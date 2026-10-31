La llamada de Colau a Moncloa pidiendo su cabeza estrecha el cerco sobre Puente: Sánchez lo mantiene como pararrayos

Puente afronta una situación de máximo debilitamiento político ante su próxima comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde podría quedarse solo con el apoyo del PSOE.

El ministro de Transportes asegura que no dimitirá para no perjudicar al Gobierno y defender su proyecto, asumiendo el "calvario" que prevé afrontar durante la campaña electoral.

La presión para que Puente dimita aumenta drásticamente tras sumarse los socios de coalición, la oposición (PP y Vox), sindicatos y figuras como Ada Colau a la petición de cese.

Pedro Sánchez mantiene a Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras el grave accidente ferroviario en Urda, utilizándolo como pararrayos político de cara a las próximas elecciones.

Óscar Puente resiste. Lo hace porque considera que la manera de asumir la responsabilidad por los graves accidentes ferroviarios que han provocado más de cien muertos en nueve meses es hacer frente a los hechos, impulsar la investigación y dar explicaciones a los ciudadanos.

Pero sobre todo resiste porque Pedro Sánchez considera que no es momento para entregar su cabeza, que no hay motivos para hacerlo o porque entiende que no es lo mejor para abordar la complicada campaña electoral para las generales del 29 de noviembre.

O porque el presidente considera que el ministro de Transportes y ariete político contra la derecha debe actuar como pararrayos para absorber la dura etapa que se le viene encima por la conmoción que ha provocado la catástrofe de Urda, en la que han muerto al menos 69 personas.

"Un calvario" que se avecina, según la expresión que el propio Puente utilizó en su victimista rueda de prensa para describir lo que debe afrontar. Lo que se le viene encima por la decisión del presidente y de él mismo.

Fuentes de Moncloa explican que Sánchez le ha reiterado su respaldo de forma inequívoca estos días, incluso cuando el ministro le ha dicho que, si lo considera necesario, se va.

En realidad, lo de considerar que la responsabilidad política se asume dando explicaciones públicas ya lo innovó en varias ocasiones el propio Sánchez en acontecimientos adversos relacionados con casos de corrupción.

Así lo hizo, por ejemplo, cuando se destapó la corrupción de José Luis Ábalos. Sánchez compareció en la sede socialista de Ferraz, se declaró responsable político y afirmó que la manera de pagar por ello era esa misma comparecencia.

Repitió la fórmula en el caso de Santos Cerdán y ahora, además, ha proclamado que es "inasumible" el hecho de que se produzcan dos tragedias en el AVE en nueve meses. Pero no ha habido más decisión hasta ahora que la comparecencia de este viernes de Puente y la prevista para el martes en la Diputación Permanente del Congreso.

A la dureza de la situación creada por las consecuencias del accidente de Urda, se le acumula la del mes de enero en Adamuz y la falta de apoyos al ministro más allá de la Moncloa.

Situación de debilidad

El cerco político se estrecha alrededor del titular de Transportes y cabeza de lista del PSOE en Valladolid, y le deja en situación muy debilitada.

Todos los socios de Gobierno y parlamentarios del PSOE, sindicatos como Comisiones Obreras y, por supuesto, los partidos de la oposición, PP y Vox, han pedido su dimisión expresamente por su responsabilidad política, por la pésima situación de los ferrocarriles y el pánico generado entre los usuarios.

Y se unen a esas críticas públicas miembros del PSOE y del Gobierno que cierran los ojos y elevan los hombros como expresión corporal del miedo a las consecuencias de la decisión de Sánchez. Hay socialistas que cuestionan en privado la decisión de asumir el coste de la permanencia de Puente en el cargo. Dicen no entenderlo.

Especial importancia tiene la posición del llamado Frente Amplio, que reúne a partidos que forman parte de la coalición con el PSOE. Ada Colau, su candidata a la Presidencia del Gobierno, pidió este viernes de forma contundente la dimisión del ministro.

Incluso, aseguró que había trasladado a Moncloa en una llamada su petición de dimisión.

Obviamente, Sánchez desoyó la insólita petición, que sólo tiene como precedentes similares las ocasiones en las que Yolanda Díaz, como vicepresidente segunda del Gobierno, le trasladaba objeciones a decisiones concretas y luego se encargaba de hacerlo saber públicamente.

A Díaz esa estrategia le valía para marcar distancia con la decisión que cuestionaba.

Su papel en la campaña

Ahora Colau se muestra firme en su petición, pero el martes cinco ministros de ese Frente Amplio se sentarán en el Consejo de Ministros junto a quien piden su dimisión.

Ese cerco político hace que el "calvario" de Puente tenga una dura estación de pasión política ese día cuando comparezca ante la Diputación Permanente para dar explicaciones del accidente. Porque cabe la posibilidad de que el martes sólo el Grupo Socialista defienda al ministro de Transportes frente a todos los demás grupos parlamentarios, que pedirán su dimisión con vehemencia.

Sánchez y Puente están dispuestos a pagar ese coste, según explican fuentes oficiales de la Moncloa, que asumen que el ministro tendrá que hacerse a un lado y pasar a un lugar discreto como escudo de las críticas.

Tan duro será, que hay dudas de que la decisión firme de Sánchez pueda dejar de serlo tras la comparecencia en el Congreso. Es decir, que el pulgar del presidente gire hacia abajo.

O, lo menos probable, que la capacidad de resistencia del ministro se quiebre en los próximos días. Puente es una persona que ha mostrado dureza y capacidad de resistencia, pero en Moncloa señalan que cuando el accidente de Adamuz se mostraba afectado y ahora, obviamente, todo se ha multiplicado.