzado un hito que pocos han conseguido lograr: tener a los cuatro candidatos a la presidencia en las elecciones generales de los principales partidos en su podcast, The Wild Project.

Todos habían confirmado su asistencia a estas entrevistas que se publicarán a lo largo de esta mañana: Pedro Sánchez por el PSOE, Alberto Núñez Feijóo por el PP y Ada Colau por Frente Amplio. Sin embargo, uno lo canceló en el último momento.

Santiago Abascal, líder de Vox, tomó la decisión de suspender esta entrevista horas antes de su grabación y tras su comentada entrevista en La Revuelta. El motivo que él ha dado los últimos días fue el "secuestro" de parte de RTVE, como ellos han argumentado, de 40 minutos de entrevista con David Broncano que finalmente no se emitieron.

"No tengo nada en su contra, lo siento por él, pero decidimos irreversiblemente que nunca más un candidato de Vox va a ceder los derechos en exclusiva de una entrevista a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada", explicó Abascal este jueves en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, afirmando haber cometido un "error" al participar en La Revuelta del que estaría Jordi Wild pagando "las consecuencias".

Ante la cancelación, Jordi Wild hizo un comunicado en sus redes sociales dando su punto de vista. Un vídeo en el que califica esta decisión, a su parecer, como causa del "riesgo".

Las explicaciones de Vox

Jordi Wild (cuyo nombre real es Jorge Carrillo de Albornoz Torres) explica en dicho vídeo que el equipo de Abascal -tras la entrevista en RTVE y ya habiendo confirmado la grabación en The Wild Project- le escribió para dejar por escrito que la entrevista se publicara íntegra y sin recortes.

Era algo que, como explica el youtuber, ya tenían hablado y pactado, por lo que no le suponía ningún problema. Pero la siguiente demanda era grabar la entrevista ellos mismos y tener los "derechos audiovisuales en exclusiva" sobre la misma.

"Yo ya vi que no querían venir", narra el podcaster ante este hecho. "Ya te das cuenta cuando tú intentas algo y notas que no hay forma de solucionarlo".

Por eso, a su parecer, la explicación que le da es que "después de salir tan reforzado de La Revuelta —porque evidentemente, aunque estén muy enfadados porque les han cortado cosas, que lo puedo entender, salen muy reforzados de imagen, sobre todo con el público joven—, venir aquí era un riesgo".

Y añade: "Porque es otro tipo de charla. Ellos saben que la charla iba a ir a puntos delicados políticos y de programa. No iba a ser tan sencillo salir indemne, o como mínimo iba a requerir un poquito más de riesgo, y a mí la sensación que me da es que lo que quieren, después de que haya ido bien lo de Broncano, es minimizar riesgos".

Y es que Jordi Wild para este proyecto buscaba un formato que se alejara de los debates electorales tradicionales, pero con minuciosa preparación, conversaciones largas y preguntas incómodas y, obviamente, no pactadas.

Para ello, incluso, ha contado con dos verificadores encargados de comprobar en tiempo real que todos los datos que se estuvieran dando -tanto por una parte como por la otra- fueran reales.

"No solo es el hecho de que es muy triste no poder cumplir este cuatro de cuatro, que era algo histórico. Es también una falta de respeto a mi trabajo. Yo llevo días preparando esta entrevista. Cada una de estas entrevistas que estoy haciendo a los candidatos: con mucha preparación de documentos, de estudios, de datos, pensando bien cómo ponerlos contra las cuerdas...", explica.

Algunas cosas rápidas antes de ir a dormir, que hoy ha sido un día pesado en general y mañana tengo mucha cosa: - NO me gusta que se insulte a nadie, Abascal incluido, por supuesto. Por eso mismo, en mis explicaciones he sido lo más comedido y educado posible. La crítica está genial y es sana, y más a un político, pero las descalificaciones en un momento así me desagradan y apenan. - Mis entrevistas no nacieron para promover hate, sino para tener a cuatro perfiles completamente diferentes en el mismo sitio, fuera de su zona de confort, dialogando. No se ha conseguido el pleno. Pues bueno, me toca tirar para adelante, aunque para mí ha sido una buena hostia. - Ha salido un rumor totalmente falso de que VOX me ha pedido venir al final. Esto no es así: no he hablado con ellos en todo el día más allá de algún whatsapp por la mañana o mediodía, no relacionado con venir de nuevo. Ayer ya se zanjó el tema y hoy todo se ha mantenido igual. Ya he pasado página. 📙 Así es la puta vida 📙 - Para los que me piden un sustituto/a, son entrevistas muy preparadas, hay un equipo de verificación que trabaja fuera y ha venido expresamente, y no se pueden improvisar de un día para otro. Por eso mismo, era hoy o ya imposible antes de viernes. - Mañana grabo mi última entrevista y termino con estas charlas con los candidatos. Como prometí, el viernes 13 las publicaré todas a primerísima hora (seguramente a las 8 o 9 de la mañana). Durante la semana se irán publicando clips (con todo el contexto pleno y sin modificar nada para que no haya suspicacias). - Una vez publicadas, como mucho, haría el debate que llevo semanas intentando cerrar, aunque me está costando y no sé si lo lograré. Noto con mucho miedo los perfiles políticos, no hacia mí, sino en general. Se nota que se juegan mucho y las cosas están tensas. - A partir del viernes, pues, seguiré con mi carrera normal SIN POLÍTICA POR FIN jaja. Lo he intentado todo para conseguir el famoso 4 de 4, peeeeero… tampoco está tan mal lo que se ha logrado y estoy seguro de que lo disfrutaréis mucho. Pedro Sánchez en la misma silla que Josebas, el Pequeño Nicolás y Black Alien. Dadle una vueltita. — Jordi Wild (@JordiWild) November 12, 2026

Ante esto, califica de "jugarreta" la cancelación de Abascal: "Las cosas no se hacen así, las cosas se hacen de forma seria. Si tenían dudas, que me lo planteen mucho antes. Era del que menos me imaginaba que pasaría algo así. Yo era de los que más echados para adelante veía y más guerreros. Me sorprende mucho todo lo que ha pasado".

La suspensión de esta entrevista de manera unilateral por parte de Vox provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos posibles votantes del partido, incluso, calificaban la decisión de error o se sentían decepcionados. También conocidos creadores de contenido de distinto tipo, como Ibai Llanos, Xokas, AuronPlay o Rocío Vidal criticaron la retirada de Abascal.

Tras la polémica, en la que surgieron rumores de rectificación por parte de Abascal, Wild subió un nuevo comunicado en X desmintiendo y aclarando dudas. "Noto con mucho miedo los perfiles políticos, no hacia mí, sino en general. Se nota que se juegan mucho y las cosas están tensas", escribía en esta última publicación.