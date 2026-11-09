Sánchez acusa al PP de querer comprar "la corrupción de Koldo" y anuncia Consejos de Ministros extra antes del 29-N

El PP defiende que no ofreció dinero a Koldo García y precisa que solo existió un contacto formal entre su abogado y la letrada del exasesor.

Sánchez insinúa la posibilidad de indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz, sin aclarar si la decisión se tomará antes o después de las elecciones.

El presidente anuncia que celebrará algún Consejo de Ministros extraordinario antes de los comicios del 29-N para aprobar medidas sociales pendientes.

Pedro Sánchez acusa al PP de financiar y comprar la 'corrupción de Koldo' para perjudicar al Gobierno y exige explicaciones a Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez ha acusado este lunes al PP de querer comprar "la corrupción de Koldo" y ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que explique los contactos con el exasesor de José Luis Ábalos y la financiación de su defensa en el juicio del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha respondido a la pregunta de si alguien del PSOE se ha reunido con Koldo García o con sus abogados durante su entrevista con Javier Ruiz en La última hora, de La Séptima.

El jefe del Ejecutivo ha sostenido que "un medio digital", en referencia a OkDiario, pagó la defensa del antiguo colaborador de Ábalos para difamarle a él y a su esposa "y hacer caer al Gobierno". Eso, según dijo Sánchez, "está demostrado por una factura".

Ha aludido así a los desembolsos de la empresa editora de ese medio DosMil Palabras.

Como publicó EL ESPAÑOL, la editora del digital que dirige Eduardo Inda, abonó 242.000 euros por la defensa jurídica de Koldo, según dos facturas aportadas a la Audiencia Nacional.

Los documentos acreditan los pagos y su concepto, pero no demuestran por sí solos la finalidad política que les atribuye Sánchez.

"Eso no es periodismo. Es una cosa bien distinta", ha sentenciado el presidente, que ha reclamado a la Justicia que actúe "con la misma diligencia" que, a su juicio, muestra en los asuntos de corrupción que afectan a su partido.

Ha evitado, no obstante, reclamar expresamente una intervención del Ministerio Público: "Yo no digo si la Fiscalía debe actuar".

Y también se ha negado a responder a si su partido se reunió con Koldo, desviando la pregunta hacia "esas entidades vinculadas con la derecha y la ultraderecha" que pagan "por mentir" y lo hacen "con tu dinero, con los impuestos"... asimilando a la Comunidad de Madrid con la ultraderecha.

Consejo social o de indultos

El presidente también ha dado una primicia al entrevistador, asegurando que no quedan sólo tres Consejos de Ministros antes del 29 de noviembre, sino que "habrá más, habrá algún Consejo extraordinario".

Lo que no quiso aclarar Sánchez fue con qué objetivo. Sí que dijo que estas elecciones adelantadas del 29-N él "no las quería". Y sugirió que, como se le han quedado "muchas iniciativas" en el tintero, hay "medidas sociales" que es necesario darles curso.

"Esta misma semana espero que se aprueben los decretos de Maricarmen", en la Diputación Permanente, la víspera del inicio de la campaña.

Pero esa (o esas) reuniones extra del Gobierno podrían tener otro objetivo. "El Gobierno está en disposición de indultar al exfiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, "pero usted me está preguntando si será antes o después del 29-N y eso no se lo puedo contestar".

Prácticamente, confirmó que no se irá de Moncloa antes de perdonar la condena a García Ortiz, condenado por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, expareja de Isabel Díaz Ayuso.

Falta saber si quiere ir con esa medida a las urnas o la reserva para cuando su Gobierno esté en funciones, tras el 29-N.

"Que lo explique Feijóo"

De vuelta a la corrupción, Sánchez ha presumido de haber reaccionado "contundentemente" contra la real, "pero también la hay falsa"... dijo para seguir abundando en las acusaciones de Koldo de que OkDiario le pedía mentir contra Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y el Ejecutivo.

Sánchez ha dirigido sus exigencias de explicaciones hacia el presidente del PP: "En el PSOE, quien la hace la paga. En el PP, a quien la hace le pagan".

El presidente ha señalado a Cuca Gamarra que este lunes reconocía contactos del abogado del PP, Alberto Durán, "en las que no se le ofreció nada... y la prueba es que la acusación del PP le pidió 30 años de cárcel".

Y Sánchez ha enfrentado estas palabras con las negativas previas de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. "Me exigieron explicaciones. Que las den ellos, que las dé Feijóo, ya que ellas se contradicen", ha reclamado.

Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha sido preguntada este lunes en Melilla por este asunto. En su respuesta ha aludido a "la reunión que existió" y ha asegurado que "se han dado todas las explicaciones". La semana pasada, Muñoz había negado los contactos.

El PP precisaba posteriormente que la reunión que reconoce fue entre su abogado y la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, y ha negado que algún miembro de la dirección nacional se reuniera con el exasesor.

Este mismo lunes, pocas horas antes en Palma, el presidente del PP negaba que su partido haya ofrecido dinero a Koldo a cambio de difamar al presidente del Gobierno. "Es absolutamente falso".

"¡Qué hijo de puta!"

Sánchez ha extendido sus críticas a la financiación de los medios "subvencionados" por el PP y Vox, y ha señalado a Ayuso. "¿Paga la Comunidad de Madrid a OKDiario? No. Lo pagas tú con tus impuestos", ha afirmado, señalando a Ruiz.

El presidente ha utilizado ese argumento para defender las medidas de su plan de regeneración democrática destinadas a conocer quién está detrás de los medios y qué financiación reciben.

En ese mismo contexto, Sánchez ha reivindicado la "transparencia" del PSOE.

Según ha afirmado, el Consejo de Transparencia sitúa a su partido como "el más transparente, con un 83%, frente al 35%" que ha atribuido tanto al PP como a Vox.

Ese informe, del año 2025, se hizo cuando presidía la entidad José Luis Rodríguez Alvarez, profesor universitario que, a lo largo de su carrera ha estado estrechamente vinculado al PSOE, con puestos políticos técnicos con José Luis Rodríguez Zapatero, en los ministerios de Presidencia y de Justicia.

Finalmente, se ha reivindicado como el líde del "respeto" frente a las derechas de "la mala educación".

Y antes de confesar su "orgasmo político", y carcajearse con ello, al "ver a Donald Trump entregarle la Copa del Mundo a la selección española", ha asegurado que está seguro de ganar.

"Frente a los que cantan ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", ha sentenciado disculpándose por el término, "espero que digan después de que gane las elecciones 'Pedro Sánchez... qué hijo de puta'".