Armengol programa para la víspera de la campaña electoral la votación de los decretos de Vivienda en el Congreso

El PNV mantiene su rechazo al segundo decreto sobre prórrogas automáticas de alquileres e indemnizaciones a propietarios, lo que dificulta su aprobación.

El reparto de escaños de la Diputación Permanente permite al Gobierno sacar adelante el primer decreto sin necesidad del respaldo de Junts.

El debate parlamentario tendrá lugar en la víspera del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Francina Armengol fija para el 12 de noviembre la votación de los decretos de Vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha fijado para el jueves 12 de noviembre la sesión de la Diputación Permanente que votará los dos decretos de vivienda del Gobierno.

El debate se celebrará así, en la víspera del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La Diputación Permanente se reunirá el próximo jueves 12 de noviembre a las 9.00 horas en la Sala Constitucional", confirman fuentes oficiales de la Presidencia del Congreso a EL ESPAÑOL. "Irán los decretos de Vivienda, el resto del orden del día no está cerrado", añaden.

La convocatoria sitúa la votación entre dos citas de especial relevancia para el Ejecutivo: la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre y el arranque de la campaña. Esta comenzará en la medianoche del jueves al viernes, apenas unas horas después del debate parlamentario.

Sánchez afrontará así, a 17 días de que los españoles vayan a las urnas, un nuevo examen sobre las medidas que el Congreso ya rechazó antes del adelanto electoral. Esta vez, la decisión corresponderá a la Diputación Permanente, cuya composición permite al Gobierno sacar adelante el primer decreto sin el respaldo de Junts.

Ese margen no garantiza la convalidación de las dos normas. El PNV ha anunciado su apoyo al primer paquete, pero mantiene su rechazo al segundo, que contempla prórrogas automáticas de los contratos de alquiler e indemnizaciones para los propietarios que decidan no renovarlos.

Otras mayorías

El Pleno tumbó los dos decretos a principios de octubre con los votos de PP, Vox y Junts; el PNV también rechazó el segundo.

La derrota parlamentaria precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, anunciada por Sánchez el pasado 5 de octubre.

Un día después, y con las Cortes disueltas, el Consejo de Ministros volvió a aprobar las medidas con cambios técnicos y sin alterar el grueso de su contenido.

El primer texto reúne la protección frente a los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y medidas contra la compra especulativa; el segundo se centra en la continuidad de los arrendamientos.

La disolución trasladó la convalidación a la Diputación Permanente, el órgano que asume esta función entre legislaturas. Su reparto de escaños ofrece a Sánchez una mayoría alternativa para el primer decreto, pero la oposición del PNV al segundo hace inviable la propuesta de prórrogas automáticas del alquiler.