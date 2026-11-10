El Gobierno destinará 15,8 millones de euros a Canarias tras declarar la emergencia migratoria en El Hierro

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de España aprueba una partida extraordinaria de 15,8 millones de euros para atender la crisis migratoria en Canarias tras declararse la emergencia en El Hierro. Inclusión sumará un millón de euros adicional para contratar personal de Cruz Roja y aliviar la presión asistencial sobre los servicios sanitarios locales. Moncloa reforzará la seguridad enviando una tercera guardamar a la isla de El Hierro y agilizará la reubicación de menores migrantes no acompañados en la Península. El presidente canario, Fernando Clavijo, se reunirá este miércoles de forma telemática con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar la situación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comunicado que el Gobierno de España ha acordado aprobar una partida extraordinaria de 15,8 millones de euros para la crisis migratoria que está viviendo Canarias tras la llegada de 7.500 personas en diez días y se ha declarado la emergencia migratoria.

La llegada masiva de migrantes a la isla de El Hierro ha obligado a convocar una Comisión Interministerial de Inmigración para hacer frente a la situación.

Sólo durante el fin de semana llegaron a las costas canarias 1.456 personas. Entre el 1 de octubre e inicios de noviembre arribaron a las islas 10.209 migrantes, un 58,5% de todas las llegadas marítimas del año. La pasada madrugada se han rescatado a 202 personas en altamar.

Clavijo ha expuesto en el encuentro con siete ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, la situación de desbordamiento que vive la isla y sus servicios sanitarios y de acogida.

Con el fin de aliviar la presión vivida en el Hospital de El Hierro y su plantilla, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su titular, Elma Saiz ha confirmado que además de la anterior partida, se sumará un millón de euros a la dotación para contratar a profesionales de Cruz Roja.

Así, se agilizará la asistencia de los migrantes que permanecen en el muelle de La Restinga y se liberará a los sanitarios del sistema canario.

Asimismo, el presidente del archipiélago ha demandado en la reunión presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, más presencia de efectivos policiales y personal de salvamento marítimo. Moncloa se ha comprometido a llevar otra guardamar a la isla. El Hierro contará con tres de las cinco que tiene el país.

Asimismo, ha reseñado la necesidad de desplegar el Frontex, no solo en las costas europeas, sino en los países de origen, para prevenir que se produzcan las salidas. Sin embargo, ha admitido que esta negociación requerirá de más tiempo y planificación para poder ponerse en término.

El compromiso gubernamental también incluye el refuerzo del funcionariado de la Delegación del Gobierno para la tramitación de expedientes de reubicación de menores migrantes no acompañados en la Península. Además, este se compromete a sufragar los gastos derivados de la representación de los niños y jóvenes, que recae en el Ejecutivo canario.

Paralelamente, de su conversación con los ministros ha obtenido la creación de un fondo de recursos económicos para la compensación de los comerciantes de la zona portuaria. Para ello, se realizará una medición de en qué medida la crisis está afectando al tejido productivo de la isla.

De la misma forma se ha reactivado el órgano de comunicación entre Moncloa y el Gobierno insular para compartir información continua.

"Esfuerzos diplomáticos"

Otro de los puntos tratados en la reunión ha sido la cooperación y los "esfuerzos diplomáticos" desarrollados con el fin de detener este tipo de situaciones, y han destacado el reciente viaje de los ministros del Interior de Mauritania y Senegal.

Migrantes llegados a El Hierro, en Canarias. Reuters

Clavijo se ha referido en una intervención posterior a la Interministerial a la conversación que ha mantenido con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck. Este le trasladó que las costas habían sido desatendidas por los gendarmes porque se encontraban vigilando la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud del país.

Una versión que, según ha asegurado Clavijo, han corroborado los titulares de Interior y Exteriores españoles. El primero, Fernando Grande-Marlaska, se desplazó a Dakar para reforzar la cooperación en materia de control de fronteras y migración.

De hecho, uno de cada cinco migrantes que llega a Canarias en patera o cayuco son de Senegal. El aumento de los desplazamientos desde este país ha desbancado a los llegados de Mali, que desde meses fueron mayoría, ahora llegan a Europa por la ruta de Gibraltar o por el mar de Alborán.

Además, ha apuntado a que las elecciones en Gambia podrían ser una de las causas de la llegada masiva de migrantes por mar. Según ha comentado, este tipo de desplazamientos se incrementa durante la campaña electoral.

Reunión con Brunner

Canarias solicitó en el Comité Europeo de las Regiones una reunión con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para elevar la cuestión a un ámbito más internacional e implicar a la organización.

Clavijo ha informado de que esta reunión se producirá el próximo miércoles de forma telemática.

También ha apuntado a las elecciones de Gambia como una de las razones.