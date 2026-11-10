Las 16 frases con las que Feijóo resume sus compromisos de "reconstrucción nacional" para "recuperar lo que funcionaba"

El plan incluye el endurecimiento de los requisitos para la nacionalidad, el fin de las regularizaciones masivas de migrantes y la ampliación de la prisión permanente revisable para determinados delitos graves.

En materia económica y administrativa, plantea eliminar tres normas vigentes por cada norma nueva, crear una Renta de Activación orientada al empleo y ejecutar un plan de infraestructuras de 300.000 millones de euros.

Entre las propuestas clave destacan la regeneración democrática, la reducción del número de ministerios a menos de 22, la reforma del CGPJ y la obligación legal de celebrar el Debate sobre el estado de la Nación.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado el programa de gobierno del PP titulado "Reconstrucción Nacional", compuesto por 249 medidas estructuradas en cuatro grandes bloques programáticos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado las 82 páginas de su programa de gobierno bajo el título "Reconstrucción Nacional", un documento articulado en 249 medidas y cuatro grandes bloques programáticos.

La presentación se ha celebrado en una sala abarrotada ante cerca de cuatrocientos asistentes, congregando a dirigentes políticos y a una nutrida representación de la sociedad civil: entidades educativas, asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones empresariales y sindicatos —con la presencia de USO y la ausencia de CCOO y UGT en la víspera de la huelga general —.

Entre los asistentes figuraban desde el padre Ángel hasta el exdiputado Ferran Bel (representante del PDeCAT en el Congreso hasta 2023).

El acto ha combinado el tono solemne con momentos de recuerdo a figuras clave en la gestación del documento, como el economista Pablo Vázquez —fallecido presidente del think tank popular Reformismo XXI y artífice de las bases iniciales del texto— o la exministra Fátima Báñez, cuyas últimas aportaciones a la coordinadora del programa, Alma Ezcurra, quedaron recogidas en este proyecto que el PP plantea como eje rector de su acción de gobierno.

Dieciséis frases de Feijóo sirven para resumir el programa del PP, que podría ser programa de gobierno si su líder logra llegar a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

1- "Quiero convocar a los españoles a una tarea colectiva, a la reconstrucción nacional. Y, además, quiero que lo hagamos juntos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir la nación, recuperar la ambición y la autoestima".

El propósito expresado por el presidente del PP es superar la división política de los últimos años y mejorar la calidad democrática, volviendo a una política más eficaz de contrapesos.

2- "El poder tiene que tener límites. Yo quiero contrapoderes. Ningún gobernante debe reclamar para sí un poder que haya considerado abusivo en manos de otros".

En esa línea, el programa recoge la elección directa de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces, mayorías cualificadas y perfiles técnicos, no políticos, para presidir organismos reguladores e instituciones constitucionales.

3- "Regenerar la democracia es algo más que comprometerse a no robar".

Da prioridad, como se ve, a despolitizar el Poder Judicial, pero también a limitar el recurso a vías parlamentarias excepcionales como los Reales Decretos y a asegurar la neutralidad de los órganos de control.

4- "España no necesita un Estado más grande, sino que funcione. A España no le hacen falta 22 ministerios".

Feijóo propone una auditoría del gasto en los primeros 100 días para revisar contratos, ayudas y subvenciones y si encuentran irregularidades "lo denunciarán".

Quiere reducir altos cargos, asesores y suprimir o fusionar organismos duplicados. Además de la venta de participaciones empresariales públicas no estratégicas.

5- "No hay nada en la España de 2026 que funcione mejor que en la de 2018".

Feijóo recalca que el Estado ha incrementado su tamaño y coste fiscal mientras se deterioraban el mantenimiento de las infraestructuras, la gestión de emergencias, la calidad de los servicios públicos y el poder adquisitivo de las familias.

6- "Los ciudadanos sienten que el Estado no está cuando se les necesita. Se lo encuentran para recaudar pero es incapaz de trabajar para el más débil".

Se compromete a que los servicios públicos funcionen y a que la Administración se adelante a los problemas para no tener que ir a remolque de ellos.

7- "Cada norma nueva tiene que eliminar tres vigentes".

Feijóo busca frenar la hiperregulación y la burocracia mediante la derogación de tres normas obsoletas o redundantes por cada nueva ley aprobada, con el objetivo de recortar las cargas administrativas un 25% con carácter general y un 35% en el caso de las pymes antes de 2029.

8- "Prisión permanente revisable para depredadores sexuales y para quien esconde un cadáver".

Una propuesta que ha dedicado a la madre de Marta Calvo y al padre de Marta del Castillo.

9- "Celebrar anualmente y obligatoriamente el Debate sobre el estado de la Nación".

Establecerá por ley la obligación de que el presidente del Gobierno rinda cuentas ante las Cortes mediante el Debate sobre el estado de la Nación cada año, que lleva sin celebrarse desde 2022.

10- "Presentaré anualmente los Presupuestos y este año dos: en primavera y en otoño".

Tras varios años en prórroga, Feijóo propone sacar las cuentas de 2027 en primavera para luego, en tiempo y plazo, aprobar los de 2028. Además impondrá la obligación de convocar elecciones generales y disolver las Cortes si se encadenan dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos Generales del Estado.

11- "El primer decreto será decretar el fin del muro de los españoles".

Condensa el espíritu del tercer pilar ("Reunir a la Nación"), orientado a eliminar los pactos bilaterales que generen desigualdad territorial, restablecer la unidad de mercado mediante licencias únicas y garantizar los mismos derechos y servicios públicos a los ciudadanos sin importar su comunidad autónoma.

12- "No vengo a administrar la decadencia. Lo que digo lo hago".

En el cuarto bloque, se plantea metas para la economía y la sociedad española, tales como levantar un millón de nuevas viviendas, cerrar la brecha de productividad respecto a Europa y desplegar un plan de infraestructuras de 300.000 millones de euros en 15 años.

13- "Trabajar siempre compensará y las prestaciones sociales serán un puente hacia el empleo".

Feijóo propone una Renta de Activación que reunirá el Ingreso Mínimo Vital y los subsidios en un solo camino hacia el empleo para quienes puedan trabajar.

14- "No quiero que me consideren el 'puto amo', quiero ser el primer servidor de este país".

Una frase que es una enmienda a la totalidad en cuanto a las formas de gobernar. Óscar Puente definió a Pedro Sánchez como "el puto amo".

15- "Yo quiero ser evaluado. No me refugiaré en la herencia recibida".

No quiere hablar de mochilas del pasado cuando se valore su gestión, sino que se le juzgue por lo que haya hecho.

16- "La nacionalidad dejará de regalarse".

Si llega al Gobierno, prohibirá las regularizaciones extraordinarias generalizadas, endurecimiento de los requisitos de arraigo e integración, evaluación objetiva de idioma e instituciones, y pérdida de la nacionalidad adquirida ante condenas firmes por delitos graves contra el orden o la seguridad nacional.