Sánchez convoca la comisión de inmigración para abordar la crisis migratoria en Canarias ante el repunte de llegadas

Migrantes esperan ser trasladados a un Centro de Acogida Temporal para Extranjeros (CATE), tras desembarcar de un buque guardacostas español en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Jesús Cabrera Reuters

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno convoca la Comisión Interministerial de Inmigración tras la llegada masiva de migrantes a Canarias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Cabildo de El Hierro asistirán para abordar la emergencia migratoria. En los primeros seis días de noviembre han llegado a Canarias 49 embarcaciones con 4.587 migrantes, afectando principalmente a El Hierro. Clavijo exige mayor implicación del Estado y pide reuniones urgentes con la Comisión Europea para recibir apoyo.

El Gobierno ha convocado para este martes una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que será presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según han confirmado fuentes de su ministerio.

Además, asistirán de forma extraordinaria a la reunión el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

A la Comisión Interministerial que se celebrará el próximo martes en el Complejo de la Moncloa, antes del Consejo de Ministros, también asistirán los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.

El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes. De esos cayucos, 35 han ido a parar a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".



En menos de 24 horas, son 743 las personas migrantes que han arribado a las islas Canarias en siete embarcaciones precarias. De esa cifra, un total de 600 han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos, alguno con hasta 205 personas; el otro ha arribado a Lanzarote.



En una conversación entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el primero le trasladó "la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población", según él mismo ha informado en redes sociales.



En su mensaje, Clavijo recuerda que "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".



Clavijo ya había avanzado previamente el compromiso que le ha trasladado este sábado Pedro Sánchez a convocar a la Interministerial, así como a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.



También le ha trasladado a Pedro Sánchez que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, porque "Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa".