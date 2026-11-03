Ester Muñoz a Óscar Puente: "Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitarlo"

La formación opositora sostiene que el titular de Transportes carece de credibilidad y afirma que la crisis del sector refleja a un Gobierno centrado en la resistencia política más que en la gestión.

Desde el PP denuncian que la falta de ejecución presupuestaria, la no instalación de sistemas de seguridad y la inacción ante las advertencias de los sindicatos responder a decisiones políticas del Ministerio.

Muñoz ha criticado la falta de empatía de Puente, reprochándole sus declaraciones públicas y la filtración de los audios del maquinista tras el accidente de Urda.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándole de ser responsable del deterioro de la red ferroviaria y de centrarse en la propaganda en lugar de evitar accidentes.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha reclamado de forma tajante la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien ha responsabilizado directamente del deterioro de la red ferroviaria española y de eludir la asunción de responsabilidades políticas.

Todo tras una larga comparecencia en la que el ministro ha detallado la cronología del accidente de Urda y ha reiterado los anuncios que ahora, tras más de 110 muertos en diez meses, el Gobierno se compromete a poner en marcha.

"Qué bien se le da explicar por qué la gente se muere en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente se muera en los trenes", ha asegurado mientras que ha citado su rueda de prensa de dos horas de este viernes o los casi tres cuartos de hora de comparecencia ante la Diputación Permanente.

"Su responsabilidad no es explicar accidentes, es evitarlos", ha rematado para decir que "no es un fallo puntual, es un fallo sistémico" y que "no es una casualidad, sino una causalidad" por las acciones de su Ministerio, dibujando un Gobierno "centrado en la propaganda" y "olvidándose de la gestión".

Muñoz ha criticado la "frivolidad" de Puente al llegar a "bromear" en la Sexta con los problemas de Renfe, solo la semana antes de la tragedia, y la "nauseabunda" actitud al filtrar los audios del maquinista con la central el mismo día del accidente.

"¿Es consciente de que la familia del maquinista la escuchó y quizás no sabía nada?", le ha preguntado.

"¿Cuántos móviles estaban sonando desesperadamente en esos vagones mientras usted estaba construyendo relatos y filtrando audios?", ha añadido.

Una actitud que luego ha extendido a su rueda de prensa del viernes en la que "demostró su absoluta incapacidad para empatizar con el dolor ajeno".

"Mientras madres, maridos e hijos llamaban desesperadamente a los teléfonos que sonaban en los vagones, usted hablaba de su propio calvario y de cómo le afectaba en campaña", ha relatado Muñoz.

"Hiela la sangre", ha remachado a la par que ha recordado otras frases de Puente como cuando le dijo a las familias del accidente de Adamuz que él no había "soldado el raíl" o, más recientemente, al asegurar que "no era mi deber estar en el centro de control".

Decisión política

En uno de los tramos más duros de su réplica, la portavoz popular ha desgranado una intensa batería de reproches para desmontar el escudo técnico del ministro, remarcando que cada falta de previsión responde a una elección deliberada.

"No ejecutar un presupuesto durante tres años y llevar ocho sin instalar un nuevo sistema de seguridad es una decisión política; obviar las advertencias reiteradas de la CIAF es una decisión política; e ignorar a los sindicatos es una decisión política", ha detallado.

En ese sentido, ha recordado que en 2024 el Congreso le conminó a presentar un plan de choque en las vías afectadas.

Para el PP, el deterioro de la red no obedece a fallos fortuitos, sino a una cadena de prioridades ministeriales erradas: "Son sus decisiones, son sus omisiones y es su responsabilidad".

A renglón seguido, Ester Muñoz censuró el intento de Óscar Puente de proyectar rigor una vez consumadas las tragedias: "¿De qué les sirve a las familias que venga hoy aquí usted a simular una especie de solvencia técnica a posteriori, cuando fue incapaz de aplicarla a priori para salvar 116 vidas?".

La diputada ha dado por agotado el margen de confianza del titular de Transportes, sentenciando que "da igual cuántas horas hable, cuántos informes lea, cuántos datos estudie y cuántas promesas y planes traiga: usted ya no tiene ninguna credibilidad".

Para concluir ese bloque, la portavoz popular elevó la crítica al ámbito del Ejecutivo en su conjunto, señalando que la crisis ferroviaria es el síntoma de un problema estructural de fondo: el de "un Gobierno y un presidente que han convertido la resistencia política en su principal objetivo".

Muñoz denunció que la Moncloa ha sustituido la gestión por la propaganda y la permanencia en el poder: "Gobernar no es resistir, señor ministro, como dice Sánchez; gobernar es gestionar, anticiparse a los riesgos, ejecutar las inversiones prometidas y corregir las deficiencias antes de que las consecuencias sean irreparables".