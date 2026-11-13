El apoyo a la independencia se desinfla, pero Sánchez desarma al Estado para responder ante un nuevo golpe como el 1-O

Frente a posibles nuevos pulsos unilaterales, se plantea recuperar el delito de sedición, endurecer las penas por malversación y prohibir los indultos por delitos contra el orden constitucional.

Analistas y partidos proponen reformar la Ley Electoral para fijar un umbral del 3% o 5% de votos a nivel nacional, limitando la influencia parlamentaria de las formaciones independentistas.

Las concesiones políticas del Gobierno, como la ley de amnistía y las reformas del Código Penal, han borrado los delitos del 1-O y permitido la vuelta a la política de sus impulsores.

El apoyo ciudadano a la independencia desciende al 43% en Cataluña y al 23% en el País Vasco, situando las preocupaciones socioeconómicas por delante del proyecto secesionista.

"La Cataluña de la que me marché ya no existe", se lamentó Carles Puigdemont el pasado 16 de octubre en una entrevista a TVE.

Es cierto. La efervescencia independentista que Puigdemont cultivó desde la Generalitat en 2017 se ha desinflado en las calles.

Según el barómetro de octubre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, hoy el 43% de los catalanes apoya la independencia, frente a un 50% que la rechaza.

Anteponen otras preocupaciones, como el precio de la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo.

Además, el mapa electoral de Cataluña ha cambiado con la aparición de un nuevo partido independentista, la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que hoy se situaría por delante de Junts con un duro discurso contra la inmigración ilegal.

1. El problema

"Los independentistas no volverán a intentarlo", aseguró el pasado 27 de octubre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista.

"Y si vuelven a vulnerar el marco de convivencia y legalidad", advirtió, "se volverán a encontrar con las consecuencias que conlleva".

Pero las concesiones que Pedro Sánchez ha hecho a los partidos independentistas en las dos últimas legislaturas, para mantenerse en el poder, han desarmado al Estado para responder si se produce un nuevo golpe contra la Constitución como el del 1-O.

A cambio del apoyo de ERC a sus últimos Presupuestos del Estado, el Gobierno promovió en diciembre de 2022 una reforma exprés del Código Penal que derogó el delito de sedición y suavizó el de malversación.

Después de que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido obligara al Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación, los impulsores del golpe del 1-O (como Puigdemont y Junqueras) ya pueden reincorporarse a la vida política.

Lo hacen sin haberse arrepentido de sus delitos (que hoy quedan borrados), sin renunciar a la vía unilateral para obtener la independencia y sin devolver los más de 3 millones de euros públicos que malversaron en la organización del referéndum ilegal.

Pero la tensión secesionista puede trasladarse en los próximos años al País Vasco. Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Bildu está más cerca de convertirse en la fuerza hegemónica en el País Vasco.

Según el sondeo, el partido de Arnaldo Otegi obtendría 8 diputados al Congreso, mientras que el PNV se quedaría sólo con 3.

Bildu mantiene sus reivindicaciones de anexionar Navarra al País Vasco (utilizando la fórmula prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución) y establecer "un nuevo marco de relación entre Euskal Herria y el Estado español". Como paso previo a la independencia.

Se trata de un pulso que probablemente tendrá que afrontar Alberto Núñez Feijóo, si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29N.

2. Los hechos

1. Cae el secesionismo Nueve años después del referéndum ilegal del 1-O, el apoyo a la independencia ha caído tanto en Cataluña como en el País Vasco. Hoy sólo el 43% de los catalanes apoya la independencia, frente a un 50% que la rechaza, según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, conocido como el 'CIS catalán'. En el País Vasco, el 40% se declara en contra de la independencia, frente a un 23% que la apoya. Pero hay otro sector de población que puede inclinar la balanza: el 31% dice que apoyaría la secesión "dependiendo de las circunstancias".

2. La ley de amnistía En cumplimiento del pacto de investidura alcanzado con Junts y ERC, el PSOE registró el 13 noviembre 2023 en el Congreso la ley de amnistía, que quedó aprobada definitivamente el 30 de mayo de 2024. La norma borra todos los delitos vinculados al proceso de independencia cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 (es decir, seis años antes del referéndum del 1-O) y el 13 de noviembre de 2023, incluyendo los de malversación, desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación y usurpación de funciones. El preámbulo de la ley especifica que la amnistía se aplicará también al delito de malversación por el empleo de "los fondos públicos que se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 [convocada por Artur Mas] y el referéndum del 1 de octubre de 2017 [convocado por Puigdemont], así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña".

3. La negociación en Suiza El PSOE celebró 19 reuniones en Suiza con Carles Puigdemont y su equipo, desde el 2 de diciembre de 2023 al 13 de octubre de 2025, para desarrollar los puntos del acuerdo que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. El diálogo se desarrolló en presencia del mediador internacional salvadoreño Francisco Galindo Vélez, encargado de levantar acta, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y acercar posturas entre ambas partes. El principal negociador en nombre del Gobierno fue el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hasta que fue detenido el 30 de junio de 2025 por el cobro de comisiones a través de la constructora Servinabar y por su implicación en el 'caso Koldo'. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya había participado en varias de las reuniones de Ginebra desde enero de 2024, y asumió el papel protagonista tras la detención de Cerdán. Hoy también Zapatero tiene graves problemas con la Justicia, por el presunto cobro de comisiones en el rescate millonario de Plus Ultra. El 27 de octubre de 2025, dos semanas después de la última reunión celebrada en Suiza, Carles Puigdemont anunció oficialmente la ruptura de la negociación, debido a los incumplimientos del Gobierno. Esta decisión acabaría provocando el colapso de la legislatura.

4. La ley electoral El actual sistema electoral español, que asigna el reparto de escaños en cada provincia mediante la ley D'Hondt, prima la representación de los partidos nacionalistas, ya que tienen concentrados sus votos en un pequeño número de provincias. En las elecciones generales de 2023, cada diputado del PNV costó una media de 55.458 votos. Los de Bildu costaron 55.855 votos de media. Y los de Junts, 56.490. En cambio, a Vox cada escaño le costó 92.636 votos de media. Y a Sumar, 98.226. PP (59.568 votos) y PSOE (64.642) se sitúan en una posición intermedia de la tabla. Según el mismo análisis basado en el resultado de las elecciones generales de 2023, las tres provincias en las que es más fácil obtener un escaño, debido a su baja población, son Teruel (25.168 votos de media), Soria (25.242 votos) y Segovia (29.246).

3. El análisis

La sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de octubre sobre la ley de amnistía ha allanado el camino para que Carles Puigdemont pueda regresar a España, tras nueve años huido de la Justicia.

Acatando la resolución del TC, el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, dictó el pasado día 3 un auto en el que deja sin efecto el procesamiento de Puigdemont y de los dos consellers que estaban también pendientes de juicio (Antoni Comín y Lluis Puig) y declara concluido el sumario respecto de los tres encausados.

Queda un último trámite: que la Sala de lo Penal del Supremo presidida por Manuel Marchena ratifique la decisión de Llarena y dicte el fin de la instrucción y el sobreseimiento libre de la causa.

A la espera de este último paso, Junts ha anunciado que Puigdemont no regresará a España antes de las elecciones del 29N.

Sí lo han hecho ya el resto de prófugos de la Justicia, como los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, que tras beneficiarse de la amnistía celebraron "la capitulación del Estado español" y reiteraron su fidelidad al "mandato del 1-O" (es decir, a la declaración de independencia de Cataluña que surgió del referéndum ilegal).

La ley de amnistía fue la principal exigencia que Junts y ERC plantearon, a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez después de que perdiera las elecciones de 2023.

Pero no fue la única. ERC y Junts exigieron que el catalán, el euskera y el gallego puedan utilizarse en todos los actos del Congreso de los Diputados, como requisito para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara.

Los dos partidos independentistas también lograron que el PSOE aceptara crear en el Congreso dos comisiones de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, y sobre los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils.

Y lograron que la ministra Margarita Robles cesara a Paz Esteban como directora del CNI, después de que reconociera en la comisión de secretos oficiales que la Casa había intervenido los teléfonos de varios líderes independentistas (entre ellos, el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès) en la investigación del Tsunami Democràtic por presunto terrorismo.

En el País Vasco, Bildu nunca ha hecho públicos sus acuerdos con el PSOE. Aunque las cifras son evidentes.

Del total de 110 presos de ETA que aún siguen en prisión, 71 disfrutan de algún régimen de semilibertad: 44 han obtenido el tercer grado (régimen abierto) y 27 tienen salidas mediante el artículo 100.2.

La consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha sido la encargada de otorgarles estos beneficios penitenciarios.

El PSOE también entregó la Alcaldía de Pamplona al regidor de Bildu Joseba Asiron en diciembre de 2023, mediante una moción de censura para derribar a la hasta entonces alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN).

Bildu recoge ahora lo sembrado. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL ya coloca al partido de Arnaldo Otegi como la fuerza hegemónica en el País Vasco, con 8 diputados al Congreso, mientras que el PNV quedaría reducido a 3.

La legislatura comenzó a colapsar en octubre de 2025, cuando Puigdemont anunció la ruptura de la negociación con el PSOE, por considerar que el Gobierno ha incumplido los compromisos adquiridos en Suiza.

Sánchez logró mantenerse al frente del Ejecutivo un año más, pese a que ya no contaba con la mayoría necesaria en las Cortes para aprobar ni los Presupuestos del Estado ni sus principales iniciativas legislativas.

Tras saltar por los aires el "bloque de investidura", han quedado en el cajón algunas de sus promesas a los partidos independentistas, como el cupo catalán, la condonación de la deuda de la Generalitat (17.000 millones de euros) o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.

La serie de encuestas de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que PP y Vox podrían sumar tras las elecciones del 29N una sólida mayoría absoluta de más de 200 diputados.

Los partidos independentistas dejarían de ser decisivos y perderían su capacidad de chantaje sobre el futuro Gobierno.

Pero, una vez borrados sus delitos por la amnistía, ni Puigdemont ni Junqueras han renunciado a la vía unilateral para conseguir la independencia.

En su programa electoral, Alberto Núñez Feijóo anuncia que recuperará el delito de sedición y endurecerá de nuevo el de malversación.

Además, derogará la ley de amnistía (aunque ya no se puedan revertir sus efectos) y prohibirá los indultos a condenados por corrupción, terrorismo y delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional.

¿Hay margen para aprobar otras medidas que pongan fin al permanente chantaje de los partidos independentistas?

El artículo 163.1.a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que sólo podrán obtener escaño por una provincia los partidos que obtengan al menos el 3% de los votos válidos en esa circunscripción.

Otros países de la UE elevan esta exigencia. Con distintos matices, exigen un umbral mínimo del 3% del voto (en Grecia) o del 5% (en Alemania y Polonia) a nivel nacional, para obtener representación en el Parlamento.

En las elecciones generales del 23J de 2023, ERC obtuvo 7 diputados con el 1,89% del voto a nivel nacional, Junts otros 7 con el 1,60% del voto.

Bildu obtuvo 6 diputados con el 1,36% y el PNV, cinco con el 1,12%.

Una reforma de la Ley Electoral, para establecer un umbral mínimo del 3% o del 5% del voto a nivel nacional, haría mucho más difícil que estos partidos entren en el Congreso o sean decisivos. Con las medidas correctoras necesarias, para evitar que puedan sortear esta fórmula presentándose a las elecciones mediante una coalición conjunta.

4. Las propuestas

La caída del apoyo a la independencia en Cataluña (43% a favor frente a 50% en contra) y en el País Vasco no elimina el riesgo de nuevos pulsos unilaterales. La amnistía, la derogación del delito de sedición, el ablandamiento de la malversación y las concesiones de la legislatura han desarmado al Estado frente a quienes no han renunciado a la vía unilateral ni han devuelto los fondos públicos utilizados en el 1-O.

El próximo Gobierno debe restaurar por tanto las herramientas de defensa constitucional, corregir el sesgo del sistema electoral y acabar con el chantaje permanente de los partidos independentistas.

Las siguientes medidas buscan recuperar la tipificación penal de los delitos contra el orden constitucional, reformar la ley electoral y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley.

1. Restaurar el delito de sedición y endurecer la malversación

La reforma exprés del Código Penal de 2022, pactada con ERC, derogó el delito de sedición y suavizó el de malversación.

Hay que recuperar el tipo penal de sedición (o un equivalente eficaz contra la rebelión o la desobediencia grave al orden constitucional) y devolver a la malversación su gravedad original cuando se desvíen fondos públicos para fines ilegales como un referéndum inconstitucional.

Quienes organicen consultas ilegales o destinen dinero público a promover la ruptura de la unidad de España deben volver a enfrentarse a consecuencias penales claras y disuasorias.

2. Derogar la ley de amnistía y prohibir indultos por delitos contra la integridad territorial

Aunque los efectos ya producidos de la amnistía no pueden revertirse en todos los casos, hay que derogarla para evitar que sirva de precedente y prohibir expresamente los indultos a condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional.

Los impulsores del 1-O no se han arrepentido ni han renunciado a la vía unilateral. La amnistía no puede convertirse en una carta blanca permanente.

El Estado debe recuperar la capacidad de respuesta frente a cualquier nuevo intento de ruptura.

3. Reforma de la Ley Electoral con umbral nacional del 3% o del 5%

El sistema actual, con la ley D’Hondt por provincias y un umbral del 3% solo provincial, prima a los partidos nacionalistas concentrados en pocas circunscripciones. En 2023, cada escaño de PNV, Bildu o Junts costó entre 55.000 y 56.500 votos, frente a más de 90.000 para Vox o Sumar.

Hay que establecer un umbral mínimo del 3% o del 5% del voto a nivel nacional (como en Alemania, Polonia o Grecia) para obtener representación en el Congreso, con medidas correctoras que impidan sortearlo mediante coaliciones artificiales.

Así se reduce el poder de chantaje de formaciones que ni siquiera llegan al 2% del voto nacional.

4. Fin de las concesiones lingüísticas y de las comisiones ad hoc

La exigencia de que el catalán, el euskera y el gallego se utilicen en todos los actos del Congreso, o la creación de comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña y los atentados de Las Ramblas como precio de la investidura, deben cesar.

El español es la lengua oficial del Estado y de las instituciones comunes. Cualquier uso de las lenguas cooficiales debe limitarse a lo estrictamente necesario y no convertirse en moneda de cambio política.

Las comisiones parlamentarias deben responder a criterios de utilidad institucional, no a pactos de investidura.

5. Política penitenciaria igualitaria y fin de los beneficios preferentes a presos de ETA

De los ciento diez presos de ETA que siguen en prisión, setenta y uno disfrutan de algún régimen de semilibertad.

Hay que aplicar los mismos criterios penitenciarios a todos los condenados, sin privilegios por motivos políticos, y revisar los terceros grados y las salidas del artículo 100.2 concedidos de forma discrecional.

La política de dispersión y de beneficios no puede subordinarse a acuerdos con Bildu. Las víctimas y el Estado de Derecho exigen igualdad de trato.

6. Defensa activa del marco constitucional y de la unidad de España

Hay que reforzar los mecanismos de control de constitucionalidad y de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Cualquier intento de consulta unilateral, de transferencia de competencias que vacíe el Estado o de uso de la Disposición Transitoria Cuarta para anexionar Navarra debe ser rechazado con firmeza jurídica y política.

El Gobierno central debe recuperar la capacidad de intervención cuando se vulneren competencias estatales o se ponga en riesgo la convivencia constitucional, sin depender de pactos coyunturales.

7. Transparencia en las negociaciones y fin del mediador externo

Las diecinueve reuniones en Suiza con Puigdemont, con mediador internacional y actas secretas, deben cesar como método de gobierno.

Cualquier diálogo con partidos debe desarrollarse dentro de las instituciones españolas, con transparencia y sin intermediarios extranjeros.

Los acuerdos de investidura no pueden incluir compromisos que alteren el orden constitucional ni la igualdad de los españoles. La negociación opaca ha debilitado al Estado y ha alimentado la percepción de impunidad.

8. Medición de resultados y rendición de cuentas

Las políticas territoriales deben evaluarse por indicadores objetivos: evolución del apoyo a la independencia, cumplimiento de las sentencias, devolución de fondos públicos malversados, número de presos de ETA en régimen abierto y coste electoral real de los escaños de los partidos nacionalistas.

Las concesiones que no reduzcan el riesgo de unilateralidad ni fortalezcan la unidad constitucional deben revisarse.

El criterio no puede ser la estabilidad de un Gobierno a cualquier precio, sino la defensa del marco de convivencia de todos los españoles.

***

Estas propuestas buscan restaurar las herramientas que la legislatura actual ha desmontado, corregir el sesgo del sistema electoral y garantizar que ningún partido pueda condicionar al Estado mediante la amenaza de ruptura.

Mientras la amnistía, la derogación de la sedición y el sistema electoral sigan facilitando el chantaje, el riesgo de nuevos pulsos unilaterales persistirá con independencia del apoyo social real a la independencia.