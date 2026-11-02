La brecha de desaprobación de Sánchez es ya de 42 puntos y la de los que creen que gobernará Feijóo de más de 20

Un amplio 31,7% de los españoles prefiere que ninguno de los seis principales líderes analizados sea el próximo presidente, reflejando un importante descontento con la clase política.

Pedro Sánchez es el líder peor valorado entre sus propios votantes (un 5,7), mientras que los votantes de Vox otorgan la nota incondicional más alta a Santiago Abascal con un 8,7.

Alberto Núñez Feijóo se posiciona como el líder mejor valorado con una nota media de 3,4 y es el favorito para presidir el Gobierno tras unas elecciones para el 48,1% de los encuestados.

La brecha negativa de popularidad de Pedro Sánchez alcanza los 42 puntos, con un 68,3% de rechazo a su gestión frente al 26,7% que la aprueba, según la última encuesta de SocioMétrica.

La brecha (negativa) de popularidad entre quienes aprueban y desaprueban la gestión de Pedro Sánchez como presidente alcanza ya los 42 puntos.

Y mientras tanto, se amplía por encima de los 20 puntos la distancia entre los que creen que Alberto Núñez Feijóo será el futuro presidente y los que apuestan a que seguirá Sánchez.

Pedro Sánchez ya es el político que provoca más rechazo entre los españoles, sólo superado por la candidata de Podemos Irene Montero.

El 68,3% de los españoles rechaza la gestión de Sánchez como presidente, frente a un 26,7% que la aprueba, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La exministra de Igualdad Irene Montero lo tiene aún peor: el 73,1% rechaza su gestión y sólo el 16,5% la aprueba.

En la valoración del cero al 10, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el favorito de los españoles: le ponen un 3,4.

Le siguen el presidente de Vox, Santiago Abascal (con un 3,3), y Pedro Sánchez (2,9).

Por debajo de ellos, Ada Colau (2,5), Irene Montero (2) y Alvise Pérez (1,9). Eso sí, todos suspenden.

El presidente Pedro Sánchez es además el peor valorado entre sus propios votantes. Los socialistas le ponen una nota de 5,7.

Los votantes de Vox son los más incondicionales: le ponen un 8,7 a Santiago Abascal.

Los votantes del PP le dan un notable (7) a Feijóo. Los del Frente Amplio, un 6,2 a Ada Colau. Y los de Podemos, un aprobado raspado (6,1) a Irene Montero.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 23,8% prefiere a Feijóo como futuro presidente del Gobierno. Aunque seguido muy de cerca por Pedro Sánchez (22,8%), que aguanta en medio de la catástrofe.

En la tercera posición, Santiago Abascal (lo elige el 14,2%).

Y por detrás de él, bajo mínimos, Ada Colau (2,8%); Alvise Pérez (2,7%) e Irene Montero (2,5%).

Que Irene Montero esté por detrás incluso del líder de SALF explica que no tenga garantizado su escaño por Madrid.

Un muy amplio 31,7% de los encuestados no quiere que ninguno de estos líderes sea el próximo presidente del Gobierno, lo que evidencia la insatisfacción de los españoles con la clase política.

Cuando la elección se limita a los líderes de los dos grandes partidos, se amplía la ventaja de Feijóo (43,7%) sobre Pedro Sánchez (33,2%).

Cuando se pregunta a los encuestados quién creen que será el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones generales, el 48,1% se decanta por Feijóo.

Los que creen que Sánchez seguirá en la Moncloa son tan solo un 27,6%.





Ficha técnica:

Tracking electoral para El Español: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.