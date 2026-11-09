El programa de "reconstrucción" para el 29N del PP: 249 medidas para "devolver la confianza y el poder adquisitivo" a España

En materia económica, el PP promete presentar los Presupuestos de 2027 en el primer trimestre, duplicar el mínimo personal en el IRPF, desregular trabas burocráticas y blindar las centrales nucleares.

El documento aboga por reforzar la seguridad y la migración, ajustando el cupo migratorio legal a la capacidad de acogida y recortando ayudas a los países que no colaboren en el control fronterizo.

Entre las propuestas clave destacan la construcción de un millón de viviendas, una auditoría urgente de las infraestructuras y la puesta en marcha de varias reformas durante los primeros 100 días de Gobierno.

El Partido Popular presenta su programa electoral para el 29N con 249 medidas para articular una "enmienda a la totalidad" de las políticas de Pedro Sánchez e iniciar una "reconstrucción nacional".

El Partido Popular presentará este martes su programa electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. La formación de Alberto Núñez Feijóo articula en él "una enmienda a la totalidad" de las políticas de Pedro Sánchez a través de 249 medidas concretas.

El proyecto concibe el 29-N como el punto de inflexión para abrir un ciclo de "reconstrucción nacional". Su diseño busca devolver la solvencia a las cuentas de los ciudadanos y "el poder adquisitivo" de las familias tras años de pérdida patrimonial.

Génova subraya que muchas de estas reformas arrancarán "durante los primeros 100 días" de un eventual Ejecutivo popular. La iniciativa pretende recuperar "la confianza" de los ciudadanos y la institucional "frente a la propaganda y la inestabilidad" de la legislatura socialista.

El vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha sintetizado los pilares de este documento programático. La propuesta contempla "una auditoría exhaustiva y urgente" de todas las infraestructuras de transporte y energéticas del país.

El PP denuncia la "degradación continuada" de las conexiones viarias, ferroviarias y eléctricas por "falta de inversión estatal".

En materia habitacional, los populares sitúan "la vivienda como prioridad estratégica" de su eventual próximo Gobierno. Para ello, han fijado el compromiso explícito de facilitar "la construcción de un millón de hogares" durante la legislatura.

El programa popular, en definitiva, pivota sobre "el refuerzo de la seguridad, la protección de la soberanía nacional y la ordenación rigurosa de los flujos migratorios".

Crisis migratoria en Canarias

La ofensiva programática coincide con la creciente tensión por la crisis de los cayucos en Canarias, donde el ejecutivo autonómico llegó este domingo a un acuerdo con todos los partidos, salvo Vox.

El pacto, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, pretende exigir este martes a Sánchez el despliegue inmediato de Frontex y reclamar al próximo Gobierno cambios en la ley para poder juzgar a las mafias por homicidio en alta mar.

El programa electoral, como informaba ya este diario este lunes, compromete ajustar cada año el cupo migratorio legal a la capacidad real de acogida y a las demandas laborales del país.

Además, el líder popular ha advertido en Cuatro de que aplicará una "diplomacia migratoria" estricta y cortará las ayudas al desarrollo a los países de origen que no colaboren en el control fronterizo.

Desde Melilla, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha garantizado que el plan dotará de "más Estado" a las ciudades autónomas mediante un programa de reactivación de 650 millones.

Gamarra censuró la desprotección en el puesto fronterizo, reclamó reformas para declarar a Ceuta y Melilla fronteras europeas y prometió la equiparación salarial y actualización de dietas para policías, guardias civiles y militares.

En paralelo, desde Logroño, el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, ha denunciado la infrainversión pública de Sánchez, situando a España a la cola europea en gasto de capital pese a la recaudación récord.

Nadal ha prometido presentar los Presupuestos de 2027 en el primer trimestre, desregular trabas burocráticas, duplicar el mínimo personal en el IRPF y blindar las centrales nucleares para abaratar la energía.

El líder popular también arremetió con dureza en televisión contra la gestión del ferrocarril tras los últimos siniestros que, en Adamuz, Gelida y Urda, han costado la vida a 116 personas en menos de un año.

La presentación formal del programa tendrá lugar este martes 10 de noviembre a las 12:00 horas en el Espacio Torrelara de Madrid. La puesta de largo correrá a cargo de Feijóo y de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, responsable de coordinar el texto.

Ezcurra ha pilotado la redacción de este cuerpo de 249 resoluciones con la consigna de plasmar "medidas ejecutables de inmediato". El equipo de Feijóo acudirá a la cita para exhibir músculo de gestión y perfilar su alternativa integral a Moncloa.