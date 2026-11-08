Ayuso ante el 29-N: "La mafia sindical está haciendo la campaña a su amo Sánchez y secuestra los servicios públicos"

Defiende la legalidad en la adquisición del inmueble de la Comunidad de Madrid y critica la falta de rigor en el control de la inmigración irregular y del voto por correo.

Ayuso sostiene que Sánchez acabará ante un juez por los casos de corrupción de su entorno y denuncia el abandono de Ceuta frente a las ambiciones territoriales de Marruecos.

La presidenta madrileña acusa a la «mafia sindical» de secuestrar los servicios públicos y las aulas de los estudiantes en Madrid para hacerle la campaña electoral al presidente del Gobierno.

Isabel Díaz Ayuso sitúa las elecciones del 29-N como una elección determinante entre dar una oportunidad a Alberto Núñez Feijóo para «reiniciar España» o continuar con la «corrupción de Estado» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) llega a la cita con unas notas en la mano y la energía de quien ha decidido no dejar un solo micrófono sin atender. La entrevista se celebra por fin tras muchos malabarismos para encajar agendas, con la presidenta madrileña volcada en "advertir lo que nos jugamos el 29-N".

Asegura que en las urnas toca elegir entre "una corrupción que mata", o dar carpetazo a esa etapa y "reiniciar España". Es decir, darle una oportunidad a Alberto Núñez Feijóo.

Del candidato a la Moncloa dice que le avalan sus mayorías en Galicia y una particular forma de armar equipo "dejando a cada uno ser como es". Al decirlo, no puede evitar una sonrisa cómplice: "Y eso que cada uno somos como somos".

En su discurso, Ceuta se ha convertido en una auténtica prioridad. Confirma que volverá a la ciudad durante la campaña y abre mucho los ojos al preguntarse en voz alta "qué le debe realmente el PSOE a Marruecos".

El único momento en el que tuerce el gesto y rebrinca en el asiento es cuando la entrevista toca la polémica del ático. Explica con sarcasmo que en el fondo hasta le viene bien que sus rivales se aferren a esa controversia para atacarla: "Eso demuestra que, en realidad, no hay nada contra mí...".

Ayuso: «Sánchez acabará ante el juez sin ninguna duda»

Usted ha advertido que ésta va a ser 'la campaña más sucia y desmedida' porque Pedro Sánchez 'va a ir con todo'. ¿Cree que hay un riesgo de fractura social, de que 'el muro' rompa a los españoles?

Hay riesgo. Llevan muchos años utilizando los servicios públicos y el dinero de los españoles para levantar ese muro, para recordar que hay dos bandos: los buenos y los malos, el que me vota y el que no. Sacando la memoria histórica a pasear, reinventándola y fabricándola de la mano de Bildu. Moviendo a Franco con documentales y películas. Usando a los sindicatos...

Lo que buscan es que todos los días a los ciudadanos les llegue la dicotomía de 'o eres de los míos o eres fascista'.

Mucha gente dice: 'En el fondo, en eso Ayuso es como Sánchez, pero de derechas'. Usted habla de 'mafia gubernamental', de 'guerracivilismo', de 'mafia sindical'. Usted también hace dicotomías de blanco o negro.

No, yo nunca apelaría a la Guerra Civil para estar aquí, nunca buscaría una fractura en lo más hondo de las familias para, a partir de ahí, decir quién es bueno y quién malo. Yo distingo entre un mundo libre, y liberal, o un mundo comunista, del agravio, de utilización bochornosa de lo público, de destrucción del adversario y de totalitarismo, que es lo que estamos viendo ahora, cada vez más, en las calles.

No, no somos ni parecidos. Además, yo tengo Presupuestos, yo tengo un Gobierno estable. Y no tengo condenados, no tengo mafia gubernamental. Acudo a los debates del estado de la Región todos los años...

Sí, presidenta, pero me refería al lenguaje.

Aún recuerdo al ministro de Cultura llamándome "psicópata" o al exministro Puente diciéndome "terrorista", "fascista". Me llaman "asesina"... ¿De verdad que yo hago eso al revés?

¿A los alcaldes socialistas de la región, les trato como el Gobierno de la nación a la Comunidad de Madrid? No.

El 29-N es también casi un preludio de las autonómicas de mayo. Si usted repite, va a estar más de una década como presidenta. ¿O podemos esperar que dé antes el salto a la política nacional?

A ver, preludio no, porque primero estaban las elecciones autonómicas y Sánchez decidió adelantar las suyas para utilizar la vivienda como ariete de campaña... hasta que se demostró que su portavoz y medio grupo parlamentario tienen más viviendas que todos los españoles juntos.

No hacemos esta entrevista por eso, sino porque esta campaña también tiene que basarse en llegar a cuanta más gente posible, para decirle que el miedo no es el cambio, sino quedarse como estamos.

"Pedro Sánchez y sus socios buscan que cale la dicotomía de 'o eres de los míos o eres fascista'"

Le preguntaba por dónde la veremos en unos años.

Mire, lo que vivimos es inédito. De hecho, líderes iberoamericanos que han venido estos días a Madrid nos dicen que nunca habían visto semejante corrupción de Estado.

Ni siquiera presentar Presupuestos; tener al fiscal general condenado; al ministro responsable de las vías de los trenes donde han muerto 166 personas en diez meses en la cárcel por corrupción, por corromperse con el material sanitario durante la pandemia, que no llegó a la gente que lo necesitaba...

Bien, no me contesta a eso. Usted gobierna con políticas liberales. ¿Teme usted que un pacto de Feijóo con Vox rompa el discurso liberal del PP? El discurso y las políticas.

Yo creo que no, porque a pesar de ver muchas cosas de manera diferente, lo que nos une es mucho más. Ellos tienen claro que es necesario reformar las Administraciones, hacer rebajas fiscales masivas, liberar el mercado de la vivienda, el laboral... y en eso los dos partidos lo vemos igual.

A partir de ahí, ser liberal es también saber entenderse con el que piensa diferente y buscar una mirada de la vida que le dé un equilibrio a las cosas. Por eso yo he defendido siempre el equilibrio público-privado. No defiendo el abuso de lo público sobre lo privado ni de lo privado sobre lo público.

Vayamos a la acampada de Sol y a la huelga general por la vivienda, a la de la Educación, a la de los médicos... ¿ve este clima como un aviso de lo que puede pasar si el 29-N hay cambio de gobierno? ¿Teme que se cumpla eso que dijo Óscar Puente de que 'mejor que ganemos nosotros, que si no tendremos que estar cuatro años en las calles'?

Ellos ya han dicho que "no habrá paz en las calles" de Madrid, ni del resto de España. Son profundamente intolerantes y antidemócratas.

¿Pero a usted le parece creíble esa frase como textual?

Es creíble, porque han metido mucho dinero público en ello: en RTVE y en los sindicatos. No respetan nada.

Claro que es creíble, viven de eso. De acosar a la gente para que esté obligatoriamente programada para ser de izquierdas. Y lo que ha pasado es vergonzoso. Hemos tenido que recibir a líderes internacionales fuera de la Puerta del Sol porque allí se insultaba y se acosaba, y se daba una imagen de Madrid lamentable.

¿Eso con qué líder ha pasado?

Pues el otro día estuvo el presidente de Chile, José Antonio Kast. Le recibieron con carteles de "fascista", y con un esqueleto colgado del cuello como ahorcado. .¡Al presidente que libremente eligieron los chilenos en las urnas! ¿Así es como tenemos que recibir los españoles a las naciones hermanas?

Lo de Sol era una ocupación ilegal y abusiva de lo de todos. Y es lo mismo que están haciendo con lo público, con todo lo público. No quieren que lo público funcione, lo que quieren es vivir de lo público para tener sus redes clientelares y la vida resuelta sin trabajar ni hacer nada.

Madrid es la comunidad más rica de España. Pero miles de jóvenes siguen sin poder emanciparse. ¿No es eso un fracaso de Ayuso?

Es que suceden dos cosas. La primera es que un problema de Estado no se puede compartimentar por regiones para señalarlas. En el caso de la vivienda y el de los salarios, las leyes estatales no son mías y la voracidad fiscal tampoco. Es más, yo soy el Gobierno que más ha bajado los impuestos estos años, un ahorro para el contribuyente.

Ahora mismo, cuando tú cobras tu nómina, casi la mitad se la está llevando el Estado. Cuando vas a construir vivienda, una promotora tiene que pagar unos impuestos que van directos al Estado. Y cuando quieres construir a más velocidad, son las leyes estatales las que te lo impiden.

¿Y lo segundo?

Que no es lo mismo ser una región rica a que seamos una Administración rica.

Cuando llegué recaudábamos 20.000 millones de euros de Presupuesto; ahora recaudamos 32.000. Es decir que, con el trabajo de los madrileños y nuestras políticas liberales, hemos aumentado un 60% la recaudación. Ahora, destino a la Sanidad y a la Educación lo que era todo el Presupuesto de la Comunidad de Madrid de mis antecesores.

Eso es un logro, muy bien. Pero ocho de cada diez euros se van a las arcas generales del Estado, para pagar los servicios públicos de otras regiones. Y con esos dos euros de cada diez recaudados, es como yo tengo que pagar la Sanidad, que se lleva casi la mitad del presupuesto...

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su entreviista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Eso es la solidaridad entre españoles...

Sí, sí. Y también, uno de los mejores transportes públicos del mundo. Todo lo demás, lo tenemos que gestionar así, con lo que nos queda. Por eso no somos una Administración rica. Y aun así, podemos cuadrar las cuentas.

Pero con los últimos decretos de vivienda, una parte importante de casas destinadas a vivienda social, ahora mismo están paradas. ¡Que se sepa que la vivienda social está siendo directamente perjudicada por los decretos del Gobierno!

Y ustedes, ¿qué hacen para paliar eso?

Avales para que las personas puedan tener viviendas en propiedad. Ahora ya los hemos elevado hasta los 50 años.

Hoy en Madrid ser joven es ser menor de 50 años, es estupendo.

Sobre todo porque el problema de la vivienda ya no le toca sólo al joven, sino a la clase media y a la edad media, a la que nunca le llegan las ayudas.

Lo que quiero decir es que, por más que hagas, la demanda es infinita, y más ahora que el Gobierno ha decidido regularizar masivamente a mucha gente y provocar un efecto llamada masivo. Justo cuando no hay vivienda y no hay servicios públicos que puedan crecer a la velocidad que está creciendo demográficamente el país.

Pero esos avales para las hipotecas, que también propone Feijóo, estimulan todavía más la demanda... sin haber estimulado la oferta.

Es que la oferta sí que está creciendo ya, en compraventa. Todavía hay mercado en compraventa. Y lo que tenemos que hacer es que quienes tienen ya unos sueldos y empiezan a independizarse, también tengan interés por la propiedad. Lo que pasa es que hay que ayudarlos para que puedan llegar al mercado...

¿Se siente usted responsable de que, en Madrid, llevemos tres semanas con los niños en casa?

No, en absoluto. Siento que hayan secuestrado a los alumnos, a la inmensa mayoría de los profesores y a los equipos directivos. Están sufriendo una huelga bestial, secuestrados por la mafia sindical que el 3 de diciembre tiene elecciones sindicales en el sector de la Educación Pública.

Y por los sindicatos de partido, que quede claro. Porque no son todos los sindicatos ni todos los sindicalistas. Quiero hacer una distinción entre los que están entregados a partidos políticos, que además le están haciendo al amo las elecciones de noviembre, y los que no.

¿Y se siente responsable de cómo están las urgencias de los hospitales de la Comunidad de Madrid?

Volvemos a lo mismo, es que es una trampa de pregunta.

Oiga, que los dos somos periodistas.

Hay que ver el enfoque. Yo me siento responsable de todo, pero no soy culpable. Ni de esto ni de lo otro. Todas las listas de espera, todas las citas sanitarias de España entera se han reventado porque hemos estado con una huelga histórica de año y medio. Los médicos le han pedido al Ministerio de Sanidad unas mejoras.

Es como con la dana en Valencia, o lo de las residencias. O lo de los salarios. Pues oiga, es que eso no es competencia autonómica. Ni las leyes de vivienda.

Resumamos esto de las tres huelgas en qué tres medidas le exigirá la presidenta de la Comunidad de Madrid a Alberto Núñez Feijóo si, dentro de dos meses, es presidente. Vivienda, educación y sanidad.

Pues mire, sí. Bajadas masivas de impuestos para que todos los españoles puedan tener unos salarios más dignos y puedan sufragar mejor los servicios, como ya se está haciendo en Madrid. Y ayuda a las autonomías para no tener estas huelgas sindicales que lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos y secuestrar los servicios públicos.

Yo defiendo la labor sindical, es un derecho constitucional y nosotros, en los planes de empleo y de formación, hemos contribuido con los sindicatos. Y ellos, con nosotros.

Pero los afiliados a un partido político, que cogen el mobiliario de los alumnos y lo ponen en mitad de una autovía, como el pasado martes, para cortar la entrada a Madrid impidiendo que autónomos y trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo, quitándole a los alumnos de la PAU su año más importante, eso es imperdonable.

"Sánchez nos deja un país carcomido por la mafia de Estado y por el control de las instituciones"

Concrete, por favor.

Y luego, dejar de politizar la universidad pública, en la que yo sí he estudiado, cosa que no han hecho ni Sánchez ni su mujer, que se han dado cátedras a dedo haciendo polvo la imagen de la universidad.

Cuando les oyes hablar de la universidad pública, no te creas que hablan de cómo mejorar la calidad; no te dicen que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo y que, por tanto, muchas de esas carreras ya no sirven; no buscan el modo de traer a los mayores expertos a trabajar en esto... No, están a que el sindicalista que está sacando a los alumnos de las aulas, porque si no son tildados de fascistas, se lo lleve crudo. Porque viven de lo público para que lo público no funcione.

Todo esto no se cumplirá si se concretan los 'riesgos' de los que usted viene alertando. ¿De verdad cree que hay una posibilidad de pucherazo, que no está garantizada la limpieza del voto por correo?

Es que, conociendo al personaje, que llegó mintiendo y con un equipo que ahora mismo están todos en la cárcel o camino de ella...

Es que llegó manipulando las primarias de su partido y mintiendo con respecto a con quién pactaría para sus investiduras. En estos años nunca tuvo interés por que los inmigrantes tuvieran integración, y sólo se fijó en ellos cuando vio que empezaba a meterse en el terreno judicial y le venía bien cambiar el censo...

Es una mafia, se está demostrando ahora, y los está llevando a la cárcel. Él vio que tenía que ganar las elecciones como fuera. Y como se ha movido muy bien entre dictaduras como la venezolana, a la que iban a forrarse, como Zapatero, para no ver nunca nada, ningún problema... pues aprendieron que tenían que ir contra los jueces, amarrar la Justicia, controlar los medios y los censos.

Y de repente, surgió la prisa por interesarse por la inmigración irregular masiva. Y cuanto más pobre y menos integrable, mejor.

Siga.

Eso es lo que me lleva a sospechar que este hombre no lo ha hecho por amor a los inmigrantes. Porque en ese caso, hubiera puesto en marcha medidas para que los inmigrantes prosperaran, tuvieran sus empresas, se formaran y crecieran como uno más, que es la política de integración de Madrid.

Supuestamente la regularización es para que puedan trabajar legalmente, ¿no?

Sí, pero lo que pasa es que si no sabes de cuánta gente estás hablando y la regularización se hace con un ticket del VIPS o con un 6 y un 4 es la cara de mi retrato, pues los que gestionamos servicios públicos empezamos a preocuparnos.

Porque no puedes regalar los papeles a todo el mundo sin saber su origen, ni el efecto llamada. ¡Pero ya por humanidad!

Explíquese.

No sabes si esas personas, a su vez, están metiendo en su casa a otros 20 familiares, lo que provoca un mal vivir. Donde no hay Estado de derecho, hay impunidad y hay abuso.

No se sabe la situación de muchos inmigrantes, de muchas personas. Ahora mismo, están proliferando por toda España otra vez los manteros, las concentraciones en las cunetas, mendigos otra vez por las ciudades españolas, gente en asentamientos.

Porque el Gobierno les invitó a venir, les prometió papeles y, al llegar aquí, han pasado de ellos, no se ocupan de ellos ni por humanidad.

Le preguntaba por el voto por correo.

Mire, se convocaron unas elecciones a traición en julio. De hecho, en regiones como Andalucía no se puede convocar en esos meses estivales.

Teniendo en cuenta que mucha gente solicitó el voto y nunca le llegó, que ahora mismo una persona como el tal Paco Salazar anda por los consulados del mundo... todo eso te hace pensar. Si reúnes todo y no cada cosa aislada, ves que no te da tranquilidad, no te da confianza.

Un pasaje de la entrevista con Isabel Díaz Ayuso, en la precampaña del 29-N. Sara Fernández

Pero, ¿es prudente...?

Confío en los funcionarios, confío en el sistema; no confío en los políticos que los controlan.

A ver, déjeme que le pregunte con calma esto. El que no avisó cuando Hugo Chávez, luego ya no se podía quejar con Maduro. De acuerdo. Pero usted tiene una posición institucional. ¿No da reparo decir 'estoy poniendo en duda el sistema electoral de mi país'?

Me da más reparo tener a la banda del Peugeot como el germen del Gobierno de mi país. Y me da pavor ver a la presidenta del Congreso llamar a la huelga. Me da pavor ver cómo Bildu sigue encantado con este Gobierno y le apoya en todo. Me da pavor ver la corrupción que hay en Navarra entre el PSOE y Bildu para devolverse favores. Me da pavor ver cómo los socios de Sánchez preparan una república plurinacional, que van a imponernos si sigue este proyecto.

Y me da pavor la pobreza que se empieza a multiplicar en España. Me da pavor ver cómo Ceuta está abandonada. Me da pavor no saber por qué Marruecos invade España y el PSOE no hace nada. Me da pavor la fractura social entre ciudadanos.

Me da pavor que un chaval de Barcelona y uno de Sevilla no se lleven ahora como nosotros pudimos hacerlo cuando, de jóvenes, nos íbamos de Erasmus. Eso sí que me da pavor.

A Sánchez ya le ha abierto dos expedientes la Junta Electoral en este periodo preelectoral. Pero a usted la ha apercibido la Junta Provincial por cuestionar la limpieza de las elecciones con el voto por correo y la llamada 'ley de nietos'.

No me consta, pero yo sólo he dicho que me da más seguridad votar en una urna. Porque España tenía, o tiene, un sistema electoral muy garantista. Votamos y no somos conscientes de la suerte que es que, en dos o tres horas, se sepan los resultados de todas las elecciones.

Sí, pero hay gente que no puede votar presencialmente.

Mire, de repente empieza a haber lo del DNI electrónico, lectores que funcionan o no; lo de la ley de nietos, que para el Supremo. Movimientos sospechosos en consulados de todo el mundo que, en cuanto se les ha pedido un poco de rigor, resulta que no han podido ni acreditar a la mitad de la gente que han permitido apuntarse al censo.

¿De verdad que con todo ese panorama uno no se tiene que preocupar? ¿Por qué no dejamos el sistema como estaba?

Es que son ellos lo que los que desconfían del sistema que había, no soy yo. ¡Son ellos! Y mi duda es por qué: ¿porque no les beneficia?, ¿porque ven que la mafia de Estado que está carcomiendo las instituciones, y a España entera, puede acabar en prisión, como ya han ido unos cuantos?

Cuando usted dice que hay que elegir entre seguir el camino de Venezuela o dejar que se quede Sánchez para protegerse de los jueces. ¿Se lo cree o es un eslogan?

Me lo creo totalmente.

¿Usted cree que de verdad Pedro Sánchez puede acabar delante de un juez?

Sin ninguna duda.

¿Por cuál? ¿Por Ceuta?

Pues mire, puede acabar ante un juez porque su número dos está en la cárcel. No sólo robó e impidió que la gente pudiera tener un material sanitario fundamental para salvar vidas en la pandemia. Es que nos hemos desayunado este viernes con que está siendo investigado por la Fiscalía Europea, por contratos posiblemente amañados, con fondos europeos, que han impedido que se pudiera reformar el AVE.

Quién sabe si hubiéramos evitado los dos accidentes catastróficos que hemos vivido.

"El PSOE le debe todo a Marruecos, quizá por intereses inconfesables de sus dirigentes; le ha entregado el Sáhara y ha dejado desprotegida a Ceuta"

En la misma vía, Madrid-Sevilla, donde tenemos 115 muertos.

La corrupción mata. La que impide que el dinero público llegue a las reformas de las vías, de las catenarias, claro. La que aparta, Dios sabe por qué motivos, a los técnicos de prestigio y coloca a activistas de partido, acaba produciendo 116 muertos [incluye al maquinista de Gelida, en Barcelona]. Y pienso que por ese motivo puede ser que Sánchez acabe ante un tribunal.

Pero también podría ser porque hay unas cloacas, montadas por su otro número dos, que se han activado para intentar acabar con una juez que investigaba la corrupción de su hermano. O porque su mujer está en un proceso penal porque ha podido apropiarse indebidamente de un software que era propiedad de una institución pública.

¿Por algo más?

Mire, todo este proyecto nació de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido vínculos directos en República Dominicana, como lobista chino y especialmente venezolano. Que iba a Venezuela y, mientras había extorsión, un éxodo masivo y presos políticos, él decía que no veía nada corrupto en las urnas. Que estaba todo fenomenal.

Y el régimen le ponía pisos, y casas, y hoteles. Todo esto junto, ¿cómo no me va a hacer dudar del futuro judicial de alguien que lo ha orquestado todo? Es que todo esto sólo es posible si tú lo amparas y lo promueves.

Usted tiene muy buena relación con la oposición democrática venezolana. A los que también la tenemos ya nos hablaban de Zapatero desde hace tiempo. ¿Usted qué sintió al ver las joyas?

Me pareció sórdido, y nada más. Pienso que si eso es en el despacho, a saber lo que tendría en su casa, y a saber lo que tendrá en otros sitios.

Su casa aún no la han registrado, es verdad.

Zapatero actúa con tal impunidad... ¿Qué ambición corrupta no tendría que pensó que era impune? Porque a nivel internacional, se organizan entre ellos y se protegen ¿Y cómo no se vería de seguro que involucró a sus hijas de tal manera?

Yo creo que ni siquiera fue por ser un mal padre. Sino que, simplemente, entre que es amoral y que pensaba que nadie nunca les iba a descubrir porque lo tenían todo comprado, no vio que estaba poniendo en peligro el futuro de sus hijas. Las joyas son un síntoma más, la parte sórdida de algo mucho peor, que es lucrarte con un régimen criminal.

Una parte sórdida de más de un millón de euros.

Pero ¿cuánto vale estar en Venezuela, en un hotelazo, y que la en la calle esté muriendo gente, que haya un éxodo de ocho millones de personas?

Por eso, yo siempre pensaba 'sí, hay cosas feas en esto que hace Zapatero, pero a lo mejor hay un bien mayor al fondo'.

No, es que para mí no hay nada más asqueroso que, después de ese sacrificio del pueblo de Venezuela durante tantos años, vayas como supuesto observador a unas elecciones y tengas la cara dura de decir que no has visto nada, cuando se demostró que hubo un fraude.

Me decía antes que Sánchez ha cooptado las instituciones para protegerse. Es posible que cambie el poder dentro de un mes. ¿A qué poder tendría que renunciar Feijóo al llegar a la Moncloa para que gente como usted crea que hay regeneración?

Es que ahora mismo tenemos los tres poderes en uno. Sánchez no va al Parlamento a presentar Presupuestos. Es que ya ni se los tumban, no los presenta. Ha decidido que gobierna al margen del Parlamento, ya lo dijo, y entonces lo hace todo por decretos o a través de la Diputación Permanente.

Sí, pero no me lo diagnostique. ¿Qué qué tiene que hacer Feijóo?

Es que si no le cuento el diagnóstico no le puedo decir: todo esto está mal y entonces, justo lo contrario.

Siga, pues.

Volver a presentar Presupuestos, volver a dar la cara en el Parlamento, celebrar el Debate del estado de la Nación.

La Justicia: dejar de utilizar la Fiscalía General del Estado, dejar de hacerle del Constitucional un tribunal de casación contra el Supremo, porque está corrigiendo las sentencias la gente puesta por Sánchez. Es decir, que dejes en paz los otros dos poderes y que en el tuyo, que es el Ejecutivo, gobiernes, no desgobiernes.

El famoso tatuaje de 'Depeche Mode' en el antebrazo de Isabel Díaz Ayuso. Sara Fernández

¿Algo más?

Hay que reiniciar España y volver al origen, antes del sanchismo, para deshacer todo ese camino. Que los funcionarios de prestigio, de carrera y los mejores vuelvan al frente de las instituciones. Que todo primo, sobrino y amante colocado por esta gente se vaya a su sitio.

Que todos los que han causado tanto daño, si tienen que ser sentados ante el juez, lo hagan y paguen.

Que volvamos a entendernos, votes lo que votes y que entendamos que votes derecha, votes izquierda o lo que te dé la gana, nadie está por encima de las reglas. Porque si no, nos vamos a pegar un tiro en el pie como país.

Tanto Aznar como Rajoy prometieron, por ejemplo, volver al sistema de elección del CGPJ de los estándares europeos, que los jueces elijan a los jueces. Ninguno lo cumplió. ¿Por qué nos lo tenemos que creer ahora?

Primero, porque Feijóo no ha gobernado hasta ahora, lo ha hecho en Galicia. Por tanto, uno tiene que mirar cómo está Galicia y qué ha hecho Feijóo.

Ésta es una entrevista de campaña, para pedir la confianza.

Es muy normal que cuando uno llega a un sitio se le compare con alguien. Yo, cuando llegué: 'Es como Cifuentes; no, es como Aguirre; es como Aznar; no, es como...' ¡Uy! Siempre se me buscaba: 'No, pero el alcalde; no, pero Casado...'.

Toca ver quién es Feijóo, y para eso, miren su trayectoria, cómo ha gestionado. Digo yo que los gallegos no son tontos y no han querido sufrir gratuitamente.

Y luego tiene una forma de ser muy diferente a todo, y es dejarnos a cada uno ser lo que somos. Esa forma de entender que en la pluralidad hay un equipo, es de una valía tremenda.

¿Cuál debe ser el orden de prioridades?

Éste: ¿qué necesito para España? ¿Qué reformas? ¿Qué organismos? ¿Qué medidas? Y, ¿quién es el mejor para ello?

Ésa es la forma de gobernar, justo lo contrario a lo que nos ha pasado: cómo coloco a Jésica, cómo coloco a Koldo, cómo coloco al hermano de Koldo, cómo coloco a mi hermano... por eso creó la Oficina de las Artes Escénicas, la cátedra de Begoña, las tramas de corrupción...

¿Llegaron para eso, según usted?

Mire, ¿por qué a Ábalos le gustó Sánchez? Es decir, ¿qué vio en Sánchez que le dio la tranquilidad de decir 'éste es el líder que tenemos que aupar'?

Justo lo contrario de lo que es Feijóo. Un hombre que creció en un pueblo, de manera austera, que se metió en la función pública...

Podemos fiarnos de él por su trayectoria, por su experiencia y porque si es capaz de dejarnos a cada uno ser como somos, con lo que somos cada uno [risas], eso significa que no ha venido para cambiar a los españoles en su forma de vivir o de pensar, sino para respetarlos y buscar de cada uno lo mejor para, juntos, levantar esto... me encanta eso.

"El legado de Sánchez es el totalitarismo, el muro entre españoles y la república plurinacional de sus socios"

Oiga, un paraíso me está vendiendo.

Ésa es la gracia de los años 80 y de los años 90, que aunque tú votaras a un partido o a otro, había muchas causas comunes. La gente tenía ilusión por levantar España y cada uno luego votaba lo que quisiera. Pues volver otra vez a esa ilusión, con Feijóo es posible, es que va a ser así.

En 2023 usted consiguió mayoría absoluta, después de haber tenido que gobernar gracias a Ciudadanos y a Vox... ¿Qué tiene que hacer Feijóo para conseguir que Vox, dentro de unos años, sea irrelevante? Porque usted lo ha hecho en Madrid.

Yo no he trabajado para que Vox esté mejor o peor, sino para convencer a los ciudadanos, a izquierda y a derecha, de que somos el mejor gobierno para la Comunidad de Madrid. Y por eso nos votan a la izquierda y a la derecha. Si no, no se llega a la mayoría absoluta, teniendo en cuenta que Vox tiene 13 escaños.

Eso significa que en Madrid no hay un muro, la gente de Madrid es libre y liberal. No somos una economía subvencionada donde uno espera que le vengan las cosas gratis.

La gente está en plena forma, sabe que es el lugar donde puede exponer, los grandes eventos, los conciertos; donde hay mucha actividad, mucha viveza, y mucha oportunidad. Por tanto, donde hay que pelear y sacar las cosas adelante con ganas y en torno a una forma libre de ver la vida.

La gente de Madrid es libre. Entonces, la opción no es ellos o nosotros, sino qué modo de vida quieres, en base a qué principios, con respeto a la vida, a la libertad, a la pluralidad, a la pujanza.

Eso es pura teoría.

Uno tiene que decir: '¿Cómo me presento ante los ciudadanos?' Y luego, cumplirlo todo.

El otro día, revisando toda mi historia política, vi mi primer discurso de 2019, cuando me nombraron candidata un viernes. Y el domingo pronuncié ya ese discurso, imagínate en qué estado de shock...

La verdad es que sorprendió muchísimo su nombramiento.

Pues ese discurso hoy lo he cumplido. Y lo he defendido durante todos estos años de la misma manera. Lo único que tiene que hacer uno es, sabiendo lo que quiere hacer, ser fiel a eso y convencer, no arrastrar ni imponer.

Yo intento, bajo mi forma de ver la vida, liberal, pensar en todos, no en si es un municipio de la izquierda o de la derecha. Y así pasa, que en muchos municipios de la izquierda, mi lista siempre es la más votada.

Entonces basta con que Feijóo tenga la oportunidad de gobernar y que sea fiel a sí mismo.

Pues claro, así le ha ido en Galicia tan bien durante años. Ha tenido cuatro mayorías absolutas, precisamente por eso.

En esta legislatura en la que Ayuso ha tenido mayoría absoluta, es decir, menos controles... ha pasado que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático por una pasta salvaje...

Por lo que cuestan las cosas, más bien.

Pero a lo mejor no hacía falta comprarlo, y no se ha terminado de explicar bien. Llegó un momento en que la presidenta dijo: "Chao pescao", porque ya se ha puesto a la venta. Parece que no se ha vendido. Mi pregunta concreta es: ¿por qué se compró ese ático, para qué se compró y cuándo se va a vender?

Pues cuando se deje de emponzoñar la venta. Porque claro, si tiene hasta drones la casa, es muy difícil que en el mercado alguien quiera comprarla para que Hacienda le abra una inspección y le persigan mediáticamente, que es como funciona la mafia.

Y no tiene que ver tener mayoría absoluta. Perdóneme, pero no. La contratación de los organismos públicos, con funcionarios y con transparencia, como se ha demostrado, no tiene nada que ver con una mayoría o la otra. O sea, que niego la mayor. De hecho, esto estuvo en los tribunales y se ha cerrado.

Pues aproveche y explique.

Vamos a ver, yo llevo gobernando la Comunidad de Madrid siete años. El gran debate es si a mí se me ha comprado una vivienda. Nunca la he querido, así que no la voy a querer a nueve meses de las elecciones.

Yo quiero vivir en mi casa, con mis vecinos, con mi normalidad. Tengo el sueldo congelado desde el año 2011. Y lo único que quiero es que la Administración reorganice su capital y su patrimonio.

Hay un edificio que se puede comprar, que tiene buena representación, que tiene una buena imagen. La Comunidad de Madrid no tiene residencia, no tiene un lugar donde atender a las visitas, y días como éstos [los de la acampada de Sol] nos hubiera venido bien.

Esto lo vieron en Planifica Madrid y no parecía una mala idea. Entonces, tener ese ese edificio que es patrimonio de la Comunidad, que no está en los bolsillos de nadie, no era mala cosa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Marid, entrevistada por Alberto D. Prieto, subdirector de Política en EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Entonces, ¿por qué venderlo ahora?

Porque en el momento en el que se nos empezó a preguntar por ello, estábamos en mitad de unos incendios forestales. Y yo, después de dos semanas sin dormir, de ver cómo se nos queman los montes, las casas y todo... creo que es mejor quitarlo de encima porque, mira, de ahí te sale otro dinero más.

En el momento en que lo vendes, se convierte en dinero líquido que puedes destinar como presupuesto para otras cosas. ¿Se ha leído el expediente?

Por encima.

Pues ya está. Es que el problema es que cuando ya he dado el expediente completo, se siga hablando de esto durante meses. Se han dado todas las explicaciones, pero nunca va a morir el tema porque no da la gana que muera.

Ya no sé qué más se puede hacer, porque el señor Illa ha intentado comprarse un palacete en Madrid por 33 millones de euros y a nadie le ha importado; la mayoría de los ministros viven en palacetes, a nadie le importa cuánto cuestan; la mayoría de los presidentes autonómicos tienen casas...

Es la primera ocasión que tengo de preguntarle.

Mire, desde el ático hasta aquí, Ábalos ha ido a la cárcel, ha habido una invasión en Ceuta, ahora mismo la Fiscalía Europea está investigando la corrupción... ha pasado de todo, pero como no se me puede achacar nada porque mi gobierno no tiene nada, lo único que tienen para pinchar un rato en una entrevista es el ático.

¡Pero porque no hay otra cosa! Y en el fondo hasta me alegro, porque eso demuestra que yo no tengo tramas, ni una utilización sórdida del dinero de los madrileños. Vivo como todo el mundo; me he ido de alquiler, he buscado en un portal inmobiliario como todo el mundo, me pago mis viajes, mis vacaciones.

Este sábado se cumplieron 100 días de el asalto a Ceuta. Juan Vivas, el presidente, lo resume diciendo: 'No nos hicieron caso antes, no hicieron nada durante, y después nos tienen abandonados'. ¿Usted qué cree que pasó ahí?

Marruecos, desde hace ya mucho tiempo, tiene entre sus planes quedarse con Ceuta, Melilla y Canarias. Y ha encontrado a un PSOE que, por diferentes motivos, lo ha entregado todo durante estos años. Ha entregado el Sáhara, están dándole todo el poder al puerto de Tánger frente al de Algeciras, los intereses de la pesca y de los agricultores a través de aduanas...

El PSOE, que tiene a muchos dirigentes por allí con propiedades y negocios, es el que desde el Gobierno ha dado créditos de cientos de millones para inversiones en redes ferroviarias a Marruecos, que a su vez es la gran beneficiada por la gestión de España para que la final del Mundial sea para ellos.

El PSOE le debe todo a Marruecos por algún motivo que desconocemos. Pueden ser esos intereses personales de muchos de sus dirigentes, que a saber qué han podido llevarse por el camino. Y no sé si eso tendrá que ver con la llegada de Zapatero al poder, pero a mí me parece que todo cronológicamente parte de ahí.

¿Del 11-M?

Pues a lo mejor, no lo sé. Hay que tener en cuenta que los autores eran marroquíes.

Y por último, mire, antes de acabar, me he quedado con ganas de decir una cosa sobre el ático.

Pues diga, por favor.

Intentan estirarlo para decir que yo me compro un ático para mí, porque somos todos iguales, y es evidente que no es así. El edificio es patrimonio público y no hay ni malversación ni dinero corrompido.

Un tema se hace complicado cuando de la nada se multiplica hasta el infinito. Sólo espero que exijamos la misma transparencia al próximo gobierno, para que no tengamos muertos en los trenes, ni más riadas. Ojalá hubiéramos pedido con ese nivel de precisión a este Gobierno qué ha hecho con los fondos europeos.