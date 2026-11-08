El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña en Málaga. Álex Zea / Europa Press

Feijóo contra el escapismo de Sánchez: "Menos mirar a Brasil y más a la nevera, menos mirar a Trump y más a los trenes"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo ha reunido a 6.000 personas en Málaga en un acto de precampaña electoral junto a Juanma Moreno y otros líderes del PP. El líder del PP ha criticado la gestión de Sánchez pidiendo «menos mirar a Brasil y más a la nevera, menos mirar a Trump y más a los trenes». Feijóo exige que los directivos de Adif devuelvan sus gratificaciones tras el accidente de Urda y pide destinar ese dinero a indemnizar a las víctimas. El candidato popular se compromete a revisar «palmo a palmo» las infraestructuras de la red ferroviaria para garantizar la seguridad si llega al Gobierno.

Dicen que la música amansa a las fieras, pero este domingo en la Ciudad Deportiva Juan Imbroda, la tarea que ha tenido ha sido animar a 6.000 malagueños que se han reunido en el pabellón.

Las paredes del pabellón de la Ciudad Deportiva Juan Imbroda llevan décadas siendo testigo de cómo miles de jóvenes malagueños apuestan por el deporte y en este 2026 ha sido el escenario elegido el Partido Popular para celebrar dos actos públicos, uno en la campaña a las elecciones del Parlamento andaluz y este domingo para un acto de precampaña a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Y puntuales a su cita. A las 11.55 horas, Feijóo, seguido de Juanma Moreno, Francisco de la Torre, Patricia Navarro y Elías Bendodo han llegado al pabellón, donde todos han intervenido, dejando a Feijóo para el final.

Francisco de la Torre, Patricia Navarro, Elías Bendodo y Juanma Moreno han precedido al candidato a la presidencia del Gobierno de España por el Partido Popular en este acto en Málaga. Aplaudidos continuamente por un público que no ha dudado en intervenir a gritos para añadir sus propios mensajes y que han sido respondidos por aquellos que estaban en el atril.

El presidente del PP, con los sones de La Esperanza de María, se ha subido a la plataforma colocada en este pabellón para asegurar a Málaga, Andalucía y a España que el país “necesita un cambio” y que él está dispuesto a “repararlo todo”.

Por ello, ha cargado contra Sánchez, asegurando que su campaña se centra en mirar fuera y lo que debe hacer es "menos mirar a Brasil y más a la nevera, menos mirar a Trump y más a los trenes".

Y hablando de trenes, con el accidente de Urda en mente, Feijóo también ha reivindicado este domingo que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

"Si tienen un ápice de dignidad que las devuelvan", ha clamado en el acto electoral, donde también ha señalado que le parece "vomitivo que les premien días después del accidente de Urda".

A su juicio, ese dinero debe ser destinado a los españoles y "a indemnizar a las víctimas" de las que él no se va a olvidar ni tampoco "del miedo que tiene la gente de subirse a un tren, sobre todo aquí en Andalucía".

En este punto, ha señalado que "hay 32.000 personas todos los días que están pendientes del AVE andaluz porque utilizan ese medio de transporte y han aparecido nuevas de incidencias en el mismo tramo del accidente de Adamuz".

Por ello ha prometido que si gana las elecciones del 29N y se convierte en presidente del Gobierno, va a revisar "palmo a palmo cada tramo, cada infraestructura" de la red ferroviaria "para que no haya miedo y para que vuelva la seguridad".

También ha señalado que no va a olvidarse "de la Península, ni de las Islas, ni de Melilla ni de Ceuta" que ha tenido su momento en este acto de precampaña gracias a un grupo de asistentes que portaban la bandera de la ciudad autónoma y tampoco quieren “olvidar” lo ocurrido hace unos meses.

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