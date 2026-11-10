Las claves del programa del PP: rechazar sin causa justificada empleos adecuados comportará la pérdida de ayudas

El plan incluye la derogación de la Ley de Amnistía y la de Memoria Democrática, la prohibición del burka en espacios públicos y la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.

Entre sus medidas clave destacan la rebaja del IRPF para jóvenes y salario mínimo, la exención del IVA en alimentos básicos y la construcción de un millón de viviendas.

Propone sustituir el Ingreso Mínimo Vital por la Renta de Activación, penalizando de forma graduada a quienes rechacen sin causa ofertas de empleo adecuadas.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado el programa electoral del PP con 249 medidas centradas en reformar prestaciones sociales, reducir impuestos y endurecer la política migratoria.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes en Madrid el programa con el que concurre al 29-N.

Bajo el título La reconstrucción nacional, el documento suma 82 páginas y 249 medidas, aunque ocho de ellas permanecen en blanco hasta la campaña.

Entre sus propuestas figura sustituir el ingreso mínimo vital (IMV) y los subsidios por una Renta de Activación para quienes pueden trabajar.

Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, y "rechazar sin causa empleos adecuados, de forma reiterada, tendrá consecuencias graduadas".

Feijóo ha desgranado el texto junto a Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y responsable de su redacción.

"No hay nada en la España de 2026 que funcione mejor que en la España de 2018", ha sostenido el líder del PP, que ha avisado de que no hará "un sanchismo de derechas".

El programa se articula en cuatro grandes bloques: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la Nación y recuperar la ambición y la autoestima.

A continuación, EL ESPAÑOL explica sus principales medidas, área por área.

Empleo y prestaciones

Un solo camino. La Renta de Activación reunirá "el ingreso mínimo vital y los subsidios en un solo camino hacia el empleo". Se pondrá en marcha con las comunidades autónomas y será "compatible con el empleo desde el primer día, de modo que aceptar un empleo siempre mejore la renta del hogar".

La Renta de Activación reunirá "el ingreso mínimo vital y los subsidios en un solo camino hacia el empleo". Se pondrá en marcha con las comunidades autónomas y será "compatible con el empleo desde el primer día, de modo que aceptar un empleo siempre mejore la renta del hogar". Seguimiento. El acuerdo de formación y búsqueda de empleo tendrá "seguimiento verificable", y las consecuencias por rechazar de forma reiterada ofertas adecuadas serán "graduadas". También los servicios de empleo serán evaluados "por los trabajos que consigan".

El acuerdo de formación y búsqueda de empleo tendrá "seguimiento verificable", y las consecuencias por rechazar de forma reiterada ofertas adecuadas serán "graduadas". También los servicios de empleo serán evaluados "por los trabajos que consigan". Excepciones. "Quien no pueda trabajar por incapacidad o dependencia mantendrá una protección específica", y la ayuda a la infancia "seguirá siendo una prestación propia".

"Quien no pueda trabajar por incapacidad o dependencia mantendrá una protección específica", y la ayuda a la infancia "seguirá siendo una prestación propia". Formación en IA. Cada trabajador tendrá un cheque para formarse en inteligencia artificial, que conservará aunque cambie de empresa. Se pagará con las cuotas de formación que ya abonan empresas y trabajadores, "sin imponerles nuevas cargas".

Cada trabajador tendrá un cheque para formarse en inteligencia artificial, que conservará aunque cambie de empresa. Se pagará con las cuotas de formación que ya abonan empresas y trabajadores, "sin imponerles nuevas cargas". Bajas y paro. Los enfermos graves cobrarán hasta el 100% de la base reguladora y el PP promete atajar el "absentismo injustificado". Cada mes se publicará cuántos fijos discontinuos no trabajan, "para que se conozca el dato real del desempleo".

Impuestos

Salario mínimo. Quien cobre el SMI no pagará IRPF y, "por ley", el umbral subirá cada vez que suba el salario mínimo. La tarifa se deflactará para evitar que la inflación sea "una subida encubierta de impuestos".

Quien cobre el SMI no pagará IRPF y, "por ley", el umbral subirá cada vez que suba el salario mínimo. La tarifa se deflactará para evitar que la inflación sea "una subida encubierta de impuestos". Jóvenes. Los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años tendrán una rebaja del IRPF del 100% el primer año que tributen, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.

Los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años tendrán una rebaja del IRPF del 100% el primer año que tributen, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. IVA cero. Los alimentos básicos, "incluidos la carne, el pescado y las conservas", tendrán un IVA del 0% mientras dure la crisis de inflación. Las comunidades autónomas podrán bajar sus impuestos "cuanto quieran".

Autónomos y empresas

Cuota cero. Los nuevos autónomos no pagarán cuota el primer año, ni el segundo si no llegan al salario mínimo. Quienes facturen menos de 85.000 euros no tendrán que cobrar ni declarar el IVA.

Los nuevos autónomos no pagarán cuota el primer año, ni el segundo si no llegan al salario mínimo. Quienes facturen menos de 85.000 euros no tendrán que cobrar ni declarar el IVA. Primer empleado. Contratar al primer trabajador tendrá bonificado el 100% de las cotizaciones empresariales durante un año, y al segundo, el 50%. La vivienda habitual del autónomo "quedará protegida por defecto".

Contratar al primer trabajador tendrá bonificado el 100% de las cotizaciones empresariales durante un año, y al segundo, el 50%. La vivienda habitual del autónomo "quedará protegida por defecto". Crecer sin castigo. Los nuevos requisitos solo se aplicarán a una pyme cuando "lleve cuatro años creciendo de forma consolidada". Los proyectos que creen al menos cien empleos serán estratégicos de interés nacional.

Vivienda

Un millón. Es el número de viviendas que el PP se compromete a construir, con una nueva Ley del Suelo y licencias resueltas "en tres meses, con silencio positivo". Derogará la Ley de Vivienda y eliminará las zonas tensionadas y el índice de precios.

Es el número de viviendas que el PP se compromete a construir, con una nueva Ley del Suelo y licencias resueltas "en tres meses, con silencio positivo". Derogará la Ley de Vivienda y eliminará las zonas tensionadas y el índice de precios. Primera vivienda. El IVA bajará del 10% al 4% para los menores de 40 años, que tendrán un aval público de hasta el 20% del valor. La Hucha Hogar Joven permitirá ahorrar hasta 2.000 euros al año con una deducción del 20%.

El IVA bajará del 10% al 4% para los menores de 40 años, que tendrán un aval público de hasta el 20% del valor. La Hucha Hogar Joven permitirá ahorrar hasta 2.000 euros al año con una deducción del 20%. Alquiler y ocupación. Con el plan "Tres años+", el propietario que renueve a su inquilino tres años subiendo la renta por debajo del IPC tendrá una deducción. Además, "el ocupa saldrá en 48 horas por orden judicial".

Familia

Concebido no nacido. "El concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia", recoge el texto, que también promete facilitar la congelación de óvulos a mujeres jóvenes.

"El concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia", recoge el texto, que también promete facilitar la congelación de óvulos a mujeres jóvenes. Ayuda mensual. Las deducciones familiares del IRPF se fundirán en una sola, "reembolsable, con un único trámite y abono mensual", que llegará también a las familias sin cuota suficiente en el impuesto.

Las deducciones familiares del IRPF se fundirán en una sola, "reembolsable, con un único trámite y abono mensual", que llegará también a las familias sin cuota suficiente en el impuesto. Infantil y redes. La escuela de cero a tres años será gratuita al acabar la legislatura, pagada a medias por el Estado y las comunidades. Ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y hasta los 16 necesitará permiso de sus padres.

Inmigración

Siete días. Quien entre de forma irregular será identificado "en un máximo de siete días" y las devoluciones se producirán "sin demora". El rechazo en frontera alcanzará a las entradas a nado en Ceuta y Melilla.

Quien entre de forma irregular será identificado "en un máximo de siete días" y las devoluciones se producirán "sin demora". El rechazo en frontera alcanzará a las entradas a nado en Ceuta y Melilla. Regularizaciones. El PP prohibirá por ley "las regularizaciones masivas e indiscriminadas", el arraigo será "excepcional" y los cupos anuales de trabajadores solo se abrirán a países que colaboren en los retornos.

El PP prohibirá por ley "las regularizaciones masivas e indiscriminadas", el arraigo será "excepcional" y los cupos anuales de trabajadores solo se abrirán a países que colaboren en los retornos. Burka y expulsiones. Renovar la residencia exigirá aprender español y conocer la Constitución. Se prohibirá "el uso del burka y el niqab en los espacios públicos" y la expulsión será "la regla" para los condenados por delitos sexuales, de sangre o multirreincidencia.

Renovar la residencia exigirá aprender español y conocer la Constitución. Se prohibirá "el uso del burka y el niqab en los espacios públicos" y la expulsión será "la regla" para los condenados por delitos sexuales, de sangre o multirreincidencia. Menores. La edad se determinará en un máximo de 72 horas, el fraude de edad para acceder a la protección de menores será delito y el retorno con sus familias sustituirá al reparto como respuesta principal.

Nacionalidad

"No se regala". Una nueva ley exigirá residencia legal y continuada, conocer el español y los valores constitucionales, carecer de antecedentes y estar al corriente con Hacienda. Los países de la Hispanidad mantendrán un trato preferente.

Una nueva ley exigirá residencia legal y continuada, conocer el español y los valores constitucionales, carecer de antecedentes y estar al corriente con Hacienda. Los países de la Hispanidad mantendrán un trato preferente. Pérdida. Quienes no sean españoles de origen podrán perderla con una condena firme por delitos graves contra la vida, la libertad sexual o la seguridad nacional.

Quienes no sean españoles de origen podrán perderla con una condena firme por delitos graves contra la vida, la libertad sexual o la seguridad nacional. Descendientes. Solo se reconocerá a quienes acrediten "de forma efectiva su condición de descendientes de exiliados españoles". El texto no cita la ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática que el PP promete derogar.

Seguridad y Justicia

Sedición. Volverán al Código Penal el delito de sedición, "adaptado a la legislación contemporánea", y el de convocatoria de referéndum ilegal.

Volverán al Código Penal el delito de sedición, "adaptado a la legislación contemporánea", y el de convocatoria de referéndum ilegal. Prisión permanente. Se ampliará "a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales", incluidos pederastas y violadores reincidentes.

Se ampliará "a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales", incluidos pederastas y violadores reincidentes. Calle y agentes. Ocultar el rostro en actos violentos volverá a ser agravante y el vandalismo en disturbios se multará con un mínimo de 3.000 euros. Policías y guardias civiles serán profesión de riesgo.

Regeneración

Amnistía e indulto. El PP derogará la Ley de Amnistía y aprobará una Ley del Indulto que vetará la gracia a condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra la integridad territorial. Restablecerá las penas por malversación.

El PP derogará la Ley de Amnistía y aprobará una Ley del Indulto que vetará la gracia a condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra la integridad territorial. Restablecerá las penas por malversación. Sin presupuestos, elecciones. Una segunda prórroga presupuestaria consecutiva provocará la disolución de las Cortes. Los pactos de investidura se publicarán íntegros: "No habrá anexos reservados ni compromisos políticos ocultos".

Una segunda prórroga presupuestaria consecutiva provocará la disolución de las Cortes. Los pactos de investidura se publicarán íntegros: "No habrá anexos reservados ni compromisos políticos ocultos". Jueces y fiscal. Los jueces elegirán a los doce vocales judiciales del CGPJ. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y su procesamiento conllevará "el cese inmediato y automático". El CIS será auditado desde 2018.

Los jueces elegirán a los doce vocales judiciales del CGPJ. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y su procesamiento conllevará "el cese inmediato y automático". El CIS será auditado desde 2018. Voto por correo. Se reforzará su control "en todo su recorrido", con más identificación al solicitar y entregar el voto.

Estado y territorio

Auditoría. "En cien días, los españoles lo sabrán todo": se revisarán gasto, contratos y subvenciones. Habrá menos ministerios, altos cargos y asesores, y por cada norma nueva se eliminarán tres.

"En cien días, los españoles lo sabrán todo": se revisarán gasto, contratos y subvenciones. Habrá menos ministerios, altos cargos y asesores, y por cada norma nueva se eliminarán tres. Financiación. El nuevo modelo autonómico se acordará de forma multilateral, con un fondo de nivelación transitorio, y "ninguna comunidad saldrá del sistema común". Se blindará la caja única de la Seguridad Social.

El nuevo modelo autonómico se acordará de forma multilateral, con un fondo de nivelación transitorio, y "ninguna comunidad saldrá del sistema común". Se blindará la caja única de la Seguridad Social. Presencia del Estado. Un plan nacional la reforzará "con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña".

Educación

Adiós a la LOMLOE. Un nuevo marco la sustituirá con un objetivo: el mejor resultado de España en PISA en cuatro años. En la ESO "volverá a pasarse de curso con las asignaturas aprobadas".

Un nuevo marco la sustituirá con un objetivo: el mejor resultado de España en PISA en cuatro años. En la ESO "volverá a pasarse de curso con las asignaturas aprobadas". Elección de centro. Las familias podrán elegir colegio en todo su municipio, ningún concierto se eliminará "donde haya demanda suficiente" y los centros de educación especial no se cerrarán.

Las familias podrán elegir colegio en todo su municipio, ningún concierto se eliminará "donde haya demanda suficiente" y los centros de educación especial no se cerrarán. Castellano. Se garantizará la enseñanza en castellano "en todas las etapas", habrá una PAU común y el castellano "volverá a ser la lengua común de trabajo en el Congreso".

Sanidad, pensiones y cuidados

Primaria. Al menos 4.500 médicos más, un plan urgente contra las listas de espera y un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037.

Al menos 4.500 médicos más, un plan urgente contra las listas de espera y un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037. Paliativos. Sin citar la ley de eutanasia, el PP promete una ley nacional de cuidados paliativos para que nadie "se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas".

Sin citar la ley de eutanasia, el PP promete una ley nacional de para que nadie "se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas". No es un sustitutivo. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, aseguró el viernes en un encuentro de Europa Press que esa norma no será un "sustitutivo" de la ley de eutanasia, que su partido sí quiere reformar.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, aseguró el viernes en un encuentro de Europa Press que esa norma no será un "sustitutivo" de la ley de eutanasia, que su partido sí quiere reformar. Pensiones y dependencia. Las pensiones subirán cada año con el IPC. El Estado aportará el 50% del coste público de la dependencia y las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por atender a un mayor dependiente.

Memoria e igualdad

Concordia. El PP derogará "la mal llamada «ley de memoria democrática», corredactada por Bildu", y la sustituirá por una ley de concordia que mantendrá la búsqueda de desaparecidos.

El PP derogará "la mal llamada «ley de memoria democrática», corredactada por Bildu", y la sustituirá por una ley de concordia que mantendrá la búsqueda de desaparecidos. Ley Trans. Se revisará para eliminar "la libre autodeterminación registral del sexo", y el "sexo biológico" será el criterio en las categorías deportivas femeninas.

Se revisará para eliminar "la libre autodeterminación registral del sexo", y el "sexo biológico" será el criterio en las categorías deportivas femeninas. Toros y Mundial. Se restituirá el Premio Nacional de Tauromaquia y España condicionará su participación en el Mundial de 2030 a albergar la final.

Infraestructuras

Nucleares. En los primeros cien días se tramitará la extensión de la vida útil de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. El impuesto del 7% a la producción eléctrica se eliminará "de inmediato".

En los primeros cien días se tramitará la extensión de la vida útil de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. El impuesto del 7% a la producción eléctrica se eliminará "de inmediato". 300.000 millones. Es lo que el PP movilizará con el sector privado en 15 años para carreteras, Alta Velocidad, Cercanías y agua, con un Pacto Nacional del Agua de hasta 40.000 millones hasta 2030.

Es lo que el PP movilizará con el sector privado en 15 años para carreteras, Alta Velocidad, Cercanías y agua, con un Pacto Nacional del Agua de hasta 40.000 millones hasta 2030. Campo. Promete proteger a los ganaderos "frente al lobo", defender la caza y aprobar una nueva Ley de Costas.

Defensa y política exterior