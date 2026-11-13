Abascal sobre el último crimen machista: "A Covadonga la mató un moro, lo que ellos llaman violencia de género es religiosa"

Durante el mitin se proyectó un vídeo de apoyo con líderes internacionales como Javier Milei, Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Viktor Orbán.

A diferencia de partidos como PP, PSOE y Podemos, que suspendieron sus actos tras el crimen, Vox mantuvo sus eventos de campaña y centró sus propuestas en el principio de 'prioridad nacional'.

El presunto agresor de la mujer asturiana es su expareja, un hombre de nacionalidad marroquí con antecedentes penales y orden de alejamiento.

Santiago Abascal abre la campaña de Vox en Madrid utilizando el asesinato de Covadonga en Gijón para arremeter contra la inmigración y cuestionar el concepto de violencia de género, tildándola de violencia religiosa.

Santiago Abascal ha abierto la campaña del 29-N en la plaza de Colón con el nombre de la joven asesinada el jueves en Gijón: Covadonga.

Un nombre que en el imaginario de Vox evoca también el lugar donde arrancó la Reconquista. "Covadonga fue asesinada por un moro", ha proclamado.

Bajo un mar de banderas rojigualdas, el líder de Vox ha hecho del crimen de Gijón el primer argumento de una campaña que pivota sobre la inmigración.

Y ha cuestionado el marco que comparten el resto de partidos: "Ayer en Asturias hubo otro caso de esos que ellos llaman violencia de género".

"Igual hay que hablar de violencia religiosa y de violencia del fanatismo religioso", ha rematado, antes de afear el silencio de sus adversarios: "Cómo se les llena la boca con la violencia de género. Hoy han hablado un poquito menos".

Covadonga, una asturiana de 30 años, murió el jueves en Gijón tras recibir al menos ocho puñaladas en el cuello y el abdomen.

Un vecino alertó a la Policía al oírla pedir auxilio. Los agentes sorprendieron al agresor en pleno ataque y lo detuvieron en el acto.

El detenido, Ibrahim, de nacionalidad marroquí y nacido en 1986, es su expareja. Tenía una orden de alejamiento por malos tratos y numerosos antecedentes penales.

El asesinato alteró el arranque de la campaña en Asturias. PP, PSOE y Frente Amplio suspendieron sus actos del jueves y Podemos canceló su pegada de carteles de medianoche.

Vox fue la excepción: mantuvo su pegada de carteles en Oviedo.

Prioridad nacional

La inmigración es la bandera de Vox para el 29-N, y Abascal la ha enarbolado desde el primer minuto. Ha reclamado "meter a los violadores en la cárcel, a los que sacó Montero" y expulsar a quienes no respetan a las mujeres.

También ha cargado contra el Gobierno por destinar recursos públicos "a los que acaban de llegar y a los que no deberían de estar aquí" y por anteponer los intereses de Marruecos tras la crisis de Ceuta. Ha exigido, además, el fin de la "invasión migratoria".

Frente a ello, ha defendido la "prioridad nacional", eje del lema "Es sentido común": los españoles, primero en las ayudas sociales, el alquiler y las plazas de guardería. "No es ni de izquierdas ni derechas, es sentido común", ha zanjado.

El acto ha reunido a 5.000 personas, según Vox. Junto a Abascal han intervenido Ignacio Garriga, secretario general del partido, y José Antonio Fuster, presidente de Vox en Madrid.

Durante el mitin se ha proyectado un vídeo con mensajes de apoyo de líderes internacionales: Marine Le Pen, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Geert Wilders, André Ventura, Alice Weidel, Andrej Babiš, Flávio Bolsonaro y Javier Milei.

El vídeo retrata la red de alianzas que Abascal ha tejido en Europa y al otro lado del Atlántico. La mayoría comparte grupo con Vox en Patriots: la Lega, Fidesz, Reagrupamiento Nacional, el PVV, Chega o ANO.

Abascal ha sumado a la campaña un apoyo que no sale en las encuestas. Ha pedido a las carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles que recen por España y les ha agradecido "su protección, por su entrega, por sus privaciones".

Aunque, ha dejado claro, la campaña no se gana solo de rodillas. Para el resto, el refranero en versión patria: "Por España rogando pero también con el mazo dando".