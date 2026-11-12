Zapatero se autodescarta de la campaña del PSOE: Sánchez sí contará con Begoña Gómez y programa un mitin con Page

El PSOE presentará su programa electoral este domingo en Alcorcón antes de que el presidente inicie un recorrido por casi todo el país que culminará en Madrid.

Begoña Gómez sí acompañará a Sánchez en la campaña, la cual incluirá también un mitin conjunto con el barón crítico Emiliano García-Page en Albacete.

Pedro Sánchez afronta la campaña sin expresidentes del Gobierno, contrastando con el PP de Feijóo, que contará con la participación de Aznar y Rajoy.

José Luis Rodríguez Zapatero se autoexcluye de los mítines de la campaña del PSOE para no ser utilizado como "arma arrojadiza" tras sus últimos escándalos.

El PSOE se aferra al recuerdo de 2008, cuando consiguió revalidar el Gobierno gracias a una movilización masiva que concentró a toda la izquierda en la papeleta del puño y la rosa. De ahí que incluso el lema de esta campaña, "vota con fuerza", recuerde al último de Zapatero: "Vota con todas tus fuerzas".

Quien no participará en los mítines es el propio expresidente. Pese a que Sánchez abrió la puerta a su presencia durante una entrevista en TVE, finalmente el leonés se ha autoexcluido. Así se lo ha comunicado a Ferraz, ya que "no quiere que nadie lo utilice como arma arrojadiza contra el PSOE", según fuentes socialistas.

Esas mismas fuentes explican que Zapatero ha decidido "hacer lo que es mejor" para el partido tras el escándalo de las joyas, pese a que no le cerraron la puerta a su participación.

De hecho, en 2023 el expresidente fue un gran activo de la campaña del PSOE y se le atribuye haber movilizado a los votantes en un momento en el que Sánchez estaba en apuros.

Incluso se volcó en las últimas autonómicas de Castilla y León, pese a que era inminente su imputación y ya había señales sobre su implicación en el caso Plus Ultra. Y rescató la "ceja" para pedir el voto para el candidato Carlos Martínez.

Desde la dirección de Ferraz aseguran que hablan a diario con el expresidente y que este sigue ayudándoles, pese a haber decidido quedarse al margen.

Lo mismo sucede con el dimitido Óscar Puente. El exministro continúa aconsejando a la cúpula socialista, que deja en sus manos la decisión de participar o no en la campaña.

Con el autodescarte de Zapatero , Sánchez se queda sin expresidentes del Gobierno en la campaña, porque Felipe González hace tiempo que se distanció de él y ya ha anunciado que votará en blanco.

Eso marca un contraste con el caso de Alberto Núñez Feijóo que se apoyará en José María Aznar y Mariano Rajoy.

En Ferraz han diseñado una campaña muy personal con Sánchez como principal activo. "No hay nadie que movilice más en este país que el presidente del Gobierno", afirman fuentes socialistas.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sí acudirá a alguno de los actos de campaña. Ya participó en el Comité Federal en el que se aprobaron las listas y en un mitin celebrado en Fuenlabrada, con declaraciones de amor y besos.

Por su parte, Sánchez volverá a Madrid para cerrar una campaña concebida como una "vuelta a España" que arrancará en Sevilla y le llevará por casi todo el país.

También se prevé un mitin conjunto con el barón más crítico, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page en un acto conjunto en Albacete.

Antes, la presentación del programa electoral tendrá lugar este domingo en Alcorcón, una fecha bastante tardía si se compara con 2023, cuando se dio a conocer en precampaña, el 6 de julio, antes de la votación del día 23.