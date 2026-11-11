"La cagué": Broncano hace 25 minutos de terapia ante las cámaras de TVE por "permitir" que Abascal cayera bien

Tras las disculpas, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, acudió como invitada al programa y criticó las declaraciones de Abascal, además de abordar propuestas sobre vivienda e impuestos.

Para justificar su decisión, Broncano explicó que permitió la presencia del público afín a Abascal para evitar acusaciones de censura o de parcialidad por parte de la formación.

El presentador ha asumido haber defraudado a los espectadores y no haber estado a la altura de la televisión pública, aunque defiende que la cita sirvió para dejar claras las propuestas de Vox.

David Broncano dedica 25 minutos en 'La Revuelta' a pedir disculpas tras las críticas por su entrevista a Santiago Abascal, reconociendo que cometió un error al permitir que Vox eligiera el público del programa.

Bajo una ristra de irónicos abucheos, gritos de "¡vergüenza!", "¡traidor!", rollos de papel higiénico y hojas de lechuga lanzadas por el público, el presentador y humorista, David Broncano, ha salido al escenario de La Revuelta este martes. Pero hoy no era un día cualquiera.

Esta noche tenía que dar la cara tras el aluvión de críticas que le había llovido por la entrevista a Santiago Abascal emitida justo un día antes. Y lo hizo. Durante 25 minutos se disculpó ante las cámaras de TVE. "La cagué tremendamente", ha reconocido el presentador por dejar que Vox eligiera el público que acudió a su entrevista, permitiendo que el líder del partido cayera bien a la audiencia.

Broncano ha resaltado que el entrevistado "lo hizo bien" a pesar de haberlo "infravalorado comunicativamente en algunas cosas": "Él aprovechó muy bien la situación, en concreto el público que tenía, decía las cosas con aplomo aunque fuesen cosas que para mí se tambaleaban todas y, además, cada cosa que decía le aplaudían".

Tras subir los escalones, el presentador se ha dirigido a los espectadores: "Quiero disculparme con el público que no pudo venir ayer al programa que es nuestro público de verdad y que evidentemente cometimos un error".

Ha continuado reconociendo la gran repercusión que tuvo la entrevista de este lunes: "Siento que he decepcionado a mucha gente. Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública. Me disculpo honestamente".

Asimismo, Broncano ha confesado que se siente "triste" y "muy decepcionado" consigo mismo, con las decisiones que tomó de cara a la entrevista y con la forma en la que la llevó a cabo. "Hoy me siento muy decepcionado conmigo mismo con las decisiones que tomé con respecto a la entrevista de ayer", ha lamentado.

Ha explicado que el motivo de que viniera un público elegido por Vox fue que pensaba que si ellos venían con el público que habitualmente tenía La Revuelta iban a usar el discurso que utilizan "muchas veces" de "vaya como vaya la entrevista no me han dejado hablar, la televisión pública me censura" y por eso "quería que no pusieran excusas".

A pesar del estrepitoso error, el presentador ha destacado que la entrevista sí sirvió para dejar "las propuestas del partido bastante claras".

"Se ha criticado más cómo le he lanzado yo la pregunta, cómo lo he hecho que alguna cosa que se dijeron aquí sobre el franquismo y sobre el derecho a las mujeres. Creo que en cierta manera aunque haya sido de rebote y por mi parte haya estado mal, la forma de ver las propuestas del partido también han quedado bastante claras", ha defendido.

Para reforzar su mensaje de arrepentimiento, el presentador ha preguntado a varias personas del público acerca de su opinión sobre el programa con Abascal, sobre sus "apreciaciones o quejas" al respecto. Aquí, algunos resaltaron que "el mayor fallo fue cambiar el planteamiento de la entrevista, que debería haber ido por el cauce normal", y que echaron en falta el habitual tono humorístico del programa.

Otros reconocieron "la situación complicada" de Broncano y que "no fue tan mal", pero criticaron que no debería haberle consentido "que ponga a su público".

Tras casi 25 minutos de arrepentimientos y lamentos, el presentador de 'La Revuelta' ha invitado a acompañarle en el escenario a la candidata a la presidencia por Frente Amplio el próximo 29 de noviembre, Ada Colau.

Entrevista a Ada Colau

Nada más salir y tras una oleada de aplausos, Ada Colau ha querido lanzar un mensaje con contundencia: "No conozco al público de esta noche y nunca he pedido a ningún programa que me traigan un público en especial y me alegro de no haber tenido el público de anoche".

Asimismo, ha cargado contra el invitado de anoche, Santiago Abascal, por sus intervenciones: "Ayer vino un señoro de extrema derecha que dijo opiniones que vulneran derechos humanos y muchos bulos". No obstante, Colau ha zanjado: "Ayer fue suficiente protagonista y hoy ya no tiene que serlo".

Broncano usó su particular tono de humor para reconocerle que había venido "como una persona a la que le han pegado" y que por eso, iba a "tirarle los temas como una máquina expendedora" para luego ir desgranándolos.

Tras ello, Colau le ha entregado el regalo a Broncano: "el traje de supervivienda". Un disfraz de superhéroe que la líder de Frente Amplio usaba "en 2006 para interrumpir los mítines de políticos para recordar el artículo 47 de la Constitución Española —el derecho a una vivienda—".

Ada Colau en La Revuelta este martes. RTVE.

Colau mantiene que hay que "expropiar a los fondos buitre". "Hay 13 fondos buitre que tienen 100.000 viviendas", ha precisado. Sin embargo, ha defendido a los pequeños propietarios y ha explicado que a esos también hay que protegerlos: "Está bien la gente que tiene su residencia habitual, una segunda en el pueblo...".

Sobre los impuestos, Colau ha insistido en que "hay que subir los impuestos a los ricos". La candidata ha ironizado con un "son sexis si pagan sobre todo quien más tiene, si tienes millones de euros que pagues un 2%, un 3% o un 5% para que se invierta en la sanidad y la educación pública".

Sobre la no concurrencia de Podemos y ERC dentro de Frente Amplio, Colau ha defendido que "no fue un fracaso absoluto" ya que ha conseguido reunir 15 formaciones políticas. "Hay diferentes fuerzas políticas y hasta el último minuto intentamos que estuviéramos todas", ha destacado.

La candidata a la presidencia por Frente Amplio también ha mandado su "apoyo" a los argentinos por la situación que están viviendo ahora con Milei como presidente. "Desde aquí todo mi apoyo a la buena gente de Argentina que está luchando contra un autoritario que se está cargando el país", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado "la rabia" que le da "la derecha y la extrema derecha se llenan la boca de defender la empresa y la economía" y que "luego se cargan la economía".

"Como también está haciendo Trump...la inflación que tenemos ahora en gran parte se debe a las barbaridades que está haciendo, atacando países, fastidiando economías enteras y matando a miles de personas", ha añadido. "Esta gente es realmente peligrosa", ha apuntado.