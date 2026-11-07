Sólo el 23% cree que la tragedia de Urda fue un "error humano" y el 74% lo atribuye a un fallo estructural de seguridad

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible fraude en los fondos de la UE destinados a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El sistema de seguridad LZB que falló llevaba acumuladas 170 incidencias este año y su sustitución por el sistema ERTMS acumulaba retrasos sobre el plazo previsto.

Incluso la mayoría de los votantes del PSOE (48,8%) y de Sumar y Podemos (54,7%) achacan la tragedia de Toledo a fallos en la red de seguridad y no al fallo del operario.

El 73,6% de los españoles atribuye el accidente ferroviario de Urda a una mala planificación de la seguridad, mientras que solo el 22,8% cree que se debió a un error humano.

Sólo el 22,8% de los españoles cree que el accidente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, se debió a un "error humano", como sostiene el Gobierno.

Un amplio 73,6% atribuye el siniestro a la "mala planificación de la seguridad" en la red ferroviaria, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Incluso la mayoría de votantes del PSOE (48,8%), Sumar y Podemos (54,7%) asume que el accidente mortal de Urda se ha debido a los problemas de seguridad de la red.

También lo ven así el 94% de los votantes del PP y de Vox, así como el 89,4% de los jóvenes de 18 a 35 años.

Tras la tragedia de Urda, la estrategia del Gobierno se ha centrado en culpar a un operario del centro de control de Adif en Atocha.

En uno de los audios filtrados por el Gobierno pocas horas después del siniestro, un operador de Atocha daba instrucciones al maquinista del tren AVE de Renfe para que retomara la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

Con esta filtración, el Gobierno intentaba obviar que antes se había producido un fallo técnico crítico: se desactivó en todo el tramo el sistema de seguridad LZB que habría impedido el accidente.

Óscar Puente desveló el pasado viernes en rueda de prensa que, en lo que llevamos de año, el sistema de seguridad ferroviario LZB ha fallado 170 veces. Pero aseguró que estas incidencias están "dentro de la normalidad".

El sistema de seguridad LZB tiene más de 30 años: se implementó en 1992 para la entrada en servicio del AVE Madrid-Sevilla.

Adif adjudicó en septiembre de 2021 un contrato de 93,8 millones de euros a la firma Thales para sustituir este sistema por el más moderno ERTMS, en todo el trazado entre Madrid y Sevilla.

El contrato se formalizó el 13 de octubre de 2021 y tenía un plazo de ejecución de 52 meses.

Por tanto, el nuevo sistema de seguridad ERTMS debería estar operativo en febrero de 2026.

Pero no ha sido así, ya que Adif permitió a la empresa contratista incumplir el plazo legal previsto.

Los votantes de partidos nacionalistas y regionales son los más dispuestos a asumir la tesis del Gobierno: el 53% dice que todo se debió a un "error humano".

Aunque en menor medida, se suman a la tesis del "error humano" el 46,3% de los votantes del PSOE y el 40,2% de los de Sumar y Podemos.

Entre los 69 fallecidos en el accidente de Urda se encuentran la exministra de Trabajo Fátima Báñez, la compositora Marisa Manchado (que fue Premio Nacional de Música en 2024), la atleta de 24 años Julieta Gallego, el periodista de Telecinco Raúl Triguero, y Antonio Vázquez (hermano del torero Curro Vázquez).

También, las científicas Marta Shahbazi (que desarrollaba estudios sobre células madre en Cambridge) y Tamara González, que realizaba su investigadora postdoctoral en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena.

Ambas se dirigían a un congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo en El Rompido (Huelva).

Hace ya nueve meses, el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, puso en evidencia las graves carencias de seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria que venían denunciando los maquinistas.

Adif optó entonces por rebajar temporalmente la velocidad máxima en algunos tramos del trazado del AVE.

La Fiscalía Europea informó este viernes de que ha abierto una investigación por un posible fraude en los fondos de la UE destinados a la renovación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se han registrado los dos accidentes mortales de este año: el de Adamuz (46 muertos) y el de Urda (con 69).

Ficha técnica:

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.508 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre (1.615 los últimos dos días), con posterior análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.