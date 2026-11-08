Sólo el 22% de los ocupados tiene intención de secundar la huelga general: el 73% considera que se hace "contra la oposición"

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LO ESENCIAL Las claves Solo el 22,2% de los trabajadores en activo tiene intención de secundar la huelga general convocada por UGT y CCOO para este miércoles. El 73,4% de los españoles considera que el paro es una movilización "contra la oposición" y un 62,2% ve motivos políticos tras su convocatoria. Un 71,3% de los encuestados duda de la eficacia de la huelga para abaratar el precio de la vivienda o mejorar las condiciones salariales. El 56,6% de la población se muestra a favor de que los sindicatos desconvoquen la jornada de protesta antes de las elecciones generales.

Apenas uno de cada cinco trabajadores en activo (el 22,2%) tiene intención de secundar la huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo miércoles, a las puertas del inicio de la campaña electoral.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, una amplia mayoría de los españoles cree que se trata de una huelga "política" y que los sindicatos deberían desconvocarla, tal como ha pedido esta semana Feijóo.

Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, anunciaron la convocatoria el pasado 5 de octubre, subiéndose a la reivindicación de los acampados de Sol por el desahucio de la mujer de 87 años Maricarmen.

Pero la número dos del PSOE, María Jesús Montero, se apresuró a aclarar que se trata de una huelga "contra la oposición", alentada desde el propio Gobierno en vísperas de las elecciones generales.

Así lo ve la mayoría de los españoles, según el sondeo de SocioMétrica.

El 62,3% considera que esta huelga "no está justificada". La rechazan de una forma aún más mayoritaria el 71,6% de los trabajadores en activo y, por encima del 90%, los votantes del PP y Vox.

Sólo el 36,5% considera que el paro está justificado. Entre ellos, el 65,4% de los votantes del PSOE y el 73,6% de los de Sumar y Podemos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonizó este viernes un momento insólito, al anunciar que le gustaría participar en los piquetes sindicales para impedir que los trabajadores acudan a sus empresas.

Durante un acto organizado por UGT, la exdirigente de Sumar confirmó que se trata de una huelga "política".

"Claro que es política", afirmó, "en una marea de esperanza para decir que sí, que el mundo del trabajo, los comités de empresa, las juntas de personal, todo el mundo va a la huelga para tener mejores salarios y derechos".

"¡Viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país!", proclamó la vicepresidenta del Gobierno.

Y a continuación se sinceró: "Yo no puedo ir en esta ocasión de piquete, bien me gustaría, pero en mi equipo me han dicho que ni de broma".

Un amplio 62,2% confirma la tesis de la vicepresidenta Yolanda Díaz y considera que tras la convocatoria hay en realidad "razones políticas".

Lo admite incluso el 32,6% de los votantes del PSOE, y hasta el 69% de los trabajadores en activo, que son los llamados por UGT y CCOO a parar el próximo miércoles.

Sólo uno de cada cuatro españoles (el 26,4%) cree que el motivo real de la convocatoria es la reivindicación del derecho a la vivienda. Entre ellos, algo menos de la mitad de los votantes del PSOE (46,8%) y de Sumar y Podemos (49,5%).

Otro 10,9% de los españoles afirma que el detonante es "la carestía de la vida"

No ha calado el mensaje del presidente Pedro Sánchez quien, durante un acto de precampaña celebrado el viernes en Valencia, aseguró que esta huelga "no va contra nadie. Va a favor de una causa que tiene el nombre de una mujer de más de 80 años que falleció por ser desahuciada: Maricarmen".

El 75% de los trabajadores en activo anuncia que no secundará el paro. Los más reacios a hacerlo son los jóvenes de 18 a 35 años: el 84,3% asegura que no tiene intención de sumarse a la convocatoria.

Sí lo harán el 61,7% de los votantes de Sumar y Podemos, y el 50% de los que votaron a partidos nacionalistas y regionales.

Pero es muy llamativa la división entre quienes han votado al PSOE en anteriores comicios: el 52'8% dice que hará huelga, pero otro 41,6% lo descarta (pese al empeño del Gobierno en impulsarla).

De nuevo, una muy amplia mayoría del 73,4% de los españoles coincide con María Jesús Montero en que se trata de una huelga convocada por los sindicatos "contra la oposición".

Así lo admite, incluso, el 62,5% de los votantes del PSOE, el 52,7% de Sumar y Podemos. Y en aún mayor medida, casi el 90% de los votantes del PP y Vox.

Sólo el 14,6% cree que el paro ha sido convocado "contra el Gobierno", por sus políticas que han empeorado la vida de los ciudadanos.

Francina Armengol tiene intención de llevar a la Diputación Permanente los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó antes de la convocatoria de las elecciones.

Esta vez, Sánchez tiene el apoyo del PNV para sacarlos adelante.

Aunque se trata de una renovación y ampliación de medidas que, durante los últimos años, han tenido un efecto contrario al anunciado.

La prohibición de desahuciar a familias vulnerables ha provocado que este colectivo tenga ahora más dificultades para conseguir un contrato de un alquiler.

Y el tope del precio de los alquileres ha provocado que se hunda la oferta, en las regiones en las que se ha aplicado, como Cataluña y determinadas ciudades del País Vasco.

Ni los trabajadores en activo (79,3%), ni los parados (55%) ni los pensionistas y jubilados (58,6%) confían en que esta huelga general vaya a forzar "medidas efectivas que bajen el precio del alquiler o la vivienda, o mejoren las condiciones salariales".

Tampoco lo cree la mayoría (46,6%) de los votantes del PSOE.

Sólo uno de cada cuatro encuestados (el 24,2%) cree que la huelga contribuirá a que lleguen estas medidas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido esta semana a los sindicatos que desconvoquen la huelga general, por considerar que no tiene sentido tras la tragedia de Uda (Toledo), y menos aún a las puertas de las elecciones generales.

Más de la mitad de los españoles, el 56,6%, pide a UGT y CCOO que desconvoquen el paro.

Sólo el 40,9% cree que debe seguir adelante. Entre ellos, la mayoría de los votantes del PSOE (73,8%), Sumar y Podemos (85%).

Ficha técnica:

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.508 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre (1.615 los últimos dos días), con posterior análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.