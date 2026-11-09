Feijóo se compromete a ajustar cada año el cupo migratorio a la capacidad real de acogida y a las necesidades laborales

Propone la creación de una autoridad única para gestionar la política migratoria y plantea impulsar acuerdos para crear centros de retorno en terceros países.

El programa electoral del PP plantea implementar un sistema de visados por puntos que evaluará la formación, experiencia, idioma e integración de los candidatos.

Solo podrán participar en la llegada de trabajadores los países que colaboren activamente en las repatriaciones y en el control de la inmigración irregular.

Alberto Núñez Feijóo se compromete a ajustar los cupos de trabajadores extranjeros en función del desempleo, las vacantes laborales y la capacidad del país en vivienda y servicios públicos.

Un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo revisará cada año los cupos de trabajadores extranjeros en función del paro, las vacantes y la capacidad de España en vivienda y servicios públicos.

Sólo podrán participar en ese sistema los países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular.

Así lo establece el programa electoral del PP, que se presenta este martes en Madrid y al que ha podido acceder EL ESPAÑOL.

Los populares impulsarán, además, acuerdos para crear centros de retorno en terceros países (instalaciones para acoger temporalmente a migrantes en situación irregular antes de ser repatriados de forma definitiva), y condicionarán los visados, la cooperación al desarrollo y la posición española en la política comercial europea a la colaboración en las readmisiones.

La propuesta vincula así las vías de entrada de trabajadores con la disposición de sus países a cooperar en las salidas.

A ese esquema añade una revisión anual de la capacidad de acogida y un informe, también anual, sobre el efecto de la inmigración en el empleo, los salarios, la vivienda, los servicios públicos y las cuentas de la Seguridad Social.

"La inmigración se ajustará a la capacidad real de acogida de nuestro país", proclama textualmente el programa.

A continuación, concreta: "Fijaremos cupos anuales que determinen cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores. Además, sólo participarán los países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular".

El criterio no será únicamente la demanda de trabajadores. "Revisaremos los cupos cada año según el paro y los puestos sin cubrir, y los ajustaremos a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo", recoge literalmente el documento.

El compromiso se refiere, por tanto, a cupos de trabajadores y a su distribución por sectores.

Este apartado no fija una cifra de entradas ni desarrolla la fórmula con la que se mediría la capacidad de acogida. Sí establece que el volumen se revisaría cada año y que la colaboración de los países de procedencia sería una condición para participar.

Visado por puntos

El sistema de cupos se completará con visados por puntos que valorarán la formación, la experiencia, el idioma y la integración.

"Sólo funcionará la vía legal de acceso a España", proclama otro de los apartados del programa electoral popular.

Para trabajar en los sectores donde falte mano de obra, el PP plantea dos vías: entrar con un contrato firmado en origen o disponer de un permiso temporal para buscar trabajo.

"Para venir a trabajar en sectores donde falten trabajadores habrá dos vías: llegar con un contrato firmado en origen o con un visado temporal para buscar empleo, sujeto a controles y plazos definidos", recoge textualmente.

El programa de Feijóo también se compromete a agilizar el reconocimiento de las titulaciones en los sectores con mayor demanda de profesionales, acompañado de una comprobación más exigente de la preparación de los solicitantes.

"Agilizaremos la homologación de títulos en los sectores de alta demanda, pero reforzando notablemente las garantías para comprobar las cualificaciones", señala el programa.

Retornos a terceros países

El segundo eje del programa es la ejecución de las órdenes de retorno. El PP lo presenta con una declaración que contiene, a la vez, una promesa y una crítica a la gestión actual: "Las órdenes de retorno se ejecutarán, no como hasta ahora".

Para ello, los populares se comprometen a aplicar plenamente lo que el documento denomina "nuevo Reglamento Europeo de Retornos" y a reforzar los medios para ejecutar las órdenes dictadas, incluidas las de otros países europeos.

La propuesta no limita los destinos al país de origen. "Utilizaremos todos los destinos que el Reglamento permite, incluidos terceros países seguros y primeros países de asilo, e impulsaremos acuerdos para crear centros de retorno en terceros países", señala textualmente.

A estas medidas se suma la ampliación del tiempo máximo de permanencia en los centros de internamiento, con el objetivo declarado de que las expulsiones se ejecuten realmente. En este apartado no se concreta ese tiempo.

Visados y cooperación

El programa incorpora instrumentos de política exterior para obtener la colaboración de los países en las readmisiones. "Si un país no coopera en las readmisiones, condicionaremos a ello los visados, la cooperación al desarrollo y la posición de España en la política comercial europea", dice literalmente.

La formulación distingue entre las decisiones sobre visados y cooperación y la posición que España defendería en la política comercial europea. El compromiso en este último ámbito se refiere, por tanto, a la postura española, no a una decisión comercial unilateral.

El documento incluye asimismo programas de retorno voluntario con incentivos, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.

Una autoridad única

La dirección de este sistema recaería en una autoridad única, posiblemente con rango ministerial, para toda la política migratoria. Según el texto, ese órgano dirigirá "la entrada, la permanencia, el retorno y la integración", y coordinará a los departamentos implicados y al resto de Administraciones.

El PP reúne así bajo una misma dirección las distintas fases de la política migratoria. El apartado no precisa el rango institucional de esa autoridad ni su encaje en la estructura de un eventual Gobierno de Feijóo.

A esa centralización se añade el compromiso de publicar cada año un informe sobre los efectos de la inmigración. El análisis abarcará el empleo y los salarios, pero también la vivienda, los servicios públicos y las cuentas de la Seguridad Social.

De esta forma, los populares plantean someter su política migratoria a un seguimiento periódico que combine las necesidades laborales con la capacidad de los servicios y de la vivienda.

Todas estas medidas forman parte del programa que Feijóo presentará este martes en Madrid junto a Alma Ezcurra. El documento se ha elaborado con la participación de Reformismo XXI y de los vicesecretarios del partido, en unos trabajos que, según la información facilitada por el PP, se han desarrollado durante cuatro años.

La oferta migratoria encaja en la estrategia con la que los populares quieren centrar la campaña en propuestas y contraponer la experiencia de gestión de su candidato al balance de Pedro Sánchez.

Bajo el lema "El cambio necesario", el PP busca acompañar sus críticas al Gobierno con compromisos concretos de gobierno. En inmigración, esa oferta combina la planificación anual de las entradas laborales, una dirección única y un endurecimiento de los instrumentos para ejecutar los retornos, con la cooperación de los países de procedencia como condición.