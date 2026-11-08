Feijóo ataca al Gobierno en todos los frentes mientras Sánchez se refugia a la vez en el Papa y el blindaje del aborto

El líder del PP promete acabar con la gestión de cara a las redes sociales y sustituir a los cargos comisionistas por profesionales con experiencia al frente de las instituciones y empresas públicas.

Sánchez justifica las fallas en el mantenimiento de la red del AVE atribuyéndolas a los recortes de la etapa de Rajoy, mientras la Fiscalía Europea investiga posible fraude con fondos comunitarios en la línea Madrid-Sevilla.

Pedro Sánchez defiende en Tarragona su propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución e intenta situarse en el entorno ideológico internacional citando al Papa León XIV y a la cantante Patti Smith.

Alberto Núñez Feijóo arremete contra el Gobierno en Valladolid denunciando la corrupción y el deterioro de los servicios públicos tras el accidente ferroviario en Urda, exigiendo responsabilidades penales y políticas.

Quedan tres semanas de vértigo hasta las elecciones generales del 29-N.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, las encara golpeando al Gobierno en todos los frentes: denunciando la corrupción y el deterioro de los servicios públicos que se ha saldado con 69 muertos en el trágico accidente de Urda.

"Si han robado el dinero destinado a proteger la vida de los españoles, tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel", advirtió Feijóo este sábado en Valladolid, el feudo del ya exministro de Transportes Óscar Puente.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez intenta eludir todos los escándalos que salpican al Gobierno y rescata el argumentario que busca erigirle en líder de la izquierda mundial, frente a la "ola ultraderechista" que "comienza a desmoronarse".

Lo hizo este sábado en Tarragona, para equipararse con el Papa León XIV, del que presumió que ha votado contra Trump en las Midterm.

Sánchez recalcó que el Papa comparte las mismas inquietudes que él sobre la necesidad de combatir el cambio climático, poner freno a la Inteligencia Artificial (IA) para "evitar la propagación del odio" y proteger a los inmigrantes que "vienen a buscarse un futuro mejor".

"Tenemos al Papa y a la punki votando en EEUU, y diciendo que hoy lo que importa es el voto", dijo Sánchez incluyendo en la ecuación a la recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias Patti Smith (a la que no consiguió mencionar por su nombre).

En el mismo acto de campaña celebrado en Tarragona junto a Salvador Illa, Sánchez prometió "blindar el derecho al aborto en la Constitución" si gana las elecciones.

Lo dijo olvidando el firme alegato en defensa de la vida "desde su concepción" que León XIV realizó ante el Congreso de los Diputados durante su reciente visita a España

Por su parte, Feijóo no está dispuesto a que caiga en el olvido ninguno de los escándalos que abrasan al Gobierno, en las tres semanas que restan hasta los comicios.

Tras la tragedia de Urda, recordó el líder del PP, la UCO volvió a registrar esta semana la sede de Adif y detuvo a seis personas (entre ellas, Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez y Andrea, la última pareja de Ábalos) en la investigación sobre el presunto amaño de contratos públicos.

"Esas personas nada tienen que ver conmigo", se limitó a comentar el jueves Pedro Sánchez, en la rueda de prensa con la que clausuró la XXX Cumbre Iberoamericana.

"Si el dinero de la seguridad en los trenes ha acabado en el PSOE o en el bolsillo de alguno de los suyos, no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia", prometió este sábado Feijóo desde Valladolid, "me encargaré de que todos asuman sus responsabilidades”

El líder del PP denunció que, tras el accidente de Adamuz del pasado mes de enero, al Gobierno sólo le preocupó construir "el relato" para eludir sus propias responsabilidades.

"España no puede acostumbrarse a tener políticos que roban, a tener altos cargos comisionistas y a esta sinrazón en la que estamos viviendo", indicó el dirigente popular.

En su lugar, Feijóo se comprometió a apostar por los profesionales con "gestión, rigor y experiencia", para dirigir los puestos clave y las empresas públicas de las que depende la seguridad de los españoles.

Cuando el PP llegue al Gobierno, anunció Feijóo, "se acabará el teatro, el gobernar desde la televisión", con la vista puesta en las redes sociales y "la mentira como método".

“Vamos a bajar el telón de este espectáculo lamentable”, prometió el jefe de la oposición, que estuvo acompañado en el acto de Valladolid por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En el mitin del PSOE celebrado el viernes en Valencia, los militantes socialistas corearon en pie el nombre de Óscar Puente, que ha dimitido tras encadenar tres accidentes mortales con 116 fallecidos en los últimos nueve meses.

Sin embargo, este Sánchez evitó mencionar al ministro caído y se refirió al accidente de Urda como una de estas "tragedias" que ocurren en "un mundo en cambio".

"En un mundo en cambio", señaló el presidente, "hay tragedias y crisis derivadas de la emergencia climática, como la que habéis sufrido en Cataluña, y derivadas también de accidentes ferroviarios, pandemias, o incluso volcanes como en la isla de la Palma".

Después de que el Gobierno atribuyera el accidente de Urda al "error humano" de un operario del centro de control de Atocha, Sánchez admitió veladamente este sábado que pudo deberse a la falta de mantenimiento en el trazado del AVE entre Madrid y Sevilla.

Pero lo hizo para culpar a los "recortes" de la época de Rajoy.

"Si hay una lección que extraer del último accidente ferroviario", dijo Sánchez, "es que hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión, después de la respuesta equivocada neoliberal a la crisis financiera de 2010".

La Fiscalía Europea informó este viernes de que ha abierto una investigación por un posible fraude en los fondos de la UE destinados a la renovación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se han registrado los dos accidentes mortales de Adamuz (46 muertos) y Urda (con 69).