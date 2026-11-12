Vox rebaja sus exigencias con el aborto y la Memoria: ya no pide derogar esas leyes y vuelca su programa en la inmigración

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LO ESENCIAL Las claves Vox presenta su nuevo programa electoral de 54 páginas y 115 medidas, reduciendo sus propuestas de 2023 centradas en la batalla cultural para priorizar la inmigración. El partido suaviza su postura al eliminar de su programa la derogación expresa de las leyes del aborto, la eutanasia y la Memoria Democrática, además de omitir la supresión del Ministerio de Igualdad. En materia migratoria, Abascal propone un plan de 'remigración', endurecer la nacionalidad, expulsar de forma inmediata a los irregulares y restringir servicios como la sanidad pública o el Ingreso Mínimo Vital solo a españoles. El nuevo documento retira propuestas históricas de la formación, como la transformación del modelo autonómico hacia un Estado unitario o la mención prioritaria a la inmigración procedente de la Iberosfera.

Vox concurre a las elecciones generales con un programa titulado Es sentido común. El documento tiene 54 páginas y 115 medidas, repartidas en trece capítulos.

El texto, dado a conocer este jueves a horas de arrancar la campaña del 29-N, gira sobre tres ejes: la prioridad nacional, la desregulación y la remigración.

Al mismo tiempo, rebaja algunas de las banderas de la batalla cultural que Vox defendía en su programa de 2023, como la derogación de las leyes del aborto, la eutanasia y la Memoria Democrática.

Aborto y eutanasia. El programa del 23-J pedía de forma expresa "la derogación de las leyes de eutanasia y del aborto". El del 29-N ni siquiera menciona esas dos palabras.

En su lugar, se limita a defender la vida "desde su concepción hasta la muerte natural", sin citar ninguna ley, y a potenciar los cuidados paliativos.

Memoria Democrática. Vox pasa de prometer su "derogación" a proponer su "superación", sin la Ley de Concordia que en 2023 planteaba como alternativa.

Ley trans y ley LGTBI. En 2023, Vox proponía derogar ambas y vetar los tratamientos hormonales en menores. Ahora no aparece ninguna de las dos, y solo pide que el deporte femenino se rija por "criterios biológicos".

Ministerio de Igualdad. Su supresión era una de las primeras medidas de 2023. El nuevo texto no lo menciona.

Violencia de género. Aquí no hay cambio: se mantiene la derogación de las leyes que, según Vox, "han criminalizado a los hombres".

Frente a ese repliegue en el capítulo de la batalla cultural, el programa vuelca su peso en la inmigración.

El partido de Abascal afirma que España "no puede acoger a más inmigrantes" y propone reservar el Ingreso Mínimo Vital a los españoles con menos recursos.

A continuación, EL ESPAÑOL explica sus principales medidas, área por área.

Inmigración

"Ni uno más". Según el texto, después de recibir a "5 millones de personas en 5 años", España "no puede acoger a más inmigrantes". Prohíbe las regularizaciones masivas: quien entre de forma irregular "jamás" podrá regularizar su situación.

Remigración. Vox propone un plan para facilitar el retorno a sus países de los extranjeros que "no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles".

Deportación. Se aplicará a quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve "su forma de vida". También a quienes intenten "imponer costumbres, hábitos o culturas ajenas" o incompatibles con la dignidad de las mujeres.

Nacionalidad. Se endurecerán los requisitos para obtenerla y se revisarán las "concesiones fraudulentas". Los españoles no de origen podrán perderla por delitos graves o reiterados. Desaparecen el arraigo y las "pasarelas rápidas" de acceso.

Menores. Los menores extranjeros no acompañados volverán con sus padres o con las instituciones de tutela de sus países. Se perseguirá a las ONG que participen en la "sustracción o secuestro de menores".

ONG y cooperación. No habrá "ni un euro" para las entidades que colaboren con el "efecto llamada". Se cortará la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en el control de los flujos migratorios.

Prioridad nacional

"Los españoles primero". Los españoles tendrán acceso preferente a la vivienda pública, las guarderías, los bonos de comedor y transporte, las ayudas y los servicios sociales. Se modificará cualquier norma que lo dificulte.

Ingreso Mínimo Vital. Atenderá "únicamente" a los españoles con menos recursos. Además, se promoverá el retorno de los inmigrantes que cobren el IMV o sus complementos autonómicos.

Remesas. Vox propone un gravamen sobre el dinero que se envía al extranjero, porque, según el texto, lo generado en España debe mejorar la economía de quienes viven aquí.

Sanidad. Los extranjeros en situación irregular quedarán excluidos de la sanidad pública "salvo casos de urgencia grave". Se hará una auditoría del coste de la inmigración en el sistema sanitario.

Vivienda

Alquiler. Se prohibirá alquilar a inmigrantes en situación irregular, y la residencia legal será requisito previo para firmar el contrato. Se derogará la Ley de Vivienda.

Okupación. El desalojo se producirá "en menos de 24 horas" y la inquiocupación pasará a tipificarse como delito de estafa.

Primera vivienda. IVA del 0% para la primera vivienda habitual de nueva construcción y bonificación del 100% del ITP si es de segunda mano. Los compradores no comunitarios tendrán una "fiscalidad agravada".

Desregulación

Tres por una. Cada ley nueva tendrá que identificar en su propio texto qué tres normas vigentes deroga. "Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba", dice el programa.

Silencio positivo. Si la Administración no contesta en plazo, el ciudadano podrá seguir adelante. Quedan fuera la nacionalidad, la residencia y la inmigración, donde el silencio "jamás jugará a favor" de quien intente burlar la ley.

Cita previa. Se suprimirá. Habrá un expediente digital único y una Ley de Unidad de Mercado: lo que sea legal en una comunidad lo será en toda España.

Recortes. Las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y "observatorios" se reducirán progresivamente hasta su eliminación. Se acabará con las zonas de bajas emisiones.

Ceuta y Melilla

Expulsión. El programa empieza con Ceuta. Propone la "expulsión de todos los invasores con carácter inmediato" y la militarización de la frontera para repeler "cualquier intento futuro de invasión o ataque híbrido".

Traición. Vox promoverá ante la Justicia el procesamiento de Pedro Sánchez y su Gobierno "por traición y delitos contra la seguridad del Estado" por su actuación durante la crisis de Ceuta.

Marruecos. Plantea sanciones, la suspensión de acuerdos internacionales y una revisión de las relaciones diplomáticas "hasta que Marruecos respete las fronteras y la soberanía de España".

Economía y energía

Impuestos. El IRPF se simplificará y su tipo se reducirá según el número de hijos. Bajarán el IVA y el Impuesto de Sociedades. Los autónomos que no lleguen al SMI pagarán una cuota de cero euros.

Nucleares. Se derogará el calendario de cierre de las centrales y se estudiará construir otras nuevas en los emplazamientos junto a las actuales.

Campo. Vox rechaza el acuerdo UE-Mercosur y la instalación "descontrolada" de grandes plantas solares y eólicas. También propone derogar la legislación laboral del actual Gobierno.

Educación e identidad

Burka y halal. Se prohibirán el burka y el niqab en los espacios públicos y los menús halal en los comedores escolares. Se suprimirá el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Aulas. Habrá un número máximo por aula de alumnos "procedentes de otras culturas" o que no dominen el español, con aulas específicas de nivelación.

La propuesta recuerda al decreto que impulsó en septiembre el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Limita al 30% por clase los alumnos extranjeros que no hablen italiano.

LOMLOE. Se derogará. Vuelven las reválidas, habrá una EVAU única y la educación en español quedará garantizada en todo el país. Se prohibirán los móviles en clase.

Tauromaquia. El programa incluye una medida propia para defender y promover "la difusión del arte taurino".

Seguridad y Justicia

Menores. Se rebajará la edad de responsabilidad penal y se planteará eliminar la inimputabilidad de los menores en homicidios y agresiones sexuales. Se ampliará la prisión permanente revisable.

CGPJ. Los jueces elegirán a los doce vocales de procedencia judicial. Volverá el delito de sedición y se prohibirán los indultos por corrupción o por delitos contra la integridad territorial.

Otras cosas que desaparecen

Un programa más corto. El documento del 29-N tiene 54 páginas y 115 medidas, frente a las 178 páginas y 381 medidas del de 2023. Pasa de 20 capítulos a 13, y por el camino caen bloques enteros del programa anterior.

Sin Iberosfera. El capítulo sobre la Iberosfera desaparece por completo.

Aquel texto establecía también que la política de inmigración atendería "de forma prioritaria" a los ciudadanos de las naciones que comparten con España "idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura".

El programa actual no recoge esa preferencia. Su lema Ni uno más cierra la puerta a nuevas llegadas sin distinguir por país de origen.

Las autonomías. El programa de hace tres años abría con la promesa de un "Estado unitario administrativamente descentralizado".

Mientras se lograba ese objetivo, proponía "la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia".

El del 29-N no recoge ninguna de las dos medidas. Solo mantiene una medida genérica para garantizar "la igualdad y los derechos de todos los españoles con independencia del lugar de España en el que residan".

Tampoco aparecen otras propuestas territoriales de 2023:

La supresión progresiva de las policías autonómicas.

La suspensión de la autonomía de las comunidades que "atenten contra la unidad de España".

El fin de los "privilegios" fiscales amparados en los derechos históricos.

Impuestos sin cifras. En 2023, Vox proponía un IRPF con un tipo del 15% hasta 70.000 euros y del 25% por encima, y un Impuesto de Sociedades del 15%. El nuevo programa promete una "rebaja masiva", pero no concreta ningún porcentaje.

Desaparece también la supresión de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y de las plusvalías municipales, que el programa de 2023 planteaba en todo el país.

Educación. El cheque escolar, con el que Vox quería blindar en 2023 la libre elección de centro, desaparece. El programa del 29-N mantiene la libre elección, pero sin decir cómo se financiaría.