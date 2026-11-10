El programa del PP endurece el internamiento de menores por delitos graves con violencia, armas o cometidos por bandas

Alberto Núñez Feijóo presentará estas medidas junto a Alma Ezcurra en Madrid dentro de su programa electoral bajo el lema 'El cambio necesario'.

El paquete de seguridad incluye el desalojo inmediato de narcopisos, mayor presencia policial en los barrios y financiación de videovigilancia en municipios.

El programa electoral tipificará como delito propio la captación y utilización de menores para delinquir y pondrá en marcha un plan contra las bandas juveniles y armas blancas.

El PP propone reformar la Ley del Menor para aumentar el tiempo de internamiento en centros cerrados por delitos graves cometidos con violencia, armas o por bandas organizadas.

Un Gobierno del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo reformará la Ley del Menor para endurecer las penas de internamiento en centros cerrados por delitos graves cometidos con violencia, con armas o dentro de bandas y grupos organizados.

La medida figura en el programa electoral que Feijóo presentará, junto a su coordinadora, Alma Ezcurra, este martes en Madrid y al que ha podido acceder EL ESPAÑOL. Los populares también se comprometen a castigar como delito propio la captación y utilización de menores para delinquir.

La propuesta forma parte de un paquete de seguridad que combina el endurecimiento de la respuesta a esos delitos con medidas de prevención, formación y educación. Incluye un plan contra las bandas juveniles y las armas blancas, una presencia policial sostenida en los barrios y reformas legales para el desalojo inmediato de narcopisos.

"Impediremos que las bandas utilicen a menores para delinquir", proclama literalmente el documento. El compromiso se concreta así: "Castigaremos como delito propio la captación y utilización de menores para cometer delitos. Aprobaremos un plan contra las bandas juveniles y las armas blancas".

El programa vincula la reforma de la legislación de menores a determinadas conductas graves, no a un aumento generalizado del internamiento para cualquier infracción.

"Reformaremos la Ley del Menor para que en delitos graves cometidos con violencia, armas o en el seno de bandas o grupos organizados se incremente el tiempo de internamiento en centros cerrados, acompañado de formación y educación", recoge textualmente el programa del PP.

El punto del documento establece las dos líneas sobre las que el PP quiere actuar: la respuesta a los delitos graves cometidos por menores y el castigo a quienes los incorporan a actividades delictivas.

Policía y narcopisos

Un segundo bloque sitúa el foco en la seguridad cotidiana. "Recuperaremos la tranquilidad en los barrios donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los vecinos", señala otro de los párrafos del programa.

Para ello, el partido promete "una presencia policial visible y sostenida" y "las reformas legales necesarias para luchar contra la ocupación y para el desalojo inmediato y la eliminación de los narcopisos".

Los ayuntamientos tendrán también un papel en este paquete.

El PP plantea ayudarles a financiar sistemas de videovigilancia en los espacios de mayor riesgo, con especial atención a los municipios medianos y pequeños. A esa actuación añade el compromiso de prevenir la degradación del espacio público.

La propuesta no se limita a la intervención policial o a las reformas penales.

El documento incorpora un programa de prevención en los colegios frente a las drogas y las bandas y el impulso de la formación profesional para jóvenes en riesgo. Ambas medidas completan un planteamiento que combina la persecución de las conductas delictivas con actuaciones educativas.

Gestión y propuestas

Estas iniciativas formarán parte de la oferta con la que Feijóo concurrirá a las elecciones bajo el lema 'El cambio necesario'. El líder del PP presentará el programa este martes en Madrid junto a Alma Ezcurra, en un acto con el que el partido quiere reforzar el peso de las propuestas en su campaña.

La formación plantea la cita electoral como una elección entre la continuidad de Pedro Sánchez y un Gobierno de Feijóo, contraponiendo el balance "de corrupción y falta de gestión" del Ejecutivo con "la experiencia y el rigor" del candidato popular y presentar al PP como una alternativa preparada para gobernar.

En ese marco, los populares quieren acompañar la crítica con compromisos concretos y hacer de la gestión, el rigor y la experiencia los argumentos centrales de su oferta.

La seguridad y la respuesta a las bandas se integran así en una campaña que también insiste en propuestas específicas sobre vivienda e infraestructuras ferroviarias. El PP pretende desplegar planes sectoriales para explicar sus medidas y evitar que la confrontación con Sánchez absorba todo el debate.

Ese planteamiento tendrá una vertiente territorial y otra digital. Feijóo recorrerá buena parte de España y el partido movilizará a sus presidentes autonómicos y referentes provinciales, con participación de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno también harán campaña fuera de sus respectivas comunidades.

El arranque de Feijóo estará en Badalona junto a Xavier García Albiol. La elección encaja con la importancia que el PP concede a Cataluña en su estrategia electoral y con su intención de disputar apoyos sobre el terreno.