Sánchez se ha comido ya medio millón de los votantes de Sumar pero pierde casi el doble en favor del PP y Vox

Vox se posiciona como la formación que mejor retiene a sus votantes anteriores, registrando sus mayores crecimientos en Andalucía, Castilla y León y Cataluña.

El Partido Popular supera el 40% del voto en diez circunscripciones y gana en todos los rangos de edad salvo en los jóvenes de 18 a 35 años, donde el PSOE se mantiene en cabeza.

Pedro Sánchez absorbe 484.000 antiguos votantes de Sumar para sostenerse en 106 escaños, mientras que el partido de Ada Colau cae a tan solo 5 escaños.

Casi un millón de votantes que en 2023 eligieron a la izquierda han cambiado su opción hacia el PP y Vox, dando un saldo favorable a la derecha de 782.000 votos.

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y la decisión de Sánchez de mantener en el cargo a Óscar Puente han roto los diques. Y ha acentuado la transferencia de voto desde la izquierda hacia el bloque de la derecha.

Un total de 996.000 antiguos votantes del PSOE y Sumar hoy optan por los partidos de la derecha, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Pero el trasiego es mucho menor desde el PP y Vox hacia las tres principales opciones de la izquierda (PSOE, Frente Amplio o Podemos): sólo 214.000 votos.

De este modo, el saldo es favorable para la derecha en 782.000 votos.

Pedro Sánchez se mantiene en 106 escaños, debido a que recibe una inyección de 484.000 antiguos votantes de Sumar.

Matriz de transferencia de voto





Vox hoy es el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (retiene el 78,6%), seguido del PP (78,1%) y, a mayor distancia, el PSOE (65,5%).

El drama es evidente en el Frente Amplio de Ada Colau: sólo retiene al 28,4% de los antiguos votantes de Sumar.

Por ello, según el sondeo, el Frente Amplio hoy sólo obtendría un total de 5 escaños, procedentes de Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares.

De quienes votaron a Sánchez en los anteriores comicios de 2023, hoy 526.000 se declaran indecisos. Y cada vez resulta más difícil ilusionarles.

El PP mantiene todavía una importante vía de agua: el 10,9% de sus antiguos votantes (776.000) se van a Vox en busca de un discurso más contundente.

Pero el partido de Feijóo lo compensa con creces porque logra movilizar a 1.170.000 electores que no votaron en 2023, además de los 562.000 que recibe del PSOE.

Otros datos explican este resultado. Según el sondeo, el PP superaría hoy el 40% del voto en al menos diez circunscripciones.

Se trata de Melilla (48,5%), La Rioja (47,3%), Salamanca (45,9%), Lugo (45,5%), Orense (45,2%), Zamora (45%), Ávila (44,7%) Segovia (44,3%), Palencia (42,4%), y Cantabria (41,2%).

Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 9,6%), Gerona (11,1%) y Vizcaya (13%).

El PP lo intentará en Guipúzcoa con el joven de 22 años Jon Echevarria, estudiante del doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, y hábil polemista en los debate de televisión.

No le dan miedo los retos: ya en las anteriores elecciones municipales, fue candidato del PP a la Alcaldía de Zumárraga.

Por su parte, el PSOE no supera el 34% del voto en ninguna provincia, según la encuesta de SocioMétrica.

Registraría su mejor resultado en Badajoz (33,5%), Barcelona (33,2%), Cáceres (33,2%), Cuenca (31%), León (30,4%), Asturias (30%), Jaén (30%), Palencia (29,7%), Tarragona (29,6%) y Burgos (29,5%).

La formación de Abascal sube en 12 comunidades. Donde registra su mayor crecimiento es en Andalucía (+5), Castilla y León (+4) y Cataluña (+4).

Los de Bambú obtendrían su mejor resultado en las circunscripciones de Ceuta (30,2%), Murcia (29,7%), Almería (28,2%), Toledo (27,4%), Guadalajara (26,9%), Alicante (24%), Albacete (23,6%), Ávila (23,6%), Castellón (23,5%) y Ciudad Real (23,3%).

El País Vasco y Galicia son, sin embargo, las dos comunidades que más se le resisten al partido de Abascal.

El PP es hoy la fuerza política más votada tanto entre los hombres (31,8%) como entre las mujeres (32,9), así como en todas las franjas de edad a excepción de los jóvenes de entre 18 y 35 años, que eligen al PSOE como primera opción.

Según el sondeo, el PSOE recibiría hoy el 25,2% del voto entre los hombres y un 28% entre las mujeres.

Entre los primeros, sólo el 5% apuesta por el Frente Amplio y un 2,1% elegiría la papeleta de Podemos.

Entre las mujeres, el 18,8% escoge al partido de Abascal y un 4,9% el de Ada Colau.

El discurso feminista de la exministra de Igualdad Irene Montero ya no cala entre las mujeres.: sólo el 1,2% hoy votarían a Podemos.

Por edades, la fuerza favorita entre los jóvenes de 18 y 35 años es el PSOE: se lleva el 29,2% de los votos.

La segunda opción elegida por este colectivo sería el PP (25,3%) y la tercera Vox (24,7%).

Pese a que el PSOE ha usado las pensiones como anzuelo en la precampaña electoral, el PP (39,2%) hoy es la primera fuerza entre los mayores de 60 años. A larga distancia del PSOE (26,6%) y de Vox (12,8%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.