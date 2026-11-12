Por qué esta vez no será como en 2023: las cinco certezas que se plasmarán el 29-N pese a la propaganda de la Moncloa

A nivel autonómico, los sondeos pronostican que ERC superará a Junts en Cataluña, mientras que EH Bildu rebasaría al PNV en número de escaños en el País Vasco.

El PSOE se mantendría por encima de los 100 escaños gracias a la absorción de más de 400.000 votos procedentes de Sumar, cuyo espacio se desplomaría en estas elecciones.

El Partido Popular se situaría como la fuerza más votada con unos 132 escaños, mientras que Vox prácticamente duplicaría su representación actual alcanzando los 67 diputados.

SocioMétrica proyecta que el bloque formado por el PP y Vox mantendrá la mayoría absoluta el 29-N en siete de cada ocho escenarios históricos analizados.

* Gonzalo Adán es director de SocioMétrica, la empresa demoscópica que trabaja para EL ESPAÑOL. Tras la evaluación del último ciclo electoral, SocioMétrica encabeza el ranking de las encuestadoras más precisas, según Electomanía.

A los expertos en demoscopia se nos pide adivinar el futuro, pero afortunadamente no podemos. El ser humano es libre y modula su destino en cada segundo de su existencia. Como a la hora de depositar su voto.

Y, por si fuera poco, los acontecimientos políticos son caprichosos y cualquier imprevisto puede originar un efecto mariposa que echa por tierra todas las predicciones, por mucho consenso que éstas hubieran recogido.

Pero llegados al inicio de la campaña, con todo el universo demoscópico analizado, podemos diferenciar con bastante claridad lo que aún son dudas pero también certezas.

Para ello, usaremos como base la correlación histórica entre encuestas y resultados en las 79 elecciones de todos los ámbitos que recoge nuestra base histórica.

Dos lecturas de este periódico me han servido de brújula.

La primera, La noche de la amarga victoria, en la que Pedro J. Ramírez reconstruía la noche de 1996.

En su carta, el director de EL ESPAÑOL recordaba que la media de encuestas daba al PP un 42% en intención de voto y al PSOE un 33%, es decir, nueve puntos de ventaja.

Sin embargo, las urnas redujeron esa distancia a poco más de un punto, un vuelco que cambió el ánimo de todo el Partido Popular.

Aznar ganó, pero "con la victoria más exigua en diecinueve años de democracia" y tuvo que gobernar con el apoyo de Convergència i Unió.

La segunda lectura ha sido la entrevista de Daniel Ramírez a Mariano Torcal.

Este experto electoral decía que el miedo a Vox "está amortizado electoralmente desde 2021" y, "cuanta más polarización, menor es el coste electoral de la corrupción".

Del primero saqué las dudas, pero del segundo saqué las certezas.

En medio, nuestro propio tracking de EL ESPAÑOL, con más de 5.400 entrevistas desde el 1 de septiembre.

El papel de Moncloa

Si todos los sondeos fueran buenos e independientes, se equivocarían al azar. Es decir, unos se pasarían y otros se quedarían cortos, y el resultado electoral caería, a la postre, dentro del abanico formado por todos ellos.

Pero eso no es lo que ocurre.

En las dos últimas semanas de 2023, 82 de los 83 sondeos publicados se quedaron cortos con el PSOE, en más de tres puntos de media.

En noviembre de 2019, 32 de 33 se quedaron cortos con Vox.

Y los ejemplos son múltiples: PSOE en 1993, 1996 y 2004; Podemos y Ciudadanos en 2015; Podemos y el PP en 2016; y el PP de abril de 2019, al que los 38 sondeos de la última quincena sobrestimaron en 3,6 puntos de media.

La excusa suele ser el voto oculto o el desvío de las muestras, pero la estadística y la psicología nos dicen que los investigadores se miran entre sí antes de publicar, y el que se aparta del consenso tiende a corregir hacia él.

Si el consenso acierta, aciertan todos; pero si falla, fallan todos a la vez y en la misma dirección. Ahí están los ejemplos.

Hoy la manada se llama Vox.

Las encuestadoras le dan entre el 17% y el 21%, pero la distancia entre ellas es sospechosamente pequeña, siendo por lo tanto el partido más expuesto a un error común (en 2019 fue de casi 4 puntos a su favor).

Pero en el PSOE pasa lo contrario, y aquí lo importante: las casas demoscópicas discrepan más de lo normal, entre el 25% y el 31%, y ahí es donde pesan el CIS y las encuestas de La Séptima.

Por sí solos no mueven la media, porque están muy lejos de ella, pero hacen que los demás tiendan a promediar "por si acaso", produciendo un efecto arrastre también en el electorado.

El asunto no es por tanto que el CIS acierte, sino el contagio y la sugestión que provocan sus pronósticos.

Si en la última semana dos o tres empresas de sondeos corrigen al PSOE hacia arriba, la media subirá con ellas y puede que el ánimo de sus votantes indecisos también, sin que en realidad se haya movido un solo voto.

No decimos que se esté buscando este efecto, pero la verdad es que lo parece.

El CIS de octubre dio al PSOE el 34% en intención de voto y al PP el 22%: casi doce puntos de ventaja socialista. Un absurdo.

La Séptima pone al PSOE por delante (31% frente a 29%), al contrario que todo el resto de encuestas.

E Iván Redondo, habitual de las tertulias, recuerda que los sondeos fallaron en 1993, 2016 y 2023, y anuncia al PSOE como primera fuerza.

El argumento al que recurre es que el voto que hoy no se ve, aparecerá el 29-N, como apareció en 1993 y en 2023.

Por eso hemos hecho una prueba: coger la media de sondeos de hoy y aplicarle el mismo error que cometió la media en ocho de las elecciones generales celebradas desde 1993.

Es decir, vamos a comprobar qué pasaría el 29-N si las encuestas volvieran a equivocarse exactamente como entonces.

El resultado está en el gráfico.

PP y Vox conservan la mayoría absoluta en siete de esos ocho escenarios, pero el PSOE sería primera fuerza en cinco: los de 1993, 1996, abril de 2019, 2023 y 2004, elecciones en las que los sondeos se quedaron cortos con los socialistas.

Solo un vuelco como el del 11-M rompería la mayoría. En los 40 días previos a aquellas elecciones de 2004, la media de 44 sondeos de 14 encuestadoras daba al PP el 42,1% y al PSOE el 36,9%. Todos se hicieron antes de los atentados.

El 14 de marzo, día de la votación, el PP sacó el 37,7% y 148 escaños, y el PSOE, el 42,6% y 164.

La media se había pasado con el PP en 4,4 puntos y se había quedado corta con el PSOE en 5,8: más de diez puntos de vuelco.

Si hoy las encuestas fallaran igual, PP y Vox bajarían de 195 a 173 escaños (PP 102, Vox 69 y UPN 2), tres por debajo de la mayoría, y el PSOE subiría a 138.

En este cálculo, a Vox se le dejan los escaños que le dan hoy las encuestas: como en 2004 no existía, no hay un error suyo que copiar.

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Hoy no es 2004 ni 2023

No diremos que no existe ninguna probabilidad de que un vuelco semejante pudiera producirse, pero la realidad electoral de 2026 no es la de 1996, ni la de 2004, ni la de 2023.

Por ejemplo, en relación a las elecciones más cercanas, las de 2023, los bloques están hoy el doble de lejos.

En la media de las previsiones de los 40 días previos al 23-J, PP y Vox sumaban un 47% de intención de voto, y PSOE y Sumar, un 41%: seis puntos de diferencia.

Hoy la derecha suma un 51% y toda la izquierda (PSOE, Frente Amplio, Compromís y Podemos), un 35,6%: una distancia de 15 puntos.

Se trata de una diferencia demasiado grande como para homologar los escenarios.

Estimación de escaños por partido Media de 14 sondeos privados Sondeo privado CIS (octubre)* SW Demoscopia / La Séptima* Escaños 0 40 80 120 160 PP · Media de escaños: 132 · Intervalo mostrado: 129–136 · CIS: 93 · La Séptima: 114 PP 132 (129–136) PSOE · Media de escaños: 106 · Intervalo mostrado: 101–108 · CIS: 154 · La Séptima: 128 PSOE 106 (101–108) VOX · Media de escaños: 67 · Intervalo mostrado: 65–69 · La Séptima: 63 VOX 67 (65–69) Escaños 0 5 10 15 20 FA · Media de escaños: 11 · Intervalo mostrado: 9–13 · CIS: 9 · La Séptima: 13 FA 11 (9–13) ERC · Media de escaños: 9 · Intervalo mostrado: 8–11 · CIS: 13 ERC 9 (8–11) Bildu · Media de escaños: 8 · Intervalo mostrado: 7–8 · CIS: 9 Bildu 8 (7–8) Junts · Media de escaños: 5 · Intervalo mostrado: 4–6 · CIS: 3 Junts 5 (4–6) PNV · Media de escaños: 4 · Intervalo mostrado: 3–4 · CIS: 2 PNV 4 (3–4) Adelante · Media de escaños: 3 · Intervalo mostrado: 2–3 · CIS: 0 Adelante 3 (2–3) BNG · Media de escaños: 2 · Intervalo mostrado: 2–3 · CIS: 2 BNG 2 (2–3) UPN · Media de escaños: 2 · Intervalo mostrado: 2 · CIS: 0 UPN 2 (2) CC · Media de escaños: 1 · Intervalo mostrado: 0–1 · CIS: 0 CC 1 (0–1) Podemos · Media de escaños: 1 · Intervalo mostrado: 0–1 · CIS: 2 Podemos 1 (0–1) Escaños 0 40 80 120 160 PP · Media de escaños: 132 · Intervalo mostrado: 129–136 · CIS: 93 · La Séptima: 114 PP 132 (129–136) PSOE · Media de escaños: 106 · Intervalo mostrado: 101–108 · CIS: 154 · La Séptima: 128 PSOE 106 (101–108) VOX · Media de escaños: 67 · Intervalo mostrado: 65–69 · La Séptima: 63 VOX 67 (65–69) Escaños 0 5 10 15 20 FA · Media de escaños: 11 · Intervalo mostrado: 9–13 · CIS: 9 · La Séptima: 13 FA 11 (9–13) ERC · Media de escaños: 9 · Intervalo mostrado: 8–11 · CIS: 13 ERC 9 (8–11) Bildu · Media de escaños: 8 · Intervalo mostrado: 7–8 · CIS: 9 Bildu 8 (7–8) Junts · Media de escaños: 5 · Intervalo mostrado: 4–6 · CIS: 3 Junts 5 (4–6) PNV · Media de escaños: 4 · Intervalo mostrado: 3–4 · CIS: 2 PNV 4 (3–4) Adelante · Media de escaños: 3 · Intervalo mostrado: 2–3 · CIS: 0 Adelante 3 (2–3) BNG · Media de escaños: 2 · Intervalo mostrado: 2–3 · CIS: 2 BNG 2 (2–3) UPN · Media de escaños: 2 · Intervalo mostrado: 2 · CIS: 0 UPN 2 (2) CC · Media de escaños: 1 · Intervalo mostrado: 0–1 · CIS: 0 CC 1 (0–1) Podemos · Media de escaños: 1 · Intervalo mostrado: 0–1 · CIS: 2 Podemos 1 (0–1) Bajo cada partido se indica la media de escaños y el intervalo que figura en el gráfico original. Los puntos privados se han reproducido a partir de la imagen. Algunas observaciones quedan superpuestas. *CIS: extrapolación del voto con los coeficientes provinciales del 23J. La Séptima: escaños publicados para PP, PSOE, VOX y FA. Fuente: SocioMétrica y sondeos publicados

Por otro lado, el PSOE no tiene esta vez una reserva escondida de voto que sea relevante. En nuestro tracking para EL ESPAÑOL, a esta misma distancia de las elecciones de 2023, el 13% de los votantes socialistas se situaban en el grupo de indecisos, el voto en blanco o la abstención. En demoscopia lo llamamos votante "aparcado".

Movilizados contra el avance de Vox tras elecciones autonómicas y municipales celebradas dos meses antes de las generales, esa bolsa se fue vaciando a favor del PSOE en la recta final. Pero hoy ese grupo es mucho menor, de apenas un 8%.

Torcal lo dice sin rodeos: el miedo a Vox "está amortizado electoralmente desde 2021", y el voto depende más de la afinidad con lo propio que de la hostilidad hacia el contrario.

Con manada o sin ella, Vox roza el 19%, siete puntos más que en 2023; y el PSOE tiene una media casi cuatro puntos por debajo que hace tres años.

Por último, es imposible no acudir al poso que dejan las cuatro últimas elecciones autonómicas, donde más allá de los factores intrínsecos de los liderazgos territoriales, la suma de PP y Vox, ya en urna, superó el 50% en los cuatro casos: entre el 52% de Aragón y el 60% de Extremadura.

Hagan una sencilla regla de tres.

1. El vuelco electoral

Todo lo anterior podría quedar en el ámbito de las dudas, o al menos de lo discutible, pero en cuanto a las certezas, las encuestas predicen mejor agrupamientos de partidos que partidos sueltos.

Por ejemplo, podemos equivocarnos en los escaños que obtendrá el PP en cinco o seis, porque se mueven en menos de un punto, y en el caso de Vox en tres o cuatro, porque entran dentro del error de usar muestras pequeñas. Pero es difícil equivocarse simultáneamente en los dos.

Hagan la prueba histórica y lo comprobarán.

Dicho de otra manera: cuando todas las encuestas menos las dos ya mencionadas apuntan a una suma de 190 o más, es que con máxima probabilidad, así será.

2. El PP ganará y Vox doblará

Vox hoy tiene unos 65 escaños. Por lo tanto, más o menos, doblará los 33 actuales. Pero el PP le sacará más de doce puntos.

Por mucho que se hable de vasos comunicantes y de que la suma de ambos no puede superar el 47% que les daba la media de sondeos antes del 23-J de 2023, la realidad de las elecciones autonómicas valida que ambos partidos puedan estar por encima de ese registro.

Cierto que el PP, con datos de hoy, podría perder respecto a 2023, pero a pesar de la subida de Vox, tiene una estimación central de 132 escaños (entre 121 y 136), más que toda la izquierda nacional junta.

3. El PSOE se come a Sumar

El PSOE se sostiene por encima de los 100 escaños, pero a costa de su socio.

Con nuestra matriz de transferencia, unos 628.000 votantes de Sumar en 2023 votarían hoy al PSOE.

El camino inverso, en cambio, apenas existe: 206.000 votantes socialistas se irían al Frente Amplio.

El saldo, 422.000 votos a favor del PSOE, compensa más de la mitad de lo que pierde por la derecha. Sin ese trasvase, el PSOE bajaría del 28% al 25,4% y de 111 escaños a 101, al borde de la barrera psicológica de los 100.

Con el 1,5% de media en votos, Podemos, como mucho, sacará un escaño, si bien lo más probable es que no saque ninguno.

De Podemos al Frente Amplio: evolución de escaños Resultados electorales y estimación del 29 -N* Podemos y confluencias hasta 2019 Sumar (2023) · Frente Amplio (29-N*) Comparación de escaños Escaños 0 20 40 60 80 2015: 69 escaños. Podemos: 69; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 20,7 %. 69 2015 20,7 % 2016: 71 escaños. Podemos: 71; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 21,2 %. 71 2016 21,2 % 2019A: 42 escaños. Podemos: 42; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 14,3 %. 42 2019A 14,3 % 2019N: 35 escaños. Podemos: 35; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 12,9 %. 35 2019N 12,9 % 2023: 31 escaños. Podemos: 5; Sumar / Frente Amplio: 26. Voto: 12,3 %. 31 5 26 2023 12,3 % 29-N*: 5 escaños. Podemos: 0; Sumar / Frente Amplio: 5. Voto: FA 4,3 % · Pod. 1,3 %. 5 29-N* FA 4,3 % Pod. 1,3 % Comparación de escaños Escaños 0 20 40 60 80 2015: 69 escaños. Podemos: 69; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 20,7 %. 2015 69 20,7 % 2016: 71 escaños. Podemos: 71; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 21,2 %. 2016 71 21,2 % 2019A: 42 escaños. Podemos: 42; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 14,3 %. 2019A 42 14,3 % 2019N: 35 escaños. Podemos: 35; Sumar / Frente Amplio: 0. Voto: 12,9 %. 2019N 35 12,9 % 2023: 31 escaños. Podemos: 5; Sumar / Frente Amplio: 26. Voto: 12,3 %. 2023 31 5 26 12,3 % 29-N*: 5 escaños. Podemos: 0; Sumar / Frente Amplio: 5. Voto: FA 4,3 % · Pod. 1,3 %. 29-N* 5 FA 4,3 % · Pod. 1,3 % % de voto del espacio: Podemos y confluencias (2015), Unidos Podemos (2016 y 2019), Sumar (2023).

*29-N: estimación SocioMétrica (11/11, 16:49). Frente Amplio nacional a solas: sin CHA-FA (Aragón), Compromís-FV (Comunitat Valenciana), Ara Més-Front Ampli (Baleares) ni UPCan (Canarias), que concurren con lista propia. Podemos, sin escaño. Fuente: SocioMétrica

Diez años después de los 71 diputados de 2016, la formación de Pablo Iglesias e Irene Montero perdería su voz propia en el Congreso o quedaría en mínimos.

Algunos de los suyos pueden entrar por otras puertas (en Cataluña concurren en las listas de ERC, y en la Comunidad Valenciana y Canarias, en coalición), pero la marca desaparecerá con bastante probabilidad.

4. ERC adelanta a Junts

En Cataluña, la estimación da a ERC (con Podemos en sus listas) un 19% y 9 escaños (entre 9 y 11), frente al 11% y 5 escaños de Junts. Para algunas casas la distancia es incluso mayor. En 2023 empataron a siete.

Reparto de escaños en Cataluña 48 escaños Hoy 2023 ↔ Horquilla (mitad central) Comparación de escaños Escaños 0 5 10 15 20 PSC: 19 escaños hoy; 19 en 2023. Variación: +0. Horquilla: 17–19. 19 19 PSC (17–19) ERC: 9 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: +2. Horquilla: 9–11. 7 9 ERC (9–11) PP: 7 escaños hoy; 6 en 2023. Variación: +1. Horquilla: 5–7. 6 7 PP (5–7) VOX: 6 escaños hoy; 2 en 2023. Variación: +4. Horquilla: 5–7. 2 6 VOX (5–7) Junts: 5 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: -2. Horquilla: 5–6. 7 5 Junts (5–6) Comuns: 2 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: -5. Horquilla: 1–2. 7 2 Comuns (1–2) Comparación de escaños Escaños 0 5 10 15 20 PSC: 19 escaños hoy; 19 en 2023. Variación: +0. Horquilla: 17–19. PSC 19 19 17–19 ERC: 9 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: +2. Horquilla: 9–11. ERC 7 9 9–11 PP: 7 escaños hoy; 6 en 2023. Variación: +1. Horquilla: 5–7. PP 6 7 5–7 VOX: 6 escaños hoy; 2 en 2023. Variación: +4. Horquilla: 5–7. VOX 2 6 5–7 Junts: 5 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: -2. Horquilla: 5–6. Junts 7 5 5–6 Comuns: 2 escaños hoy; 7 en 2023. Variación: -5. Horquilla: 1–2. Comuns 7 2 1–2 Horquillas: mitad central. Pasa el cursor o toca una barra para ver el detalle. Fuente: SocioMétrica

Con un 33%, el PSC logrará entre 17 y 19 diputados y será la columna vertebral del PSOE nacional. Crece a costa de los Comunes, que pasarán de 7 escaños a 1 o 2.

5. Bildu por encima del PNV

En el País Vasco el cambio será notable.

Bildu subirá casi al 30% de los votos en el País Vasco y obtendrá 7 escaños (8 con el de Navarra), cuando hoy tiene 6.

El PNV, por su parte, se quedará en torno al 20%, y pasará de sus 5 diputados actuales a 3 o como mucho 4.

Se trata de una diferencia notable si tenemos en cuenta que hace tres años empataron a cinco escaños en el País Vasco. Además, el PSE, que ganó entonces, quedará probablemente segundo, por detrás de Bildu.

Reparto de escaños en País Vasco 18 escaños Hoy 2023 ↔ Horquilla (mitad central) Comparación de escaños Escaños 0 2 4 6 8 Bildu: 7 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: +2. Horquilla: 6–7. 5 7 Bildu (6–7) PSE: 6 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: +1. Horquilla: 5–7. 5 6 PSE (5–7) PNV: 3 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: -2. Horquilla: 3–4. 5 3 PNV (3–4) PP: 2 escaños hoy; 2 en 2023. Variación: +0. Horquilla: No indicada. 2 2 PP Sumar: 0 escaños hoy; 1 en 2023. Variación: -1. Horquilla: No indicada. 1 0 Sumar Comparación de escaños Escaños 0 2 4 6 8 Bildu: 7 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: +2. Horquilla: 6–7. Bildu 5 7 6–7 PSE: 6 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: +1. Horquilla: 5–7. PSE 5 6 5–7 PNV: 3 escaños hoy; 5 en 2023. Variación: -2. Horquilla: 3–4. PNV 5 3 3–4 PP: 2 escaños hoy; 2 en 2023. Variación: +0. Horquilla: No indicada. PP 2 2 Sumar: 0 escaños hoy; 1 en 2023. Variación: -1. Horquilla: No indicada. Sumar 1 0 Horquillas: mitad central. Pasa el cursor o toca una barra para ver el detalle. Fuente: SocioMétrica

Pedro J. tituló amarga victoria una noche en la que el ganador se sintió derrotado. El 29-N la amargura puede cambiar de bando, pero no de resultado.

Puede que Sánchez arañe votos en la recta final, que la manada de los sondeos liderados por un señuelo se mueva hacia él o que el CIS de las 40.000 encuestas y varios cientos de miles de euros que nadie sabe dónde han estado este tiempo insista en su realidad paralela.

Aun así, los números dejan poco margen. Que el PSOE quede primero, ocurre en una de cada nueve simulaciones. Y que PP y Vox pierdan la mayoría absoluta, en menos de una de cada cien.

Lo que queda por decidir no es quién gobernará, sino con cuánta holgura. Si el PP se acerca a los 136 escaños, negociará con Vox desde muy arriba. Si se queda cerca de los 125, Santiago Abascal tendrá la llave de buena parte de la agenda. Ahí estará la noche electoral.

Ahí y en la barrera de los 100 del PSOE y en la cruel política del día después.

Quedan, no obstante, tres semanas donde la libertad de los votantes decidirá si cambia este destino escrito hoy en las encuestas.