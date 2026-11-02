La tragedia de Urda hunde más a Sánchez: si se votara hoy habría un 100% de opciones de mayoría absoluta de la derecha

Vox consolida un fuerte crecimiento en varias regiones, aumentando de forma notable su presencia en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Madrid.

El Partido Popular se situaría como la fuerza más votada en 12 comunidades autónomas, mientras que el PSOE solo ganaría en Cataluña.

El PSOE caería a 106 diputados y el bloque de investidura actual se reduciría a 145 escaños, sin opciones de sumar mayoría.

El bloque de la derecha (PP, Vox y UPN-PP) alcanzaría una amplia mayoría absoluta de 203 escaños según el sondeo de SocioMétrica.

Si los socialistas soñaban hace una semana con la remontada, esa posibilidad se le escapa de las manos a Pedro Sánchez.

El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que el bloque de la derecha tiene un 100% de posibilidades de obtener la mayoría absoluta para gobernar.

Si hoy se celebraran las elecciones generales, el bloque formado por PP (137), Vox (64) y la candidatura conjunta UPN-PP de Navarra (2) sumarían una amplísima mayoría absoluta de 203 escaños.

Este bloque se quedó en 171 diputados en las elecciones generales de 2023: a Feijóo le faltaron 5 para poder gobernar.

Ahora se colocaría 27 escaños por encima de la mayoría absoluta.

Hasta la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), los estrategas de la Moncloa tenían puestas sus esperanzas en que Vox siguiera creciendo a costa del PP, hasta que el PSOE lograra colocarse por encima de los populares.

Pero ese escenario ha quedado reducido ahora al 4% de las simulaciones, según el estudio de SocioMétrica.

En una semana, las posibilidades de que el PP de Feijóo sea la fuerza más votada han pasado del 88% al 96%.

Según el sondeo, el PSOE de Pedro Sánchez se quedaría ahora en 106 escaños, 15 menos de los que sacó en las pasadas elecciones generales.

Y todo su actual bloque de investidura quedaría reducido a 145.

La menguante marca del Frente Amplio obtendría un resultado testimonial: 5 diputados. Y sin que Podemos logre sacar ni un solo escaño en las circunscripciones en las que concurre en solitario.

Pero al bloque de la derecha le resultará más difícil alcanzar la mayoría cualificada 210 escaños en el Congreso que le permitiría, por ejemplo, impulsar una reforma de la Constitución.

Difícil pero no imposible: hoy se sitúa en un 23% de posibilidades.

Según el sondeo de SocioMétrica, el PP sería la fuerza más votada en 12 comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.

En cambio, el PSOE sólo sería la fuerza más votada en Cataluña y perdería escaños en 12 CCAA.

En Cataluña, el PSOE se impondría con claridad con 17 escaños (aunque pierde dos respecto a sus resultado de 2023).

Tras los socialistas, se situarían la lista conjunta ERC-Podemos (9), el PP (8), Vox y Junts empatados a 6 y el Frente Amplio (2).

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El hecho de que el PP se coloque como tercera fuerza política en Cataluña (con la lista de Barcelona encabezada por el alcalde Xavier García Albiol) es esencial para el proyecto político de Feijóo.

En cuanto al Frente Amplio, la formación liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau únicamente obtendría representación en cuatro CCAA: Madrid (3), Cataluña (2), Aragón (1) y Baleares (1). Un desastre sin paliativos.

Según el sondeo, el PP mejorará sus resultados en cinco comunidades autónomas: Cataluña (donde sube dos escaños), Andalucía, La Rioja, Madrid y Murcia.

En cambio, el retroceso del PSOE es generalizado: perdería tres escaños en Andalucía y dos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Los socialistas perderían además un único diputado en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Mientras tanto, Vox sube en 12 comunidades. En Andalucía (+5), Castilla y León (+4), Cataluña (+4) y Madrid (+4) registra su mayor estirón.

Es especialmente significativo el resultado en Andalucía: el PP se impondría con contundencia y subía un escaño hasta 26, el PSOE se quedaría en 18 (pierde 3), Vox sacaría 14 (sube 5), el Frente Amplio desaparecería del mapa y Adelante Andalucía irrumpiría con 2.

Este resultado sentencia la gestión de María Jesús Montero como nueva líder del PSOE andaluz.

PP y PSOE empatarían en dos comunidades: Asturias (a 3 diputados ) y Cantabria (a 2).

En Navarra habría empate a dos diputados entre PSOE y la marca UPN-PP.

Y en País Vasco, PSOE y Bildu se mantienen en cabeza, empatados a 6 diputados.

Ficha electoral

Tracking electoral para El Español: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.