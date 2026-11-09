El PP con un 93% de opciones de ser el más votado: tendrá 127 escaños en su peor escenario y el PSOE 123 en el mejor

Alberto Núñez Feijóo es el líder más valorado y el preferido para la presidencia del Gobierno por el 23,7% de los encuestados, mientras que el 68% rechaza la gestión de Pedro Sánchez.

El PSOE obtendría entre 107 y 123 diputados, quedando su mejor escenario por debajo de la horquilla mínima estimada para los populares.

El bloque formado por PP, Vox y UPN alcanzaría la mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso en el 100% de los escenarios analizados por SocioMétrica.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene un 93% de probabilidades de ser la fuerza más votada el 29N, con una estimación de entre 127 y 142 escaños.

La posibilidad —pregonada por el exasesor de Moncloa Iván Redondo— de que el PSOE logre remontar hasta colocarse como la fuerza más votada hoy se reduce a un 7%.

Dicho de otra forma, el PP de Feijóo ganará los comicios del 29N como la primera fuerza política, en el 93% de los casos, según el análisis demoscópico de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Un dato más contundente: PP, Vox y UPN sumarán al menos los 176 diputados que conforman la mayoría absoluta en el Congreso en el 100% de los casos, si se mantienen las actuales tendecias.

En cambio, se estrecha hasta el 16% la posibilidad de que el bloque de la derecha pueda superar el umbral de tres quintos de la Cámara (al menos 210 diputados), que le permitirían abordar una reforma de la Constitución.

Las horquillas que dibuja la encuesta de SocioMetrica no dejan margen, en este momento, para que el PSOE de Sánchez dé el sorpasso al PP.

Al 29-N, de cada 100 casos / Noviembre 2026 Al 29-N PP + Vox + UPN-PP Bloque de la investidura de Sánchez en 2023 En cuántos casos de cada 100 se cumple cada escenario el 29-N PP, partido más votado 93 PP + Vox + UPN-PP, mayoría absoluta (176) 100 PP + Vox + UPN-PP, tres quintos (210) 16 Investidura de 2023, mayoría absoluta 0 El PSOE iguala o supera al PP en escaños 13 Fuente: SocioMétrica

El partido de Feijóo hoy obtendría entre 127 y 142 diputados.

Por su parte, el PSOE se situaría en una horquilla de entre 107 y 123.

Es decir, en su escenario más favorable (123 diputados), Sánchez podría llegar a mejorar ligeramente el resultado que obtuvo en los comicios de 2023 (121 escaños).

Pero incluso en ese caso, se situaría por debajo del resultado más desfavorable que el sondeo otorga a Feijóo (127 escaños).

En cuanto a Vox, el sondeo le otorga una horquilla de 58 a 69 diputados. En la parte alta, duplicaría ampliamente su resultado de 2023 (33 escaños).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene hoy como el líder político más valorado, y el favorito de los españoles para convertirse en el nuevo presidente del Gobierno.

Según el sondeo de SocioMétrica, el 23,7% prefiere a Feijóo como futuro presidente del Gobierno. Aunque seguido de cerca por Sánchez (22,9%), que aguanta en medio de la catástrofe.

En la tercera posición se encuentra Santiago Abascal, elegido por el 14,2% del electorado.

Y por detrás de él, bajo mínimos, Ada Colau (4,2%). Más abajo Alvise Pérez e Irene Montero empatados (2,4%).

Un tercio de los encuestados (31%) no quiere que ninguno de estos seis líderes sea el próximo presidente del Gobierno, lo que evidencia la insatisfacción de los españoles con la clase política.

Cuando la elección se limita a los líderes de los dos grandes partidos, se amplía la ventaja de Feijóo (44%) sobre Sánchez (34,5%).

Cuando se pregunta a los encuestados quién creen que será el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29-N, el 48,7% se decanta por Feijóo.

Los que apuestan a que Sánchez seguirá en la Moncloa son tan sólo un 28%. La distancia entre ambos ya es de más de 20 puntos.

En la escala del 0 al 10, los españoles otorgan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un 3,4.

Se sitúa por delante del presidente de Vox, Santiago Abascal (3,3) y Pedro Sánchez (2,9).

Por debajo de ellos, la exalcaldesa de Barcelona y lideresa del Frente Amplio, Ada Colau, (2,5) e Irene Montero (2). Todos suspenden, con una nota por debajo del 5.

El presidente del Gobierno ya es el político que provoca más rechazo entre los españoles, sólo superado por la candidata de Podemos, la exministra Irene Montero.

El 68% de los españoles rechaza la gestión de Sánchez como presidente del Ejecutivo, frente a un 27,1% que la aprueba.

Aprueba, suspende o no conoce / Noviembre 2026 Valoración de cada líder entre los entrevistados (%) Aprueba Suspende No conoce / Ns Feijóo (PP) 30,5% 60,8% 8,7% Abascal (Vox) 29,5% 62,5% 8,0% Sánchez (PSOE) 27,1% 68,0% 4,9 Colau (Frente Amplio) 20,7% 64,9% 14,4% Montero (Podemos) 16,6% 73,0% 10,4% Alvise (SALF) 10,1% 60,6% 29,3% No conoce / Ns: resto hasta 100. Colau, líder del Frente Amplio en el cuestionario desde el 13 de octubre. Fuente: SocioMétrica

La ministra de Igualdad Irene Montero lo tiene aún peor: el 73% rechaza su gestión y sólo el 16,6% la aprueba.

El presidente Pedro Sánchez es además el segundo peor valorado entre sus propios votantes.

Los socialistas le ponen una nota de 6,1, ligeramente por encima de Irene Montero (5,8).

Los votantes de Vox son los más incondicionales: le otorgan un 8,7 a Abascal.

Los del PP le dan un notable (7,5) a Feijóo. Los del Frente Amplio, un 6,9 a Colau.

Y los de Podemos, un aprobado raspado (5,8) a Montero.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.