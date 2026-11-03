Sí iba a dimitir: el adiós de Óscar Puente, una simulación construida sobre la tragedia

La decisión de dimitir se produjo tras una larga e intensa comparecencia en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Óscar Puente ha elegido la frase de un ministro socialista portugués para despedirse: "La culpa no puede morir sola". Hasta la dimisión ha tenido forma de tuit.

La cita es de Jorge Coelho, año 2001, que dejó así su cargo haciéndose responsable de la caída de un puente que mató a 59 personas. Al morir el general De Gaulle, el entonces presidente de la República, Georges Pompidou, proclamó: "Francia se ha quedado viuda". Y hoy nosotros podemos escribir con el mismo tono de delirio que ha tenido la comparecencia: "El sanchismo se ha quedado viudo".

Puente era el algoritmo de Sánchez y ya nada volverá a ser lo mismo. Lo hemos visto deambulando por una sala ya casi vacía desprendido de su cargo y esos cientos de folios que cargaba en las manos eran como un prólogo eterno a la derrota del 29 de noviembre.

Lo miraban los siete padres de la Constitución desde sus retratos, era la Sala Constitucional, y en Puente, actor antes que político, nada es ajeno al espectáculo. En este último incendio que ha sido como un saqueo de Blocus resultaba muy difícil comprender que todo era un ejercicio de ficción. Cualquier código moral por elástico que sea descartaba esa posibilidad.

Él ha dicho que tomó la decisión desde el primer minuto porque, como pensamos una inmensa mayoría de ciudadanos, se antoja insostenible que un ministro de Transportes continúe en el cargo cuando tiene 115 cadáveres sobre la mesa y ha convertido a España en un país donde sus trenes, su mejor marca, solo funcionan como última opción, como miedo inevitable.

Si le creemos, debemos asumir algo mucho más difícil. Todos estos días hemos sido sometidos a un último ejercicio de simulación. A una obra de teatro levantada sobre la tragedia y el dolor. Era un hombre fuera de control. Las palabras en las que ha transpirado una mayor emoción han sido esas en las que, después de una eterna comparecencia, ha anunciado su dimisión y ha hablado de sus abuelos, de sus padres, de sus hijas, de su hijo que ya ha empezado a andar, de Pedro Sánchez y del progresismo.

Era la superación, ¡parecía imposible!, del instante de hace unos días en que se agarró al cargo y se auguró "un calvario en plena campaña electoral" por los insultos que iba a sufrir fruto de su gestión. Si ya había tomado la decisión de dimitir, aquel día mintió. ¿Se puede mentir en un momento así?

Una larga cola de diputados socialistas ha acudido en procesión a abrazarlo y a darle las gracias. Era, de veras, una escena más para el surrealismo que para la indignación. Una ceremonia de la confusión a la altura de Fernando Arrabal: en el día en que había que hablar de las víctimas, la víctima fue Óscar Puente.

No es posible escribir esta crónica sin el ánimo revuelto del que se siente engañado. Tantos diputados preparando preguntas, tantos periodistas tomando notas, tanta gente dedicando su tiempo a escucharle en directo, para que todo fuera una realidad paralela. No había un ministro compareciendo. Había un exministro fingiéndose ministro y fingiendo que comparecía.

¿Qué más da ya todo lo dicho? El libreto alcanzó a muchos medios de comunicación, incluido este, que publicaron que Puente no iba a dimitir porque Sánchez le había dado su confianza. Y todo era una jugada de casino en busca de algún beneficio, si es que queda alguno, de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Esta inmensa tertulia nos la podíamos haber ahorrado. Que si a la derecha "no le importan" las víctimas ni la seguridad ferroviaria, que si la derecha no es capaz de comprender lo que es la Democracia, que si los expertos "que se pasean por la televisión", que si los bulos, que si en el país de los fascistas no entran los socialistas...

¿No hubo un solo miembro del Gobierno o del Ministerio de Transportes que levantara la mano al preparar todo esto y dijera que no era una buena idea? ¿No hubo ni uno solo que apostara por desterrar este guion, apostar por pedir perdón a las víctimas y hasta intentar un acercamiento a los hospitales?

Todos los grupos salvo Bildu habían sido duros con él en algún momento de la comparecencia. Mertxe Aizpurua, que había anunciado "toda" su "solidaridad con las víctimas de Urda" pero que jamás pudo anunciar aunque sea una parte de ella para las víctimas de ETA cuando era editorialista del Egin, lanzaba y lanzaba preguntas como una alumna admirada de su profesor.

Y Puente, aparcando las palabras del resto, la había elegido para monopolizar el diálogo. Ahí quedaba, en su despedida, el pacto delatado con Bildu: cualquier cosa, de veras que cualquiera, a cambio de sacar a los presos de la cárcel.

Ya que se trata de despedirlo, y para demostrar que no es este epitafio algo preconcebido, conviene señalar que Puente era un político con capacidad, que consiguió como alcalde de Valladolid que lo votaran electores de derechas y situar a la ciudad a la vanguardia en múltiples aspectos.

Pero Puente es la prueba paradigmática de lo que una mezcla de móvil y sanchismo es capaz de hacer con los hombres. Nos había asediado con datos y datos, con un gran conocimiento del sistema ferroviario español y extranjero, sin que supiéramos muy bien para qué servía todo eso. Más que ministro, Puente ha sido un opositor y, al fin, va a poder presentarse a la oposición.

"Ahora queda para la Historia...", ha sido una de sus frases. Ahora queda un Puente en esta sala extraña, de luz blanquecina, con más apariencia de jurado popular que de Parlamento, con el móvil elevado en una pequeña peana, como apuntando a todos los demás.

Ahora que termina esta crónica, nos asalta la tentación de no publicarla, de guardarla en una especie de Diario de Sesiones secreto, porque da miedo que los familiares de las víctimas de Urda puedan acercarse a lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados sólo seis días después del accidente. Esto no ha sido justicia ni asunción de responsabilidades; esto ha sido un proyecto político fuera de control.