Feijóo acusa a Sánchez de no respetar "a los muertos" de Urda y denuncia la "difamación" de Koldo al PP ante los tribunales

Reafirma su rechazo a que la final del Mundial 2030 se celebre en Marruecos y critica la huelga general calificándola de "huelga contra la oposición".

Feijóo califica de "difamación" las afirmaciones de Koldo García sobre un supuesto intento del PP de comprar su testimonio y confirma acciones judiciales contra periodistas y medios.

El líder del PP atribuye a Sánchez la responsabilidad por una "negligencia continuada" en el mantenimiento del AVE al mantener a ministros que considera incapaces.

Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, a la que asistieron los Reyes y varios ministros.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este martes a Pedro Sánchez de no tener respeto "ni por los muertos ni por los compatriotas".

Lo ha dicho tras la ausencia del presidente en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, celebrada este martes en la catedral de Toledo.

El presidente del PP ha hecho estas declaraciones en Horizonte, el programa de Iker Jiménez.

Se ha conectado minutos después de salir de un funeral al que han asistido los Reyes, diez presidentes autonómicos, el vicepresidente primero del Gobierno y varios ministros, pero no Sánchez.

"Estando el jefe del Estado, lo lógico y lo obligatorio es que esté el primer ministro del país", ha lamentado el líder popular, que ha hablado de la "impotencia" y la "rabia contenida" en la mirada de las familias.

Sánchez justificó su ausencia el lunes en una entrevista en La Séptima: "Siempre he ido a ceremonias aconfesionales, nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente".

Mientras se celebraba el funeral, el presidente grababa un pódcast con el creador de contenido Jordi Wild.

En esa misma entrevista, Sánchez asumió la responsabilidad del accidente: "La responsabilidad siempre es mía, yo soy presidente del Gobierno".

Feijóo ha recogido el guante: "Ahí estamos de acuerdo".

Le ha atribuido la "negligencia continuada" en el mantenimiento del AVE por nombrar y mantener a "dos ministros absolutamente incapaces".

"Si es el responsable y dado que no ha podido evitar una tragedia que era evitable, al menos debería mantener un cierto respeto por las víctimas, pero es que no tiene respeto por nada", ha zanjado Feijóo.

"Ni un euro" a Koldo

La segunda parte de la entrevista ha girado en torno a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

Koldo sostiene que desde el PP le ofrecieron un millón de euros para testificar en sede judicial contra Sánchez. Feijóo lo ha calificado de "difamación".

El PP, ha dicho Feijóo, ha denunciado al periodista que afirmó en una cadena de televisión que Génova intentó "comprar la voluntad" de Koldo y pactar con él un testimonio contra el presidente.

El PP también ha denunciado, de "forma subsidiaria", a la cadena que lo emitió.

Feijóo no ha citado al periodista ni al canal por su nombre, pero se refería a Ernesto Ekaizer y al programa Mañaneros, de Jesús Cintora.

"Le doy mi palabra de honor", ha asegurado el líder del PP. Según él, nadie ha hablado "con autorización del PP, no para ofrecer un millón de euros, sino para ofrecer un euro".

Y ha añadido: "Yo tengo palabra, no soy Sánchez".

Como prueba de la "contundencia" del PP, Feijóo ha recordado que su partido coordinó la acusación popular en el caso Mascarillas y pidió 30 años de cárcel para Koldo.

Es una pena superior a la que solicitó la Fiscalía Anticorrupción y a la condena final, de 19 años.

El líder popular también ha cargado contra el Gobierno por dar ahora crédito a Koldo, cuando Sánchez dijo apenas conocerlo pese a ser "el custodio de sus avales".

Mundial 2030

El candidato popular ha reafirmado además su rechazo a que la final del Mundial 2030 se dispute en Marruecos, una posición que ya expresó el jueves en El Chiringuito.

"España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final se celebre en otro país", ha advertido.

Feijóo: Sin Mundial si la final se juega en Marruecos #Horizonte https://t.co/Bdia6sFrBr — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 10, 2026

Feijóo ha asegurado que lo dice "sin ningún tipo de acritud" y sin intención de "tensionar relaciones con nadie".

Ha defendido que España es, de los tres coorganizadores, el país con más experiencia en grandes eventos, con el Mundial del 82 y los Juegos Olímpicos como aval.

Su postura choca con la de la Federación Española de Fútbol, que preside Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra.

"La Federación tiene su responsabilidad y yo tengo la mía", ha replicado el líder del PP, que conoce a Louzán "desde hace décadas".

"El presupuesto del Estado es del Estado, no es de ninguna federación deportiva", ha zanjado.

El líder popular confía en que Marruecos entienda que es "una persona fiable".

Por último, el candidato del PP ha tildado la huelga general de este miércoles de "huelga contra la oposición".

Ha advertido de que los sindicatos pueden estar cometiendo "el error histórico más grande" de la democracia, a 19 días de las elecciones generales.