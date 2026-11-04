El PP cree que Puente se va "por las encuestas, no por dignidad" y responsabiliza a Sánchez: "Le dimitiremos en las urnas"

Mientras Pedro Sánchez y los socios de gobierno ensalzan el gesto de Puente como un acto de dignidad, Vox y los sindicatos exigen la dimisión del presidente y de la cúpula de Renfe y Adif.

Puente anunció su renuncia en el Congreso tras acumular 116 fallecidos en accidentes ferroviarios durante su gestión al frente del Ministerio de Transportes.

La dirección del PP traslada la responsabilidad final a Pedro Sánchez y afirma que buscará su salida del Gobierno en las urnas el próximo 29-N.

El Partido Popular sostiene que la dimisión de Óscar Puente responde a cálculos electorales por encuestas y no a la dignidad ni al respeto a las víctimas.

El Partido Popular no da por cerrada la crisis ferroviaria con la dimisión de Óscar Puente. Al contrario, la traslada a Pedro Sánchez. "No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos", sostienen fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

"No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas" que este fin de semana se supo que había encargado Moncloa para conocer si era más rentable, electoralmente, el cese de Puente en su cargo, o su permanencia como ministro de Transportes.

La salida del político vallisoletano del Gobierno, tras 116 muertes en accidentes ferroviarios desde enero, no modifica en nada la estrategia popular para el 29-N. "La responsabilidad no se delega y Sánchez no puede esconderse detrás de Puente", advierten, "pero le dimitiremos en las urnas".

Los populares enlazan las dos principales etapas del Ministerio para exigir responsabilidades al presidente. "El principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después". Y reclaman al presidente "verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel".

La crisis se ha cobrado 115 vidas en los accidentes de alta velocidad de enero en Adamuz (Córdoba) y de octubre en Urda (Toledo), en torno al 70% del balance histórico mundial de esa categoría.

La víctima restante fue el maquinista de Gelida, fallecido apenas 48 horas después de Adamuz.

Y como ocurrió entonces, pocos días después del último horrible siniestro, otro accidente ferroviario se registraba en Cataluña: mientras Puente daba cuentas en la Diputación Permanente, un maquinista tuvo que ser hospitalizado tras chocar tres vagones contra un tren de mercancías en Martorell.

Puente reservó el anuncio para el final de su comparecencia, de más de cuatro horas en el Congreso. "La decisión sobre mi futuro la tomé en los primeros minutos", afirmó, pese a haber insistido durante días en que no dimitiría.

"Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año. Esta decisión la hago pública hoy", declaró, sin despejar la contradicción entre esa decisión previa y su resistencia pública a marcharse.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

De inmediato, las izquierdas intentaron convertir su renuncia en una diferencia frente al PP: "Dignifica nuestro país, no todos somos iguales", tuiteó Sánchez, deslizando la situación de Carlos Mazón, presidente valenciano durante la dana que dejó 233 muertos, que conserva su escaño autonómico tras abandonar la Generalitat.

Un ministro amortizado

Pero el PP está en otra pantalla, con ese caso tan amortizado como daba ya por descontada la salida de Puente antes de que la anunciara. O por inútil, en caso de producirse.

El portavoz nacional popular, Borja Sémper, ya afirmó el viernes que era "irrelevante que el ministro dimita o no", porque su continuidad dependía, en realidad, de "un cálculo electoral" y existía una "responsabilidad superior", la de Sánchez.

La estrategia venía de antes: cuando los socios forzaron la comparecencia de Puente, los populares tardaron apenas minutos en reclamar que fuese presidente quien diera explicaciones ante la Cámara.

Le reprocharon haber nombrado "a un vividor como Ábalos y luego a un tuitero como Puente" al frente de "la seguridad del transporte en España".

Este martes, Feijóo había acusado a Tezanos de estar haciendo el "trabajo de campo" para decidir si convenía cesar al ministro. Y tras el anuncio, Ester Muñoz condensó el reproche en una sentencia: la dimisión "llega 116 vidas tarde".

116 vidas tarde. El responsable de que nuestro sistema ferroviario haya estado en manos de Ábalos y Puente, sigue en su puesto. El 29N tenemos la obligación moral de sacar a Sánchez del Gobierno para poder reconstruir España. — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 3, 2026

Por su parte, Santiago Abascal insistió en su mensaje de estos días, exigiendo la dimisión del presidente, al que acusó de esconderse "detrás de sus esbirros". El líder de Vox lo llamó "el capo de la mafia" y afirmó: "Su traición mata. Su corrupción mata".

El sindicato de funcionarios CSIF, entretanto, celebraba la salida de Puente y reclamaba también extender las responsabilidades: "Ahora le toca el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif".

Gesto "honroso" y "difícil"

Puente dimite a 26 días de las generales, pero existe un precedente más cercano a las urnas. Manuel Pimentel dejó el Ministerio de Trabajo de José María Aznar a 22 días de las elecciones de marzo del año 2000, asumiendo su responsabilidad política invigilando en el llamado caso Aycart que, pasados los años, quedó en nada.

La cercanía del 29-N, en todo caso, ha servido para que durante una semana Puente fuera el centro de las críticas y, ahora traten de darle la vuelta al relato, no sólo Sánchez sino sus socios.

Dimite Óscar Puente dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias. Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas. No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de Ministros contigo. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 3, 2026

Mónica García, ministra de Sanidad y cabeza visible de Más Madrid, fue la más explícita con el argumentario que busca disputar el significado de la renuncia: "No, no todos los políticos somos iguales", tuiteó casi gemela al líder del PSOE. García calificó la decisión de "gesto honroso" y sostuvo que Puente se marchaba "dando la cara".

Es el concepto que el propio ministro utilizaba frente a Mazón: que él estaba "donde hay que estar". De hecho, durante su comparecencia en la Diputación Permanente el ahora exministro, agitó ese fantasma.

"Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño. No he omitido la toma de ninguna decisión política que haya contribuido a causar este daño", espetó desafiante. "Y cuando he tenido que responder, estaba en mi puesto de trabajo y he respondido como estoy haciendo hoy, dando la cara sin esconderme".

Ahora dimite y dice renunciar a encabezar la lista socialista por Valladolid, aunque su nombre seguirá en las papeletas, ya publicadas.

La nueva líder de las izquierdas aliadas del PSOE, Ada Colau, llegó incluso a agradecer "la dignidad de este gesto difícil". Alberto Ibáñez, de Compromís, sostuvo que Puente había estado "a la altura", aunque su grupo había pedido su marcha "por decencia política".

Otros socios tampoco dieron la crisis por cerrada. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, calificó la dimisión de "ineludible"; y Gabriel Rufián (ERC-Podemos) recordó la pregunta pendiente: "Si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".

Moncloa, que a mediodía descartaba la dimisión o la destitución, no se había pronunciado al cierre de este texto. Tampoco había anunciado el relevo.