Sánchez trata de eludir el cara a cara con Feijóo en Telecinco, buscando sólo debates a cuatro en los que participe Abascal

El líder socialista busca repetir la estrategia de citas anteriores para polarizar con Santiago Abascal y encuadrar al PP y a Vox dentro de un mismo bloque.

El PP exige la celebración del cara a cara en Mediaset y advierte que, si Sánchez no acude, pedirá una entrevista para Feijóo dejando simbólicamente vacío el atril del presidente.

Pedro Sánchez evita responder a la propuesta de un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en Telecinco y prioriza cerrar primero un debate a cuatro en RTVE.

PSOE y PP mantienen bloqueadas las negociaciones sobre el calendario y el formato de los debates electorales a pocos días del inicio de la campaña.

A una semana del inicio de la campaña, todavía no está cerrado el calendario de debates televisivos en los que participarán los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

La división entre PP y PSOE no sólo tiene que ver con el canal en el que se celebrarán, sino también con el formato. Los populares apuestan por un debate a cuatro en Atresmedia el día 26, aunque están abiertos a modificar su propuesta.

Los socialistas, por su parte, exigen que éste se celebre en la cadena pública, con el objetivo de que puedan celebrarse finalmente dos: uno en Antena 3 y otro en RTVE. No comparten esa opción en Génova, donde consideran que una de las señas de identidad de TVE estos años ha sido su parcialidad.

Tampoco el PSOE está aceptando la celebración de un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en Mediaset el próximo día 16.

A menos de diez días de esa fecha, el encuentro sigue sin concretarse. Los populares ya se han reunido con directivos de Telecinco y aseguran que les consta que Ferraz todavía no ha dado una respuesta.

En el entorno de Sánchez evitan hablar de los debates y tratan de mantener en privado una negociación que quieren abordar en bloque, cerrando primero el debate a cuatro en TVE y más tarde el cara a cara.

Esa estrategia obligaría a Génova a concretar primero el debate entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau que está previsto para la última semana de la campaña.

Así que con esta situación de bloqueo, todo está en el aire.

En Génova aseguran que, si Sánchez finalmente no acude al cara a cara, pedirán que Mediaset entreviste a Feijóo en horario de máxima audiencia. El objetivo sería dejar simbólicamente vacío el atril reservado al presidente del Gobierno.

En 2023, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo se saldó con una clara victoria del popular. Fue en Atresmedia ante casi 6 millones de espectadores y el 46% de share. El resultado provocó que el presidente del Gobierno entrara en una situación de "shock" que se prolongó durante varios días.

Sin embargo, Feijóo terminó perdiendo parte de esa ventaja al rechazar su participación en el debate a cuatro con Abascal, Yolanda Díaz y Sánchez. En ese momento, Génova quería evitar la fotografía de los dos bloques políticos, una imagen que había tratado de esquivar a toda costa.

Ahora, es diferente. Incluso PP y Vox han sincronizado sus candidaturas al Senado para evitar que triunfe la coalición de Senado de Progreso, que el PSOE ha pactado con el Frente Amplio.

Todo apunta a que las reticencias de Sánchez responden a su intención de evitar un cara a cara y apostar por un debate a cuatro en RTVE con Colau. Una fórmula que, además, podría dejar en manos de Abascal la decisión sobre el canal en el que se celebre el debate a cuatro.

Un cara a cara en 8 años

No sería la primera vez que Sánchez trata de esquivar un enfrentamiento directo con el líder de la oposición para promocionar un debate grupal que le permita erigirse en alternativa a Abascal y situar al PP y a Vox en un mismo bloque.

En 2019, Sánchez no participó en ningún cara a cara con Pablo Casado, entonces principal líder de la oposición.

En las elecciones de abril de aquel año, incluso condicionó su presencia en un debate a cuatro con Albert Rivera, Pablo Iglesias y Casado a que también acudiera el candidato de Vox, Santiago Abascal, pese a que su partido todavía no tenía representación parlamentaria.

Una estrategia que tuvo que frustrar la Junta Electoral Central y que posteriormente fue avalada por el Tribunal Supremo.

En la repetición electoral de noviembre se reprodujo la misma estrategia: Sánchez volvió a evitar un cara a cara con el líder de la oposición y apostó por un debate a cinco, esta vez con Abascal, que ya contaba con representación en el Congreso.

Aquella fórmula le permitió situar a Rivera, Casado y Abascal en un mismo bloque, el que la izquierda denominó como "trifachito". No hubo un cara a cara entre Sánchez y el líder de la oposición hasta 2023, ya con Feijóo.

A menos de 10 días, todo está en el aire.