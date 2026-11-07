El 63% cree que Óscar Puente dimite para no perjudicar al PSOE en las urnas y un 60% ve también a Sánchez responsable

Más de la mitad de los ciudadanos (52,7%) duda que la dimisión del ministro sea suficiente para que el PSOE remonte sus apoyos electorales.

Un amplio 89,1% de la población respalda la salida de Puente tras encadenar tres trágicos siniestros en trenes que provocaron 116 víctimas mortales.

El 59,4% de los encuestados sostiene que las responsabilidades políticas por los accidentes ferroviarios deben alcanzar también al presidente Pedro Sánchez.

El 62,8% de los españoles considera que Óscar Puente dimitió como ministro por cálculo electoral para no perjudicar al PSOE en las comicios del 29N.

El 62,8% de los españoles cree que Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes tras la tragedia de Urda (Toledo) por un mero cálculo partidista, para no perjudicar las expectativas del PSOE en las elecciones del 29N.

Y un amplio 59,4% afirma que las responsabilidades por las muertes de Urda "deberían afectar también" al presidente Pedro Sánchez, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El Gobierno se aferró desde el primer momento a la tesis del "error humano" de un operario del centro de control de Atocha, para sostener que el ministro de Transportes no tenía por qué dimitir.

Sin embargo, Puente anunció su renuncia el martes, tras una larga comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que todos los partidos (salvo PSOE y Bildu) exigieron su dimisión.

El PSOE y el Gobierno pasaron entonces a elogiar el paso atrás de Puente como un gesto de "dignidad". Algo que abre la puerta a su rehabilitación política, tras los comicios del 29N.

Nueve de cada diez españoles (el 89,1%) se muestran de acuerdo con la decisión de Óscar Puente de dimitir como ministro de Transportes, tras encadenar en nueve meses tres accidentes ferroviarios mortales (en Adamuz, Urda y Cataluña) que suman 116 fallecidos.

Apoyan esta decisión incluso el 71,3% de los votantes del PSOE, el 75,3% de los de Sumar y Podemos, y el 88,1% de quienes votaron a partidos nacionalistas o regionales.

Pero sólo uno de cada cuatro españoles (25,4%) cree que Puente ha dimitido para "asumir su responsabilidad política" por las muertes de Urda.

Los votantes de los partidos nacionalistas y regionales (68%) son los más dispuestos a creer que Puente asume así su "responsabilidad", incluso por encima de quienes votaron al PSOE (49,7%).

Un amplio 62,8% afirma que Óscar Puente dimite para no perjudicar al PSOE en las elecciones.

Lo admiten así incluso el 41,1% de quienes votaron al PSOE y el 60,4% de los antiguos votantes de Sumar y Podemos.

En menor medida, otro 11,4% de los encuestados atribuye su renuncia a la "presión de los medios de comunicación y de la oposición".

Pese a su dimisión como ministro de Transportes, Óscar Puente sigue siendo miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, como uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez.

Y su nombre sigue encabezando la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid para las elecciones del 29N, ya que las candidaturas quedaron registradas ante la Junta Electoral la semana pasada (antes de la tragedia).

En una entrevista concedida el pasado 23 de agosto, Puente dejó la puerta abierta a convertirse en el sucesor de Pedro Sánchez al frente del PSOE, cuando el presidente del Gobierno se retire de la política.

Esta posibilidad hoy parece más remota, después de que sus últimos nueve meses como ministro hayan estado marcados por tres accidentes ferroviarios con 116 víctimas mortales: en Adamuz (46 fallecidos), Urda (69) y Cataluña (donde murió un maquinista).

Pero la mayoría de los españoles cree que no se acaban aquí las "responsabilidades" por estas tragedias: el 59,4% considera que también deberían alcanzar al presidente Pedro Sánchez.

Lo sostiene así el 92,1% de los votantes del PP y el 97,4% de Vox. Pero también uno de cada cinco (22,8%) antiguos votantes socialistas.

Sólo el 38,1% de los encuestados por SocioMétrica afirma que las responsabilidades por las muertes de Urda ya están zanjadas con la dimisión de Puente.

Este sentir es mayoritario entre los votantes del PSOE (73,3%), Sumar, Podemos (68,9%) y los votantes de partidos nacionalistas y regionales (76,1%).

La Moncloa ha anunciado que el presidente del Gobierno no acudirá al funeral por las víctimas del accidente, que se celebra el próximo martes en la Catedral de Toledo.

En su lugar enviará a los ministros de Economía, Carlos Cuerpo (que ahora ha asumido también las competencias de Transportes) y Educación, Mercedes Tolón.

La Fiscalía Europea informó este viernes de que ha abierto una investigación por un posible fraude en los fondos de la UE destinados a la renovación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se han registrado los dos accidentes mortales de Adamuz (46 muertos) y Urda (con 69).

Está en tela de juicio si la cifra millonaria de fondos Next Generation que el Gobierno inyectó en Adif se ha empleado realmente para garantizar la seguridad del trazado.

Algo más de la mitad de los españoles, el 52,7% augura que la dimisión de Óscar Puente no permitirá a Pedro Sánchez remontar sus resultados en las elecciones del 29N.

Así lo teme, también, el 35,8% de los antiguos votantes del PSOE y el 36% de Sumar y Podemos.

Otro 35,7% de los españoles cree que, tras la dimisión de Puente, Sánchez sí logrará recuperar los apoyos perdidos de cara a las elecciones.

Los más convencidos de que así ocurrirá son los votantes de partidos nacionalistas y regionales (72,9%). También una ajustada mayoría (52%) de los votantes socialistas.

Ficha técnica:

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.508 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre (1.615 los últimos dos días), con posterior análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.