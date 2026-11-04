Óscar Puente dimite por sorpresa pese a que Sánchez le pidió que continuara hasta el 29-N para usarle de pararrayos

Puente justificó su salida afirmando en la Diputación Permanente que un ministro no puede seguir tras siniestros de esta gravedad y que "la culpa no puede morir sola".

Pedro Sánchez y la Moncloa habían pedido a Puente que continuara en el cargo hasta las próximas elecciones para amortiguar el desgaste político.

El ministro tomó la decisión por iniciativa propia para no perjudicar al PSOE en las urnas, comunicándoselo a Pedro Sánchez por mensaje minutos antes de anunciarlo en el Congreso.

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes por su responsabilidad política tras sufrir dos catástrofes ferroviarias con más de 100 muertos en menos de un año.

Óscar Puente se va de la política nacional por sorpresa, tal y como llegó en 2024 cuando intervino inopinadamente en lugar de Pedro Sánchezen el Pleno del Congreso en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

En circunstancias diferentes porque entonces el PP iba hacia una derrota parlamentaria y se atisbaba una nueva investidura de Pedro Sánchez y ahora se va por su responsabilidad política por dos catástrofes ferroviarias con más de 100 muertos.

Y, según explican compañeros suyos, se va con el más puro estilo Puente, es decir, con imagen de sacrificio para el partido. Porque siempre ha alardeado de patriotismo de partido, del partido de su madre y de su familia de toda la vida y ahora no quería que el PSOE "muriera" el 29 de noviembre en las urnas.

La dimisión tiene que ver con esa trayectoria vital, cuando ha creído que su continuidad podía perjudicar al partido, en un clima de presión desde dentro y fuera del PSOE para que asumiera su responsabilidad y se fuera. Creía que era la única forma de salvar a su partido, un golpe de efecto para "achicar el espacio" al PP en la campaña electoral.

Todo ello rematado con el último gesto político de su explicación en el Congreso, creyendo que con eso saldaba su cuenta de responsabilidad antes de irse y marcaba un camino al PSOE para construir un relato. Comunicó su decisión al presidente del Gobierno con un mensaje minutos antes de anunciar su dimisión tras su comparecencia ante la Diputación Permenente para impedir que hubiera marcha atrás.

"Esto no lo sabía nadie. Solo la familia. Ni siquiera el Presidente al que escribió un mensaje segundos antes de empezar la última intervención. Lo ha querido llevar así. De otro modo no le hubiera dejado irse. Si no lo hacía así no hubiera podido hacerlo. Es un poco fuerte, y le han pesado mucho las formas porque probablemente no era lo más ortodoxo. Pero o era así o no hubiera sido", explican fuentes muy próximas al ministro.

Porque Sánchez quería que siguiera hasta las elecciones. De hecho, el mismo día de la tragedia Puente le dijo que dispusiera de su cargo y el presidente del Gobierno le respaldó y le pidió que se quedara.

Este mismo martes, fuentes oficiales de la Moncloa insistían en que no había opción de que el ministro se fuera, pese a que voces en el Gobierno, el PSOE y sus socios veían imposible que continuara. Además de que las encuestas diluían la ilusión de la remontada y se instaló el clima pesimista de la derrota segura, con el fin de la campaña incluido.

Puente estos días no había dicho públicamente en ningún momento de forma rotunda y expresa que iba a dimitir o que no fuera a hacerlo. Sí ha dado explicaciones que conducían a pensar que no lo haría, que se quedaría. Dio a entender que no dimitiría.

"Yo en este momento no estoy pensando en dimitir", había dicho el 28 de octubre con el shock de la tragedia muy reciente, en su primera rueda de prensa, celebrada en el centro de control de Adif en Atocha.

Y el viernes 30, en su comparecencia en el Ministerio de Transportes dijo a los periodistas que la responsabilidad se ejerce gestionando, que su forma de asumirla era "dar la cara" y que su deber no era estar en el centro de mando el día del siniestro, pero sí ponerse al mando en este momento.

Entonces dijo también que su dimisión no serviría para confortar a las familias de las víctimas.

Este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, le preguntaron varias veces y dijo que no concurría ninguna causa de dimisión, porque no se da ninguna de las tres causas que, a su juicio, la justifican: acción, omisión que provoquen el accidente o falta de respuesta.

"Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño", manifestó. Al salir de la rueda de prensa dijo a los periodistas con satisfacción que el presidente del Gobierno le respaldaba y Moncloa repitió oficialmente que se quedaría con toda seguridad con apoyo de Sánchez

Pilar electoral de Sánchez

Horas después, en la Diputación Permanente, tras evitar confirmar la dimisión (incluso llegó a decir "Entiendo que me lo pida Compromís o Bildu"), acabó invirtiendo su propio argumento para asegurar al final de la comparecencia que un ministro de Transportes no puede seguir con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. "La culpa no puede morir sola", dijo.

Era significativo también que presentara en la rueda de prensa de la mañana medidas de futuro aprobadas en el Consejo de Ministros y que horas después dimitiera.

En privado, era ambiguo estos días y solo en caso de insistencia decía que no dimitiría. Sostenía su actitud con la rotunda afirmación de que Sánchez le apoyaba totalmente y quería que siguiera.

Sánchez dio orden hace meses de frenar las dimisiones. Por ejemplo, la de la gerente del PSOE, la de la directora de la Guardia Civil y la de la presidenta de la Sepi, imputadas las tres en diferentes sumarios judiciales.

Ya en precampaña dimitió la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por los negocios inmobiliarios de su pareja. Pero Sánchez se encargó de dejar claro públicamente que él no quería que Mínguez se fuera, que no veía motivos.

También dimitió Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid y a Sánchez le enfadó mucho.

Algo parecido ha ocurrido con Puente. Porque Sánchez estaba dispuesto a que su ministro siguiera, aunque fuera sin poder participar en campaña, lo que suponía prescindir en la práctica del pilar de su acción electoral, junto a Óscar López. Los colaboradores del presidente en la Moncloa lo explicaban abiertamente y con énfasis este mismo martes tras el Consejo de Ministros.

Porque sólo su familia sabía que Puente se iría tras comparecer en el Congreso y tras trabajar en las medidas de futuro. De hecho, su equipo del Ministerio, con el que preparó durante el fin de semana esas medidas, se enteró cuando el resto de ciudadanos.

A todos los ministros y dirigentes socialistas les cogió de sorpresa la renuncia y sólo el presidente lo supo muy poco antes por un whatsapp de Puente.

Ya tras el accidente de Adamuz algunos miembros del Gobierno vieron tocado al aguerrido ministro.

"Por voluntad propia"

Ahora todos ellos usarán el mensaje y el relato de la dignidad y el ejemplo, en comparación con lo que hace el PP, pero lo cierto es que estos días explicaban con igual énfasis que no había motivos para dimitir.

Deben recalcular su argumentario básico. También Sánchez, que anoche alababa ya la decisión de Puente, aunque no vaya en la misma dirección que él hubiera deseado.

"Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista", escribió en X.

Fuentes de Moncloa aseguran que "el ministro Puente ha hecho un ejercicio de responsabilidad política por partida doble. Ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas. Acto seguido, ha renunciado a su cargo por voluntad propia".

Añaden que "demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales. Renuncia en una semana después de dar la cara, dar soluciones y cumplir con su deber. Otros, que hoy dan lecciones, no dieron ninguna de esas cosas por su país. El Gobierno agradece al ministro Puente su integridad y su altura de Estado y se compromete a seguir trabajando para restablecer la confianza en nuestra Alta Velocidad".

Curiosamente y por motivos muy diferentes, Sánchez ha tenido en su mandato dos puntos negros claros con grandes quebraderos de cabeza para su gestión: el Ministerio de Transportes con dos titulares fuera de la política (José Luis Ábalos y Puente), ambos con perfiles políticos y de partido muy fuertes y activos, y la Secretaría de Organización del PSOE, con Ábalos y Santos Cerdán desfilando.

Puente, incluso, llegó a coquetear con la idea de ser el sucesor de Sánchez y podía tener sentido por ser un político querido entre las bases y con opciones de llevar al partido hacia un nuevo líder en caso de catástrofe.

La gran pregunta ahora es: ¿servirá la dimisión de Puente para cambiar el pesimismo en el PSOE tras el accidente y podrá ser suficiente para dar la vuelta a las pésimas previsiones de las encuestas? Puente se va para que la respuesta a esa pregunta sea afirmativa, para eso se ha sacrificado.